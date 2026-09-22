Binance, Circle’a 100 milyon dolarlık yatırım yaptı

Binance, USDC’nin ihraççısı Circle’a özel yerleştirme yoluyla 100 milyon dolarlık yatırım yaptı. İşlem kapsamında borsa, hisse başına 80,84 dolardan 1.237.011 adet A sınıfı Circle hissesi satın aldı. Gelişmenin ardından Circle hisseleri salı günü piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık %2 yükseldi.

Beş yıllık iş birliği genişliyor

Taraflar, yatırımın yanında USDC’nin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırılmasını hedefleyen beş yıllık yeni bir ticari anlaşma da imzaladı. Bu çerçevede Binance, USDC kullanımını alım satım, tasarruf ve yatırım ürünleri genelinde artırmayı planlıyor. Anlaşmanın özellikle gelişmekte olan pazarlarda stabilcoin benimsenmesini desteklemesi amaçlanıyor.

Binance ile yapılan yeni anlaşma, USDC’nin küresel ölçekte daha geniş dağıtım imkanına kavuşmasını sağlarken, Circle için doğrudan sermaye katkısının ötesinde stratejik bir kanal da açıyor.

Anlaşmaya göre Circle, Binance’in cüzdan altyapısı üzerinden tutulan USDC bakiyelerine bağlı olarak borsaya aylık ücret ödeyecek. Bu yapı, iki şirket arasındaki iş birliğini yalnızca sermaye yatırımıyla sınırlamıyor; kullanıcı bakiyeleri ve işlem hacmi üzerinden de uzun vadeli bir ticari bağ kuruyor.

2022’deki yaklaşım tersine döndü

Bu adım, Binance’in 2022’de birçok USDC işlem ürününü kaldırıp BUSD’yi öne çıkardığı döneme kıyasla dikkat çekici bir yön değişimine işaret ediyor. Gelinen noktada borsa yalnızca USDC’yi desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda tokenin arkasındaki şirketin hissedarı konumuna da geliyor.

Kripto piyasasında dağıtım gücü ve kullanıcı erişimi, teknik seviyeler kadar yakından izleniyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Circle gelirleri için USDC bakiyesi kritik önem taşıyor

Circle’ın finansal yapısında USDC arzı belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Şirket gelirlerinin büyük bölümünü, USDC’yi destekleyen rezerv varlıklardan elde edilen faiz oluşturuyor. İkinci çeyrekte rezerv gelirleri, toplam gelirin %95’inden fazlasını oluşturdu.

Circle’ın gelir modelinde rezervlerden sağlanan faiz öne çıkıyor; bu nedenle USDC bakiyelerindeki büyüme, hissedarlar açısından doğrudan önem taşıyor.

Bu nedenle Binance ortaklığının mali etkisi, platform üzerindeki USDC bakiyelerinin artmasına ve işlem faaliyetinin güçlenmesine bağlı olacak. Daha geniş kullanım alanı, Circle’ın gelir tabanını destekleyebilir.

Düzenleyici cephede de alan kazanıyor

Circle son dönemde düzenleyici tarafta da ilerleme kaydetti. Şirket daha önce New York’ta tröst lisansı almasının ardından dikkat çekmişti. Ayrıca USDC’nin, tokenize edilmiş ABD hisselerinde takas aracı olarak daha yaygın kullanılma ihtimali de ek bir büyüme alanı olarak görülüyor.

Binance yatırımı ve dağıtım anlaşması, Circle için hem sermaye desteği hem de küresel erişim kanalı anlamına geliyor. USDC’nin kullanımının Binance ekosisteminde ne ölçüde genişleyeceği, önümüzdeki dönemde bu ortaklığın etkisini belirleyecek.