Wintermute, Bitcoin için 82 bin doları kritik eşik olarak gösteriyor

Piyasalarda ABD Merkez Bankasının sıkı para politikası beklentisi öne çıkarken, Wintermute kripto varlıklara büyük ölçekli sermaye girişinin sessizce güç kazandığını bildirdi. Şirket, Bitcoin’in son kırılımının ardından piyasaya geç kaldığını düşünen yatırımcıların, yeni bir yükseliş döngüsünün başlangıcını da kaçırabileceğini savunuyor.

Piyasa baskısına rağmen toparlanma

Wintermute, dijital varlık piyasasındaki mevcut durgunluğun bir sona değil, yeni hareket öncesi hazırlık evresine işaret ettiğini belirtiyor. Kripto piyasasında likidite sağlayıcı ve piyasa yapıcı olarak faaliyet gösteren Wintermute, özellikle kurumsal akışlar ve fiyat davranışları üzerinden bu görüşünü temellendiriyor.

Geçen hafta açıklanan güçlü ABD istihdam verileri, faiz artışı beklentilerini yeniden canlandırdı. Piyasada yeni bir faiz artışına verilen olasılık yüzde 60 düzeyine çıktı. Bu tablo karşısında altın geriledi, devlet tahvilleri zayıfladı ve teknoloji hisselerinde ivme kaybı görüldü. Bitcoin ise 82.400 dolardan 80.000 doların altına inse de kayıplarını kısa sürede geri aldı ve haftayı yüzde 3,45 artışla kapattı.

Wintermute analistleri, mevcut sakinliğin piyasanın sonu değil, bir sonraki hareket öncesi hazırlık dönemi olduğunu değerlendiriyor.

Hisse senetlerinden kriptoya yönelen para

Şirkete göre bu dayanıklılığın temel nedenlerinden biri, uzun süredir devam eden yapay zeka odaklı hisse rallisinde yorgunluk işaretlerinin belirginleşmesi. Yatırımcıların bu alanda kar realizasyonu yaparak sermayeyi Bitcoin ve Ethereum’a kaydırdığı aktarılıyor. Böylece kripto varlıklar, uzun bir aradan sonra hisse senetleriyle birlikte değil, onların zayıflamasıyla destek bulan bir görünüm sergiliyor.

Wintermute, mevcut döngünün önceki dönemlerden farklı ilerlediğini düşünüyor. Şirketin verilerine göre Bitcoin’in tarihi zirvesinin ardından yaklaşık 340 gün geçti. 2018 ve 2022 döngülerinde bu aşamada fiyat, zirvesinden yüzde 75’ten fazla uzaklaşmıştı ve uzun süre dip bölgede kalmıştı. Bu kez görülen en büyük geri çekilme ise yaklaşık yüzde 50 ile sınırlı kaldı.

Kurumsal alımlar ve ETF etkisi

Raporda bu farkın arkasında kurumsal yatırımcıların bulunduğu vurgulanıyor. Büyük fonların artık Bitcoin’in belirli ve çok daha düşük seviyelere inmesini beklemediği, bunun yerine spot ETF’ler üzerinden daha erken ve daha güçlü alım yaptığı belirtiliyor. Son üç haftada bu fonlara yaklaşık 1 milyar dolar giriş oldu. Geçen perşembe günü ise ocaktan bu yana en güçlü girişlerden biri kaydedildi.

Mini sözlük: Spot ETF, dayanak varlığı doğrudan elinde tutan borsa yatırım fonudur. Kripto piyasasında bu yapı, yatırımcıların coin saklama süreciyle uğraşmadan düzenlenmiş ürünler üzerinden fiyat hareketine erişmesini sağlar.

Wintermute, piyasanın şu anda sermayenin büyük kripto paralardan daha riskli varlıklara kademeli geçtiği genç döngü evresine girdiğini ifade ediyor. İlk hareketi Bitcoin ve Ether’in sağladığı, şimdi ise yatırımcı ilgisinin altcoin’lere yönelmeye başladığı kaydediliyor. UNI ve ARB hafta boyunca yaklaşık yüzde 40 yükselirken, aralık ayında beklenen önemli gelişmeler öncesinde TAO ve RENDER gibi yapay zeka odaklı projelerde de hareketlenme işaretleri görülüyor.

Varlık Gelişme Dönem Bitcoin Haftayı yüzde 3,45 artışla kapattı Geçen hafta UNI Yaklaşık yüzde 40 yükseldi Haftalık ARB Yaklaşık yüzde 40 yükseldi Haftalık

İki kritik seviye öne çıkıyor

Şirket, piyasadaki bir sonraki aşama için iki seviyeye dikkat çekiyor. Bitcoin’in 82.000 doların üzerine güçlü biçimde yerleşmesi halinde nakitte bekleyen fonların piyasaya yetişme baskısıyla alıma yönelebileceği öngörülüyor. Buna karşılık 72.000 doların altına bir gerileme ve spot ETF’lerde güçlü çıkışlar görülmesi halinde yükseliş eğiliminin ertelenebileceği uyarısı yapılıyor.

Wintermute, 72 bin doların altına olası sarkma ve spot ETF’lerde belirgin çıkışların, yükseliş senaryosunu şimdilik askıya alabileceğini kaydediyor.

Ayın en önemli sınavı ise 11 Eylül’de açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi verisi olacak. Wintermute, bu verinin hisse senetlerinden kripto varlıklara yönelen sermaye akışının sürüp sürmeyeceği konusunda belirleyici rol oynayacağını değerlendiriyor.