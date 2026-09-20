Coinbase kaynaklı yakım sonrası Shiba Inu’da günlük oran %31.712 arttı

Shiba Inu ekosisteminde bu hafta günlük yakım oranı sert biçimde yükseldi. Shibburn verilerine göre son 24 saatte 72,23 milyon SHIB dolaşımdan çıkarıldı. Günlük yakım oranı yüzde 31.712 artarken, bu sıçramada Coinbase bağlantılı 69.382.214 SHIB işlemi öne çıktı. Shibburn, SHIB yakım işlemlerini izleyen bağımsız bir takip platformu olarak biliniyor.

Günlük artışa rağmen daha geniş tablo zayıf kaldı

Son yedi günde yakılan toplam SHIB miktarı 111,41 milyon seviyesine ulaştı. Son 30 günlük toplam ise 476,96 milyon olarak kaydedildi. Buna karşın haftalık yakım oranı yüzde 25,06, aylık yakım oranı ise yüzde 86,19 geriledi. Bu görünüm, günlük bazdaki güçlü artışın daha uzun vadeli eğilime henüz tam olarak yansımadığını gösteriyor.

Shibburn verileri, son 24 saatte 72,23 milyon SHIB’in yakıldığını ve bu artışta Coinbase kaynaklı 69.382.214 SHIB işleminin belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.

Toplam tabloda şimdiye kadar 410.844.342.553.194 SHIB’in 21.855 işlemle yakıldığı hesaplanıyor. Bu miktarın parasal karşılığı 7.358.060.098 dolar düzeyinde bulunuyor. Yakılan arz, Shiba Inu’nun 1 katrilyon adetlik ilk arzının yüzde 41,08’ine denk geliyor.

Fiyat hareketinde yükselişin ardından kar satışı görüldü

SHIB fiyatı, daha geniş kripto para piyasasındaki yükselişle birlikte çarşamba günkü 0.00000474 dolar seviyesinden toparlandı. Fiyat hareketi 50 günlük ortalamanın bulunduğu 0.00000502 doların ve 200 günlük ortalamanın bulunduğu 0.00000529 doların üzerine çıktı. Cumartesi günü 0.00000570 dolara kadar yükselen varlık, bu seviyede dirençle karşılaştı.

Daha sonra piyasadaki genel zayıflıkla birlikte kar satışları öne geçti. SHIB son 24 saatte yüzde 2,45 düşüşle 0.000005362 dolara geriledi. Buna rağmen son yedi günlük performansında yüzde 2,86 artı bölgede kaldı.

Altcoin beklentileri korunuyor

Piyasadaki kar satışlarına karşın Bitcoin dışındaki kripto paralara yönelik beklentilerin tamamen bozulmadığı görülüyor. Shiba Inu da bu altcoin grubunun parçası olarak izleniyor. Makroekonomik baskılar ve para politikası kaynaklı başlıklar sürse de son yükselişte alıcıların bu engellere karşı direnç gösterdiği gözlendi.

Deneyimli yatırımcı Peter Brandt, altcoin piyasasında gelecek yaklaşık iki yılda 6 katlık bir hareket olasılığı gördüğünü aktarıyor.

Peter Brandt’nin değerlendirmesi doğrudan SHIB için verilmiş bir hedef içermiyor. Ancak altcoin piyasasına ilişkin olumlu senaryo, yakım verilerindeki keskin günlük artışla birleşince Shiba Inu’nun kısa vadede yeniden daha yakından izlenen varlıklar arasına girmesine yol açtı.