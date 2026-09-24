Binance, HYPE işlemlerini açacak ve bazı pariteleri kaldıracak

Binance borsası, Hyperliquid’in yerel tokeni HYPE’ı Seed Tag ile listeleyeceğini açıkladı. Borsa, bu etiketin yeni projeler için kullanıldığını ve diğer listelenen tokenlere kıyasla daha yüksek oynaklık ile risk işaret ettiğini belirtti.

HYPE işlemleri 24 Eylül’de başlayacak

Binance, HYPE için spot işlemleri 24 Eylül 2026 saat 11.00’de UTC bazında açacak. İşleme girecek pariteler HYPE/USDT, HYPE/USDC ve HYPE/TRY olacak. Çekim işlemlerinin ise 25 Eylül 2026 saat 11.00’de başlaması planlanıyor.

Hyperliquid, sürekli vadeli işlemler ve spot alım satım odaklı bir birinci katman blokzincir olarak biliniyor. HYPE ise bu ağın yerel tokeni konumunda bulunuyor. Verilen rakamlara göre varlığın piyasa değeri 22,96 milyar dolar seviyesinde ve kripto piyasasında en büyük 10. varlık olarak sıralanıyor.

Binance, HYPE listelemesinde Seed Tag uygulayacağını duyururken, bu etiketin daha yüksek oynaklık ve risk taşıyabilen yeni projeler için kullanıldığını bildirdi.

Marjin tarafında çok sayıda parite kaldırılacak

Binance Margin ayrıca 25 Eylül 2026 saat 06.00’da seçili marjin işlem paritelerini platformdan kaldıracak. Çapraz marjinde NOM/USDC, 1MBABYDOGE/USDC, SSV/USDC, BANANA/USDC, OPN/USDC, MANTA/USDC ve STO/USDC; izole marjinde ise NOM/USDC, 1MBABYDOGE/USDC, OPN/USDC, MANTA/USDC ve STO/USDC listeden çıkarılacak.

Borsa, belirtilen tarih ve saatte kullanıcı pozisyonlarını kapatacak, otomatik uzlaştırma yapacak ve ilgili çapraz ile izole marjin paritelerindeki tüm bekleyen emirleri iptal edecek. Ardından bu pariteler tamamen kaldırılacak. Söz konusu varlıkların Binance Margin üzerindeki diğer uygun paritelerde işlem görmeye devam edebileceği kaydedildi.

Kullanıcıların, marjin işlemlerinin sona ermesinden önce pozisyonlarını kapatmaları veya varlıklarını Marjin Hesaplarından Spot Hesaplara taşımaları istendi; kaldırma sürecinde pozisyon güncellemesi yapılamayacağı ve işlemlerin yaklaşık 3 saat sürebileceği uyarısı yapıldı.

Spot piyasada da USDC pariteleri kapanacak

Binance, aynı gün daha erken bir saatte, 25 Eylül 2026 saat 03.00’te AIXBT/USDC, DOLO/USDC, ENJ/USDC, HUMA/USDC, SXT/USDC, TNSR/USDC ve TURTLE/USDC spot işlem paritelerini de kaldıracak. Bu paritelerde alım satım tamamen durdurulacak.

Borsa, ilgili spot pariteler için geçerli olduğu durumlarda Spot Trading Bot hizmetlerini de eş zamanlı olarak sonlandıracak. Böylece 25 Eylül’de hem spot hem marjin tarafında bir dizi parite için kapsamlı bir düzenleme devreye alınmış olacak.