BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de dalgalanmaya rağmen dev alımlar sürüyor: Yeni bir yükselişin habercisi mi?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🐋 100 ila 1.000 BTC tutan cüzdanlar, 15 Temmuz’dan bu yana 113.950 $BTC biriktirerek toplam varlıklarını yaklaşık 5,24 milyon BTC’ye çıkardı.
  • 🏦 ABD spot Bitcoin ETF’lerine son beş işlem gününde toplam 2,65 milyar dolar net giriş gerçekleşti.
  • 📊 Glassnode, Bitcoin’in zirveden yaklaşık yüzde 30’luk düşüşünün geçmiş ayı piyasalarındaki kayıplardan daha sınırlı kaldığını belirtti.
  • ⚠️ Balina alımları piyasayı desteklemeye devam ediyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin’de büyük yatırımcılar birikimlerini artırırken, ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine para girişleri de sürüyor. Santiment’in 23 Eylül tarihli verilerine göre, 100 ila 1.000 BTC tutan cüzdanlar, 15 Temmuz’dan bu yana toplam 113.950 BTC ekledi. Bu grubun Bitcoin varlıkları, söz konusu dönemde yüzde 2,22 artarak yaklaşık 5,24 milyon BTC’ye ulaştı.

İçindekiler
1 Spot Bitcoin ETF’lerine son beş günde 2,65 milyar dolar girdi
2 Glassnode: Bitcoin’in düşüşü önceki ayı piyasalarından daha sınırlı

Santiment, bu yatırımcı grubunun hareketlerini Bitcoin’in yönünü değerlendirmede önemli göstergelerden biri olarak görüyor. Şirkete göre son beş yıllık veriler, bu cüzdanların birikimlerindeki değişim ile piyasadaki fiyat eğilimleri arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu gösteriyor. Geçmişte bu grubun alımları, sıklıkla Bitcoin’in yükselişe geçmesinden hemen önce veya yükseliş devam ederken gözlendi.

Dalgalanmalara rağmen devam eden birikim, bazı büyük yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Bu eğilimin sürmesi, piyasadaki satış baskısını sınırlayarak fiyatın toparlanmasına destek sağlayabilir. Ancak Santiment, balina alımlarının tek başına yükselişin devam edeceğini göstermediğini vurguluyor. Bu verilerin bireysel yatırımcı duyarlılığı, piyasadaki korku düzeyi ve borsa giriş çıkışlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Spot Bitcoin ETF’lerine son beş günde 2,65 milyar dolar girdi

Büyük yatırımcıların doğrudan Bitcoin biriktirmesine, ETF kanalı üzerinden gelen talep de eşlik ediyor. Trader T verilerine göre, ABD spot Bitcoin ETF’leri 23 Eylül’de (dün) 346,98 milyon dolar net giriş kaydetti. Böylece fonlara para girişi üst üste beşinci işlem gününe taşındı.

Son beş işlem günündeki toplam net giriş 2,65 milyar dolara ulaşarak 10 Ekim 2025’ten bu yana en yüksek beş günlük toplam oldu.

Günlük girişlerde BlackRock’ın IBIT fonu 166,29 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Fidelity’nin FBTC fonuna 143,24 milyon dolar, Morgan Stanley’nin MSBT fonuna 32,41 milyon dolar ve Ark Invest’in ARKB fonuna 5,04 milyon dolar girdi. Diğer fonlarda ise net giriş veya çıkış görülmedi.

SoSoValue verilerine göre, IBIT’in başlangıcından bu yana biriken net girişleri 65 milyar 23 milyon dolara, FBTC’nin toplamı ise 11 milyar 1 milyon dolara ulaştı. ABD spot Bitcoin ETF’lerinin tamamında kümülatif net giriş 57 milyar 222 milyon dolar oldu. Fonların toplam net varlık değeri ise 108 milyar 663 milyon dolara ulaşarak Bitcoin’in piyasa değerinin yüzde 6,42’sine karşılık geldi.

Glassnode: Bitcoin’in düşüşü önceki ayı piyasalarından daha sınırlı

Talep tarafındaki bu gelişmelerin yanında, Glassnode’un 23 Eylül tarihli analizi Bitcoin’in mevcut fiyat hareketlerinin önceki üç ayı piyasasından belirgin biçimde ayrıştığını gösteriyor.

Şirkete göre, geçmiş ayı piyasalarının benzer aşamalarında yaşanan kayıplar, mevcut düşüşün iki katından daha derindi. Üstelik o dönemlerde piyasanın dip seviyesine ulaşmasına yalnızca birkaç hafta kalmıştı. Bitcoin bu kez zirvesinden yaklaşık yüzde 30 geriledikten sonra toparlanmayı sürdürdü.

Düzeltmenin geçmiş dönemlere kıyasla daha sınırlı kalması, geleneksel dört yıllık döngü modelinin mevcut piyasada aynı şekilde işlemediğine işaret ediyor. Glassnode, zaman geçtikçe Bitcoin’in gecikmeli bir düşüşle önceki ayı piyasalarındaki kayıp düzeylerine ulaşma olasılığının azaldığını belirtiyor. Bununla birlikte analiz, geçmiş döngülerle yapılan bir karşılaştırmaya dayanıyor. Daha sınırlı bir düzeltme yaşanması ve büyük yatırımcı alımlarının sürmesi, yeni fiyat düşüşleri ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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