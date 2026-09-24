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Morgan Stanley, Bitcoin ETF’ine üç günde 193,1 milyon dolar çekti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Morgan Stanley, spot Bitcoin ETF'ine üç günde 193,1 milyon dolar giriş çekti.
  • 📈 23 Eylül'de fon, 32,4 milyon dolarla günün net para çeken tek Bitcoin ETF'i oldu.
  • 💼 Son 20 işlem seansında çıkış yaşanmazken $BTC’ye yönelik talep istikrarlı kaldı.
  • 📊 24 Eylül itibarıyla Morgan Stanley'nin varlıkları 9.218 BTC ve 775,75 milyon dolara ulaştı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Morgan Stanley, spot Bitcoin ETF tarafında alımlarını sürdürdü. Arkham Intelligence verileri, kurumun 24 Eylül itibarıyla üst üste üç işlem gününde net giriş kaydettiğini gösterdi. Bu dönemde fonun yeni sermaye çekmeye devam etmesi, kripto para piyasasındaki dalgalanmaya rağmen yatırımcı ilgisinin korunduğuna işaret etti.

İçindekiler
1 Üç günlük giriş serisi dikkat çekti
2 Bitcoin varlıkları 9.218 BTC’ye çıktı
3 ETF pazarındaki konumu güçleniyor

Üç günlük giriş serisi dikkat çekti

23 Eylül Çarşamba günü Morgan Stanley spot Bitcoin ETF’ine 32,4 milyon dolar giriş oldu. Aynı gün içinde net yeni para çeken tek Bitcoin ETF’nin bu fon olduğu görüldü. Böylece fonun son üç gündeki toplam net girişi 193,1 milyon dolara ulaştı.

Veriler, Morgan Stanley fonunun son 20 ETF işlem seansında tek bir çıkış günü yaşamadığını da ortaya koydu. Bu tablo, daha geniş kripto piyasasında fiyat oynaklığı sürerken yatırımcıların Bitcoin pozisyonunu korumayı tercih ettiğini gösteriyor.

Morgan Stanley spot Bitcoin ETF’i, 23 Eylül’de 32,4 milyon dolar girişle o gün net sermaye çeken tek Bitcoin ETF oldu.

Bitcoin varlıkları 9.218 BTC’ye çıktı

Son alımlarla birlikte Morgan Stanley’nin Bitcoin varlıkları büyümeyi sürdürdü. 24 Eylül verilerine göre kurumun elinde yaklaşık 9.218 BTC bulunuyor. Bu miktarın güncel piyasa değeri yaklaşık 775,75 milyon dolar seviyesinde hesaplandı.

Morgan Stanley, küresel yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren ABD merkezli büyük finans kuruluşları arasında yer alıyor. Spot Bitcoin ETF tarafındaki düzenli girişler, kurumun bu alandaki konumunu güçlendirmeye başladığını gösteren bir işaret olarak öne çıktı.

Son 20 işlem seansında çıkış görülmemesi, fon tarafında Bitcoin’e yönelik talebin istikrarlı kaldığını ortaya koydu.

ETF pazarındaki konumu güçleniyor

Üç günlük giriş serisi ve son işlem ayı boyunca çıkış yaşanmaması, Morgan Stanley’nin Bitcoin ETF pazarında daha kalıcı bir yer edinmeye yöneldiğini düşündürüyor. Özellikle yalnızca bir günde değil, art arda birkaç seansta giriş kaydedilmesi, kısa vadeli işlemlerden çok daha istikrarlı bir talep yapısına işaret edebilir.

Mevcut veriler, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e doğrudan varlık tutmadan düzenlenmiş ürünler üzerinden erişim sağlamaya devam ettiğini gösteriyor. Morgan Stanley fonundaki son hareket de bu eğilimin güncel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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