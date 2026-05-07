Karar anı geldi diyen analist kripto paralar için uyardı

Hürmüz Boğazındaki gemi trafiği neredeyse sıfıra düştü ve buna rağmen henüz ABD somut adım atmıyor. WSJ “Özgürlük Projesi” yeniden başlatılıyor dese de ABD’li yetkililer bunu inkar etti. Şu an ABD İran’ın vereceği cevabı bekliyor ve bu süreçte hareketsiz kalmayı tercih ediyor. Bitcoin ise 80 bin doları kaybettikten sonra yeniden 80.400 dolar eşiğinde.

Kripto paralarda karar anı

Bitcoin fiyatı için 80.400 dolar son derece önemli. 83 bin dolar ilk denemede aşılamasa da desteğin korunduğu ortamda yeni denemeler görebiliriz. Şimdilik kısa vadeli yatırımcıların borsalara yaptığı transferler satış baskısı oluştursa da STH maliyeti destek olarak sağlam. On-Chain Mind bugünkü değerlendirmesinde Bitcoin’in dolayısıyla kripto paraların tümünün karar anında olduğunu yazdı.

Ya Bitcoin 83 bin seviyesini aşarak yoluna devam edecek ya da bu seviyelerde açığa satış yapanlar muhtemelen 56 bin dolara uzanan yeni döngü dibine kadar iyi bir giriş fırsatı yakalamış olacak.

“Bitcoin, on-chain bölgelerin en önemlilerinden birini geri aldı. Gerçekleşen zararlar azalıyor, kar realizasyonu sakin seyrederken, vadeli işlem yatırımcıları yanlış yönde hareket etmiş olabilir. Ayı piyasası rallilerinin ya başarısız olduğu nokta tam da budur…”

Eğer satış baskısı fiyatı aşağı çekme konusunda başarılı olursa klasik ayı sıçramalarından biri geride kalacak. Veya Bitcoin gerçek bir kırılma yaşayıp 98 bin dolara geri dönecek. Bunu zaman gösterecek.

On-Chain analistin dikkat çektiği ikinci husus ETF kanalındaki yatırımcıların istikrarlı yükselişi desteklemesi.

“ETF sermaye akışındaki ivme Mart ayı başından bu yana olumlu seyrediyor ve bu durum, son dönemde tanık olduğumuz istikrarlı ve kalıcı yükselişi destekliyor. Sürekli sermaye girişi, sürekli fiyat desteği.”

ETF ortalama maliyet bölgesi ilk denemede direnç olarak çalışmışken girişlerin devam etmesi boğaları cesaretlendirecektir. On-Chain analist @anlcnc1 82-83 bin dolar aralığının önemine dikkat çekti.

Kripto paralar için asıl risk

İran gündeminin gölgesinde kalsa da 15 Mayıs tarihinde Fed Başkanlığı koltuğuna Warsh’ın oturması bekleniyor. Yeni Başkan parasal genişlemeden yana değil ve enflasyondaki artış onun faiz indirimleri konusunda cesur adımlar atmasının önünde en büyük engel. Birçok Fed üyesi artmaya devam eden enflasyondan petrol rallisini sorumlu tutuyor. Petrol fiyatı anlaşma bugün bile imzalansa aylar sonra eski haline gelecek. Yani bu süreçte aylık enflasyon enerji maliyetindeki artış nedeniyle yükselecek.

Fed üyesi Hammack yazı hazırlandığı sırada şunları söyledi;

“Şirketler arasında, enflasyonist bir zihniyetin insanların beklentilerine işlediğine dair endişeler duyuyorum. Belirsizlik ortamında bir sonraki politika adımına açık kalmak gerekiyor.”