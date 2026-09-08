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BINANCE

Binance, 11 Eylülde 3 spot işlem çiftini kaldıracak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance, 11 Eylül 2026’da üç spot işlem çiftini kaldıracak.
  • 📉 Karar, OPEN, SAGA ve VELODROME için yalnızca belirli pariteleri kapsıyor.
  • 🤖 Binance, bu çiftlerde çalışan işlem botlarını kapanış anında durduracak.
  • 🔎 Kullanıcılar, $SAGA dahil ilgili coinlerde işlemlerini diğer aktif paritelerde sürdürebilecek.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Binance, spot piyasadaki ürünlerini gözden geçirme süreci kapsamında OPEN, SAGA ve VELODROME için üç işlem çiftini kaldıracağını duyurdu. Borsa, 11 Eylül 2026 saat 03.00 UTC itibarıyla OPEN/FDUSD, SAGA/FDUSD ve VELODROME/USDC işlemlerini durduracak.

İçindekiler
1 Karar yalnızca belirli işlem çiftlerini kapsıyor
2 FDUSD tarafında hacim zayıfladı
3 Bot kullanan yatırımcılar için uyarı yapıldı

Karar yalnızca belirli işlem çiftlerini kapsıyor

Bu adım, ilgili projelerin platformdan tamamen çıkarılması anlamına gelmiyor. OPEN, SAGA ve VELODROME, Binance üzerinde işlem görmeye devam edecek. Kullanıcılar bu varlıkları USDT veya BTC gibi daha aktif pariteler üzerinden alıp satabilecek.

Binance, dünyanın en yüksek işlem hacmine sahip kripto para borsaları arasında yer alıyor. Platform, spot piyasadaki işlem çiftlerini düzenli olarak inceleyerek likiditesi zayıflayan veya hacmi düşen pazarları kaldırıyor. Böylece emir defterlerindeki yoğunluğun azaltılması ve likiditenin daha aktif piyasalarda toplanması amaçlanıyor.

Binance, kararın yalnızca OPEN/FDUSD, SAGA/FDUSD ve VELODROME/USDC çiftlerini kapsadığını, ilgili coinlerin platformda işlem görmeyi sürdüreceğini açıkladı.

FDUSD tarafında hacim zayıfladı

Piyasa verileri, özellikle FDUSD bazlı altcoin çiftlerinde işlem hacminin belirgin biçimde gerilediğine işaret ediyor. CoinMarketCap verilerine göre orta ölçekli altcoinlerin FDUSD karşısındaki günlük hacmi, stabilcoinin toplam işlem hacminin yalnızca %0,06 ile %0,14 arasındaki bölümünü oluşturuyor. Günlük işlem tutarı da yaklaşık 100 bin dolar ile 300 bin dolar bandında kalıyor.

Bu tablo, yatırımcı ilgisinin BTC, ETH ve USDT gibi daha derin piyasalarda yoğunlaştığını gösteriyor. Daha düşük likiditeye sahip ikincil çiftlerin kaldırılması, Binance’in emir defterlerini sadeleştirme ve işlemleri daha yoğun kullanılan piyasalara yönlendirme stratejisiyle örtüşüyor.

Bot kullanan yatırımcılar için uyarı yapıldı

İşlem durdurma kararı, otomatik alım satım araçlarını kullanan hesapları da etkileyecek. Binance, söz konusu üç parite için çalışan Spot Trading Bots işlemlerinin kapanış anında sistem tarafından sonlandırılacağını belirtti.

Özellikle Grid Trading botu kullanan yatırımcıların açık emirlerini önceden kontrol etmesi gerekiyor. Piyasanın kapanışına dakikalar kala bekleyen emirlerin istenmeyen seviyelerde gerçekleşmesi veya sistemde takılı kalması ihtimali bulunuyor. Bu tür durumlar, düşük likidite nedeniyle fiyat kaymasına yol açabiliyor.

Binance, ilgili paritelerde çalışan spot işlem botlarının otomatik olarak durdurulacağını, kullanıcıların açık stratejilerini önceden gözden geçirmesinin yararlı olacağını bildirdi.

Son dönemde borsalarda benzer düzenlemeler daha sık görülüyor. Özellikle stabilcoin bazlı ancak düşük hacimli işlem çiftleri, likiditenin dağılmasını önlemek için kademeli olarak kaldırılıyor. Bu nedenle kararın, projelerin faaliyetlerinden çok piyasa verimliliği ve işlem yoğunluğu açısından değerlendirildiği görülüyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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