SHIB, kritik destek bölgesinde teknik karar aşamasına geldi

Shiba Inu, son yükseliş denemesinin ardından sert bir geri çekilme yaşadı. Fiyat kısa süreliğine 0.00000620 doların üzerine çıktıktan sonra yerel zirvesinden yaklaşık %10 geriledi ve 0.0000056 dolar bölgesine döndü. Böylece son kırılma mumuyla elde edilen kazanımların büyük bölümü birkaç saat içinde silindi.

Geri çekilmede öne çıkan eşik

Piyasada dikkat çeken ana bölge 0.0000056 ile 0.0000057 dolar aralığı oldu. Bu seviye, SHIB’in 200 günlük hareketli ortalamasını aşarken son kez ivme kazandığı alan olarak öne çıkıyor. Söz konusu bölge aylar boyunca direnç görevi görmüştü. Fiyatın 0.0000062 dolara yöneldiği hareketin yüksek hacimle gelmesi, ilk aşamada yapısal görünümde kayda değer bir iyileşmeye işaret etti.

0.0000060 doların üzerindeki sert satışlar, 0.0000060 ile 0.0000063 dolar aralığında arz baskısının sürdüğünü gösteriyor.

Ancak 0.0000060 doların üzerinde satıcıların hızla devreye girmesi, yukarı yönlü hareketin şimdilik kalıcı hale gelemediğini ortaya koydu. Buna karşın SHIB’in 200 günlük ortalamanın tamamen altına sarkmaması, kısa vadeli görünüm açısından sınırlı da olsa olumlu bir unsur olarak değerlendiriliyor. Token son durumda yaklaşık 0.00000573 dolarda, bu seviyenin hafif üzerinde işlem görüyor.

İzlenen destek ve direnç seviyeleri

Günlük grafikte oluşan son mum, alıcıların 0.00000555 dolar civarındaki ilk düşüşe tepki verdiğini gösterdi. Bu nedenle piyasada en yakından izlenen alan 0.0000055 ile 0.0000057 dolar bandı haline geldi. Fiyat bu bölge üzerinde tutunur ve 0.0000058 doları yeniden kazanırsa, son düşüşün kalıcı bir bozulmadan çok yeniden test niteliği taşıdığı düşünülebilir.

Böyle bir senaryoda 0.0000060 ve 0.0000062 dolar seviyeleri yeniden kısa vadeli direnç olarak öne çıkacak. Buna karşılık 200 günlük ortalamanın kaybedilmesi halinde görünüm belirgin şekilde zayıflayabilir. Bu durumda ilk güçlü destek 0.0000054 dolar civarında izleniyor. Daha aşağıda ise 0.0000051 ile 0.0000052 dolar aralığında kısa vadeli hareketli ortalamaların yoğunlaştığı bir küme bulunuyor.

Bölge Seviye Önemi Destek 0.0000055 ile 0.0000057 dolar Kısa vadede yön tayini yapılan ana alan Direnç 0.0000060 ile 0.0000062 dolar Satış baskısının yoğunlaştığı yakın bölge Alt destek 0.0000051 ile 0.0000054 dolar Zayıflama halinde izlenen sonraki alan

Momentum zayıfladı

Yükseliş sırasında aşırı alım bölgesine yaklaşan RSI göstergesi de yeniden orta banda çekildi. Bu tablo bir yandan kısa vadeli aşırı ısınmanın azaldığına işaret ederken, diğer yandan alım momentumunda belirgin kayıp yaşandığını gösteriyor. Teknik görünüm bu nedenle hassas bir denge noktasına taşındı.

0.0000056 dolar bölgesi korunursa daha geniş çaplı toparlanma yapısı geçerliliğini sürdürebilir.

Önümüzdeki süreçte 0.0000056 dolar çevresindeki tutunma çabası belirleyici olacak. Bu alan korunursa toparlanma yapısı masada kalabilir. Aksi halde 0.0000060 doların üzerine çıkan son hareket, başarısız bir kırılma olarak daha güçlü biçimde fiyatlanabilir.