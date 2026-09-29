XRP’de altın kesişim oluştu, kısa vadeli baskı ise arttı

XRP’nin günlük grafiğinde teknik analizde yakından izlenen altın kesişim oluştu. 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük ortalamayı yaklaşık 1,37 dolar seviyesinde yukarı kesmesi, uzun vadeli görünümde yukarı yönlü bir değişime işaret etti. Buna karşın fiyat hareketi, kısa vadede temkinli olunması gerektiğini gösteriyor.

Uzun vadeli sinyal ile kısa vadeli görünüm ayrıştı

XRP mayıstan ağustos ortasına kadar zayıf bir seyir izledi. Bu dönemde fiyat 1,50 doların üzerindeki seviyelerden yaklaşık 1,00 dolara gerilerken, aşağı yönlü ilerleyen 200 günlük ortalamanın altında kaldı. Ağustosta ise güçlü hacim desteğiyle gelen sert yükseliş, bu yapıyı bozdu ve fiyatın başlıca hareketli ortalamaların üzerine çıkmasını sağladı.

200 günlük ortalama daha önce fiyat için bir tavan görevi görürken, bu yükselişin ardından destek bölgesine dönüştü. Eylülde de bu değişim güç kazandı. XRP, düşen trend çizgisinin üzerine çıktıktan sonra 1,28 ile 1,30 dolar aralığını yeniden test etti ve ardından 1,66 dolara yakın yerel zirveye ulaştı.

XRP’de oluşan altın kesişim uzun vadeli eğilimin güçlendiğine işaret etse de, son fiyat yapısı kısa vadede aşağı yönlü baskının sürdüğünü gösteriyor.

Son zirveler zayıflamaya işaret etti

Klasik teknik analiz yaklaşımında kalıcı trend dönüşümü, daha düşük diplerin yerini daha yüksek diplerin almasıyla tanımlanıyor. Ancak XRP’nin son mum yapısı bu tabloyla tam olarak örtüşmüyor. Fiyat 1,60 doların üzerinde tutunamadıktan sonra 1,66, 1,63 ve 1,58 dolar seviyelerinde daha düşük tepeler oluşturdu.

Arka arkaya gelen günlük düşüşlerle XRP yeniden 1,50 dolar civarına çekildi. Son toparlanma denemelerinde işlem hacminin, ağustostaki güçlü yükselişe kıyasla daha zayıf kalması da dikkat çekti. Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI da aşırı alım bölgesinden soğuyarak 58 civarına indi. Bu görünüm, göstergenin aşırı satım alanına ulaşmadan önce bir miktar daha geri çekilebileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: Altın kesişim, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamayı yukarı yönde kesmesiyle oluşan teknik sinyaldir. RSI ise fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen bir göstergedir; yüksek değerler aşırı alım, düşük değerler aşırı satım riskine işaret edebilir.

İzlenen seviyeler öne çıktı

Uzun vadeli ortalamalar olumlu yönde dönerken kısa vadeli momentumun zayıfladığı görülüyor. Yakın destek 1,44 dolar civarında bulunan kısa vadeli yükselen ortalamada yer alıyor. Bunun altında ise 50 günlük ve 200 günlük ortalamaların birleştiği 1,37 dolar bölgesi öne çıkıyor.

Fiyatın bu bölgenin altında kapanış yapması halinde altın kesişimin etkisi zayıflayabilir ve XRP yeniden 1,30 dolar bandına yaklaşabilir. Yukarı yönlü ivmenin yeniden güç kazanması için ise 1,60 dolar seviyesinin geri alınması ve ardından 1,66 ile 1,70 dolar aralığının aşılması gerekecek.

Uzun vadeli görünümde iyileşme sinyali alınsa da, XRP daha düşük zirveler üretmeyi bırakmadığı sürece kısa vadeli baskının sona erdiğini söylemek güç görünüyor.

Altın kesişim genel olarak düşüş eğiliminden yükseliş eğilimine geçişin işareti kabul ediliyor. Yine de bu sinyal tek başına sonraki fiyat hareketini garanti etmiyor. Mevcut tabloda kısa vadeli yönün yeniden güç kazanabilmesi için fiyat yapısının belirgin biçimde toparlanması gerekiyor.