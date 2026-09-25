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CoinMarketCap, türev veri platformu CoinGlass’ı satın aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 CoinMarketCap, türev veri platformu CoinGlass'ı satın aldı.
  • 📊 CoinGlass, 28 borsa ve 2.500'den fazla araç için veri sunmayı sürdürecek.
  • 📱 Şirket, CoinGlass'ın bağımsız kalacağını ve uygulamalarında değişiklik olmayacağını açıkladı.
  • 💹 Kripto türev piyasalarını izleyen kullanıcılar, $BTC ve diğer varlıklar için CoinGlass verilerini yaygın biçimde kullanıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

CoinMarketCap, kripto para piyasalarında likidasyonlar, açık pozisyon miktarı ve diğer türev göstergeleri izlemek için kullanılan analiz platformu CoinGlass’ı satın aldı. Perşembe günü yapılan açıklamaya göre işlem tamamlandı. Anlaşmanın finansal koşulları ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

İçindekiler
1 İki platform ayrı çalışmayı sürdürecek
2 CoinGlass’ın kapsamı ve geçmişi
3 CoinMarketCap için nadir bir satın alma

İki platform ayrı çalışmayı sürdürecek

Taraflar, satın alma sonrasında iki ürünün ayrı yapılar olarak faaliyet göstermeyi sürdüreceğini duyurdu. CoinGlass bağımsız biçimde çalışmaya devam edecek; internet sitesi ile mobil uygulamasında da bir değişiklik yapılmayacak.

CoinGlass, özellikle kaldıraçlı işlemlerde piyasa konumlanmasını takip eden yatırımcılar tarafından yaygın şekilde kullanılıyor. Platformun likidasyon panoları ve ısı haritaları, Bitcoin, XRP, Shiba Inu ve yüzlerce token için türev piyasadaki hareketleri izleyen kullanıcılar arasında öne çıkıyor.

CoinMarketCap, CoinGlass’ın bağımsız faaliyetini sürdüreceğini, internet sitesi ve mobil uygulamasının mevcut haliyle kalacağını açıkladı.

CoinGlass’ın kapsamı ve geçmişi

CoinMarketCap verilerine göre CoinGlass, şu anda 28 borsayı ve 2.500’den fazla finansal aracı kapsıyor. 2019’da kurulan platform ilk aşamada Bybt adıyla biliniyordu. CoinGlass, kripto türev piyasalarına odaklanan veri hizmetleriyle tanınıyor.

Platformun ilk dönemine ilişkin ayrıntılar, daha sonra Bybit ile yaşanan alan adı anlaşmazlığı sırasında kamuya yansıdı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün 2021 tarihli kararında Bybt, kripto vadeli işlem bilgi platformu olarak tanımlandı.

Mini sözlük: Açık pozisyon miktarı, vadeli işlemler ve opsiyonlarda henüz kapatılmamış toplam sözleşme sayısını gösterir. Fonlama oranı ise sürekli vadeli işlemlerde uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki dengeyi korumak için uygulanan periyodik ödeme mekanizmasıdır.

Süreçte dikkat çeken bir başka ayrıntı da Bybit’in, Bybt CoinGlass’a dönüşmeden önce şirkete yatırım yapmaya çalışması oldu. Ancak taraflar arasındaki görüşmeler anlaşmazlık nedeniyle sonuçsuz kaldı. Ardından Bybit, marka benzerliği gerekçesiyle bybt alan adının kontrolünü talep etti. Buna karşın başvuru kabul edilmedi. Sonraki yeniden markalama süreci de Bybt ile Bybit arasındaki isim karışıklığını sona erdirdi.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün 2021 tarihli kararında Bybt, kripto vadeli işlem bilgi platformu olarak tanımlandı.

CoinMarketCap için nadir bir satın alma

CoinGlass, açık pozisyon miktarı, fonlama oranları, likidasyonlar, uzun ve kısa pozisyon oranları, opsiyon verileri, ETF akışları ve daha gelişmiş piyasa yapısı araçları sunuyor. Bu alan, özellikle türev piyasalardaki risk iştahını ölçmek isteyen profesyonel kullanıcılar için önem taşıyor.

Bu işlem, CoinMarketCap açısından da sınırlı sayıdaki satın almalardan biri olarak öne çıkıyor. Şirket 2019 Haziran’ında küçük ölçekli kripto alım satım ve veri girişimi Hashtag Capital’i satın almıştı. CoinMarketCap daha sonra 2020 Nisan’ında Binance tarafından devralınmıştı.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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