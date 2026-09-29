Binance’nin BNB Coin’i Ekim 2026’da 1000 dolarlık seviyeyi geri kazanabilir mi?

Binance ekosisteminin yerel varlığı BNB, 2025 yılında güçlü bir yükseliş sergileyerek ilk kez 1.000 doların üzerine çıkmış ve 13 Ekim 2025’te 1.369,99 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak 2026 boyunca fiyat hareketi daha dalgalı bir görünüm sundu. BNB, 2025’te gördüğü zirvenin ardından yaklaşık %45 değer kaybetti.

Son toparlanma dikkat çekti

Ağustos sonu ve eylül başında kripto para piyasasında sınırlı bir toparlanma görüldü. Bu dönemde BNB de yeniden ivme kazandı, ancak fiyatın 1.000 dolar eşiğine dönmesi için önünde birkaç teknik engel bulunuyor. Varlık en son Kasım 2025’in başında 1.000 doların üzerinde işlem gördü.

BNB, 2025’in son bölümünde daha geniş kripto piyasasıyla birlikte düşüş eğilimine girdi ve bu zayıf seyrin 2026’ya taşındığı görüldü. Son dönemdeki toparlanmada, ABD Hazine Bakanlığı’nın tahvil geri alımlarındaki artış ile ABD ve İran arasındaki gerilimin yatışabileceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

BNB’nin 1.000 dolar seviyesine yeniden ulaşabilmesi için önce 800 dolar bandını kalıcı biçimde aşması, ardından 930 ila 945 dolar aralığındaki direnç bölgesini geride bırakması gerekiyor.

Öne çıkan fiyat seviyeleri

Piyasadaki mevcut görünümde BNB’nin 800 dolar seviyesinde dirençle karşılaştığı değerlendiriliyor. Bu eşiğin aşılması halinde bir sonraki önemli bölge 930 ile 945 dolar aralığı olarak öne çıkıyor. Analistler açısından 1.000 dolar seviyesi, yalnızca psikolojik bir eşik değil, aynı zamanda önceki fiyat yapısının yeniden kazanılıp kazanılmadığını gösterecek kritik bir alan niteliği taşıyor.

Seviye Önemi Durum 800 dolar Yakın direnç Aşılması gerekiyor 930 ila 945 dolar Ara direnç bölgesi Bir sonraki engel 1.000 dolar Psikolojik eşik Yeniden test edilebilir

BNB, Binance borsasının ekosisteminde kullanılan başlıca dijital varlıklar arasında yer alıyor. İşlem ücretlerinde indirim, zincir üstü kullanım alanları ve ekosistem içi talep, varlığın fiyat dinamiklerinde belirleyici unsurlar arasında sayılıyor.

Fed kararı ve makro tablo belirleyici olabilir

ABD Merkez Bankası, eylül ayındaki FOMC toplantısının ardından faiz oranlarını 25 baz puan artırdı. Yüksek faiz ortamı, bireysel yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelimini sınırlayabilir. Enflasyon %2 hedefine yaklaşmadıkça faiz indirimlerinin gecikmesi de kripto para piyasasına yeni girişleri baskılayabilir.

Öte yandan ABD ile İran arasında olası bir uzlaşının petrol fiyatlarını aşağı çekebileceği, bunun da enflasyon üzerinde rahatlatıcı etki yaratabileceği konuşuluyor. Böyle bir senaryoda ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi için daha elverişli bir zemine sahip olabileceği değerlendiriliyor.

Faiz indirimiyle birlikte risk iştahının artması halinde kripto para piyasasına güçlü bir sermaye akışı görülebilir ve bu ortam BNB’nin yeniden dört haneli fiyatlara yönelmesini destekleyebilir.

Bu nedenle ekim 2026 görünümünde BNB’nin yönü yalnızca teknik seviyelere değil, aynı zamanda faiz politikası, enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmelere de bağlı kalmayı sürdürüyor.