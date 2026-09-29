Apple, iPhone’daki kritik açığı iOS 26.7.1 ile kapattı

Apple, iPhone ve iPad cihazları etkileyen ciddi bir güvenlik açığını iOS 26.7.1 ve iPadOS 26.7.1 güncellemeleriyle giderdi. Şirket, CVE-2026-86950 koduyla izlenen açığın iOS 27 öncesi sürümleri kullanan belirli kişilere yönelik son derece gelişmiş saldırılarda kullanılmış olabileceğini açıkladı. Güvenlik şirketi SlowMist ise söz konusu açığın özellikle kripto para kullanıcıları açısından yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Açığın teknik yapısı ve Apple’ın adımı

Apple, açığın CoreGraphics bileşeninde bulunduğunu ve kötü niyetli olarak hazırlanmış bir dosyanın işlenmesi sonrasında saldırganların cihazda keyfi kod çalıştırmasına imkan verebileceğini bildirdi. Şirket, sorunu bellek sınırlarının dışına yazma hatası olarak tanımladı. Bu tür hatalarda zararlı veri, yazılımın kendisine ayrılan bellek alanının dışına taşarak sistem davranışını bozabiliyor ve bazı durumlarda cihazın saldırganın istediği komutları çalıştırmasına yol açabiliyor.

Mini sözlük: CoreGraphics, Apple cihazlarında görsel içeriklerin işlenmesinde kullanılan temel yazılım katmanlarından biridir. Keyfi kod çalıştırma ise bir saldırganın hedef cihazda kendi komutlarını işletmesine imkan tanıyan kritik güvenlik senaryosunu ifade eder.

Apple, açığın Meta Product Security tarafından bildirildiğini duyurdu. Düzeltme kapsamında sınır kontrollerinin güçlendirildiği kaydedildi. Şirket, açığın kripto para hırsızlığında doğrudan kullanıldığına dair bir doğrulama yapmadı.

SlowMist, iOS ve iPadOS 26.7.1 güncellemesinin CVE-2026-86950 açığını kapattığını, bu hatanın da keyfi kod çalıştırmaya zemin hazırlayabileceğini vurguluyor.

Kripto para kullanıcıları neden yakından ilgileniyor?

Blockchain güvenlik şirketi SlowMist, son dönemde iOS tabanlı saldırı faaliyetleri nedeniyle bu güncellemeye özel dikkat çekti. Şirket, açığın daha önce izlediği iOS saldırı etkinlikleriyle yüksek düzeyde ilişkili göründüğünü belirtti. SlowMist, özellikle hassas cüzdan verilerini hedef alan girişimler göz önüne alındığında kripto para kullanıcıları için riskin daha dikkat çekici hale geldiğini kaydetti.

Bununla birlikte ne Apple ne de SlowMist, CVE-2026-86950 açığının daha önce incelenen cüzdan hırsızlığı vakalarında kullanılan kesin yöntem olduğunu kamuoyu önünde teyit etti. Bu nedenle mevcut değerlendirmeler, gözlenen saldırı örüntülerine ve teknik benzerliklere dayanıyor.

SlowMist, kripto para kullanıcıları açısından asıl kaygının, hassas cüzdan verilerini hedef alan iOS istismar faaliyetleriyle bağlantı ihtimali olduğuna dikkat çekiyor.

FomoPeek incelemesi dikkat çekmişti

Uyarı, SlowMist’in kısa süre önce FomoPeek adlı kötü amaçlı bir iOS uygulamasını incelemesinin ardından geldi. Şirketin bulgularına göre uygulama, Apple’ın uygulama yalıtımını aşabilen çekirdek düzeyinde istismar araçları içeriyordu. Bu sayede başka uygulamalara ait verilere erişim ihtimali doğabiliyordu.

SlowMist, FomoPeek’in zararlı sürümlerinin yükseltilmiş yetkiler elde edebildiğini ve potansiyel olarak Keychain verilerine ve diğer uygulamaların depoladığı dosyalara ulaşabildiğini aktardı. Keychain, Apple cihazlarında parola ve kimlik bilgileri gibi hassas verilerin saklandığı güvenlik altyapısını oluşturuyor.

Ayrıca FomoPeek içinde, farklı iOS sürümlerini hedef alan birden fazla saldırı yöntemi bulunduğu ve bu çerçevenin Apple’ın olağan uygulama kısıtlarını aşmak üzere tasarlandığı belirtildi. Bu tablo, güncel güvenlik yamalarının özellikle dijital varlıklarını mobil cüzdanlarda tutan kullanıcılar için önemini artırdı.