RIPPLE (XRP)

XRP’de altın kesişim oluştu, kısa vadeli baskı ise arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de altın kesişim oluştu ancak kısa vadeli baskı arttı.
  • 📉 $XRP ağustostaki güçlü yükselişin ardından 1,60 doların üstünde kalıcı olamadı.
  • 📊 Fiyat 1,50 dolara çekilirken son tepki denemelerinde hacim zayıf kaldı.
  • 🧭 Piyasada şimdi 1,44 ve 1,37 dolar bölgelerinin nasıl korunacağı izleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP’nin günlük grafiğinde teknik analizde yakından izlenen altın kesişim oluştu. 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük ortalamayı yaklaşık 1,37 dolar seviyesinde yukarı kesmesi, uzun vadeli görünümde yukarı yönlü bir değişime işaret etti. Buna karşın fiyat hareketi, kısa vadede temkinli olunması gerektiğini gösteriyor.

İçindekiler
1 Uzun vadeli sinyal ile kısa vadeli görünüm ayrıştı
2 Son zirveler zayıflamaya işaret etti
3 İzlenen seviyeler öne çıktı

Uzun vadeli sinyal ile kısa vadeli görünüm ayrıştı

XRP mayıstan ağustos ortasına kadar zayıf bir seyir izledi. Bu dönemde fiyat 1,50 doların üzerindeki seviyelerden yaklaşık 1,00 dolara gerilerken, aşağı yönlü ilerleyen 200 günlük ortalamanın altında kaldı. Ağustosta ise güçlü hacim desteğiyle gelen sert yükseliş, bu yapıyı bozdu ve fiyatın başlıca hareketli ortalamaların üzerine çıkmasını sağladı.

200 günlük ortalama daha önce fiyat için bir tavan görevi görürken, bu yükselişin ardından destek bölgesine dönüştü. Eylülde de bu değişim güç kazandı. XRP, düşen trend çizgisinin üzerine çıktıktan sonra 1,28 ile 1,30 dolar aralığını yeniden test etti ve ardından 1,66 dolara yakın yerel zirveye ulaştı.

XRP’de oluşan altın kesişim uzun vadeli eğilimin güçlendiğine işaret etse de, son fiyat yapısı kısa vadede aşağı yönlü baskının sürdüğünü gösteriyor.

Son zirveler zayıflamaya işaret etti

Klasik teknik analiz yaklaşımında kalıcı trend dönüşümü, daha düşük diplerin yerini daha yüksek diplerin almasıyla tanımlanıyor. Ancak XRP’nin son mum yapısı bu tabloyla tam olarak örtüşmüyor. Fiyat 1,60 doların üzerinde tutunamadıktan sonra 1,66, 1,63 ve 1,58 dolar seviyelerinde daha düşük tepeler oluşturdu.

Arka arkaya gelen günlük düşüşlerle XRP yeniden 1,50 dolar civarına çekildi. Son toparlanma denemelerinde işlem hacminin, ağustostaki güçlü yükselişe kıyasla daha zayıf kalması da dikkat çekti. Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI da aşırı alım bölgesinden soğuyarak 58 civarına indi. Bu görünüm, göstergenin aşırı satım alanına ulaşmadan önce bir miktar daha geri çekilebileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: Altın kesişim, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamayı yukarı yönde kesmesiyle oluşan teknik sinyaldir. RSI ise fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen bir göstergedir; yüksek değerler aşırı alım, düşük değerler aşırı satım riskine işaret edebilir.

İzlenen seviyeler öne çıktı

Uzun vadeli ortalamalar olumlu yönde dönerken kısa vadeli momentumun zayıfladığı görülüyor. Yakın destek 1,44 dolar civarında bulunan kısa vadeli yükselen ortalamada yer alıyor. Bunun altında ise 50 günlük ve 200 günlük ortalamaların birleştiği 1,37 dolar bölgesi öne çıkıyor.

Fiyatın bu bölgenin altında kapanış yapması halinde altın kesişimin etkisi zayıflayabilir ve XRP yeniden 1,30 dolar bandına yaklaşabilir. Yukarı yönlü ivmenin yeniden güç kazanması için ise 1,60 dolar seviyesinin geri alınması ve ardından 1,66 ile 1,70 dolar aralığının aşılması gerekecek.

Uzun vadeli görünümde iyileşme sinyali alınsa da, XRP daha düşük zirveler üretmeyi bırakmadığı sürece kısa vadeli baskının sona erdiğini söylemek güç görünüyor.

Altın kesişim genel olarak düşüş eğiliminden yükseliş eğilimine geçişin işareti kabul ediliyor. Yine de bu sinyal tek başına sonraki fiyat hareketini garanti etmiyor. Mevcut tabloda kısa vadeli yönün yeniden güç kazanabilmesi için fiyat yapısının belirgin biçimde toparlanması gerekiyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRPL kurumsal kullanımı hedefleyen iki büyük güncellemeyi devreye alacak

XRP Ledger’da günlük ödeme sayısı 1,1 milyona yükseldi

NEAR bir ayda %200 yükseldi, aşırı alım riski öne çıktı

XRP Ledger ekimde Seul etkinliği ve ağ güncellemeleriyle öne çıkacak

XRP Ledger’da yeni hesap sayısı %535 artarak 2.900’e çıktı

ABD’de spot XRP ETF’lerine 22,65 milyon dolar giriş oldu

XRP, Bitcoin karşısında kısa vadeli altın kesişim sinyali verdi

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Apple, iPhone’daki kritik açığı iOS 26.7.1 ile kapattı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Apple, iPhone’daki kritik açığı iOS 26.7.1 ile kapattı
Kripto Para
MemeToro ön satışında 155 bin dolar aşıldı: Adil lansman modelinde son durum
Meme Token
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?