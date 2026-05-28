Solana kritik destek testinde $81.20’nin altı 71.92 dolara kapı açabilir

Solana son dönemde aylık ve dört saatlik periyotlarda önemli bir destek seviyesini test ediyor. Analistlere göre, SOL’un 81,20 doların altına inmesi, fiyatı 71,92 ile 77,96 dolar arasındaki yeni destek bandına çekebilir. Ancak bu bölge korunursa, mevcut kanal yapısının devamı mümkün görünüyor.

Aylık Grafikte Kritik Kanal Sınırı

Kripto analisti Bitcoinsensus’un paylaştığı grafikte, Solana’nın aylık düşen kanal içinde hareketini sürdürdüğü görülüyor. Son dönemlerde SOL, yukarı yönlü toparlanma denemesinden sonuç alamadı ve kanalın alt sınırına kadar geriledi.

Bu bölge, mevcut aylık fiyat aralığının da alt ucuna denk geliyor. Eğer SOL burada tutunabilirse, fiyatın kanalın orta veya üst kısmına doğru yeni bir hareket yapma şansı devam edecek. Bugünkü fiyat hareketleriyle birlikte, alıcıların bu sınırı savunup savunamayacağı belirleyici olacak.

Grafikte ayrıca fiyatın 2022 ile 2024 arasında oluşturduğu yuvarlak dip formasyonu da dikkat çekiyor. Bu yapının ardından yaşanan yükselişle SOL, eski tepe noktalarına yaklaşsa da son düşüşle yeniden riskli bir bölgeye geçiş yaptı.

Üst kanal çizgisi artık ana direnç bölgesi olarak izleniyor. Fiyat tekrar burayı hedeflerse, toparlanma işaretleri güçlenebilir. Ancak mevcut risk kanal alt sınırının kaybedilme olasılığında yatıyor.

Analistler, “Eğer SOL fiyatı mevcut kanalın alt sınırının altında kalırsa, teknik yapı zayıflayabilir ve alıcıların kontrolü kaybetmesiyle fiyat daha düşük destek bölgelerine çekilebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Şu aşamada, teknik göstergeler Solana’nın önemli bir sınavda olduğuna işaret ediyor. Gelecek reaksiyon ise, satıcıların mı yoksa alıcıların mı baskın çıkacağını belirleyecek.

Dört Saatlik Grafikte 81.20 Dolar Seviyesi Gündemde

Kısa vadede Solana’nın dört saatlik grafiği de zayıf bir görünüme sahip. MCO Global analisti, fiyatın 81,20 dolardaki önemli destek çizgisini kaybetmesi halinde, bir sonraki hedefin 71,92 ile 77,96 dolar arasındaki bölge olacağını aktardı.

Paylaşılan grafikte, fiyatın son yükseliş denemesinden sonra tekrar kısa vadeli alt aralığa döndüğü gözleniyor. 81,20 dolar burada hem psikolojik eşik hem de teknik teyit noktası olarak öne çıkıyor.

Teknik analizde bu alanın altına inilmesi, ayıların baskıyı artırma ihtimalini yükseltiyor. Eğer SOL çizginin altında kalırsa, satışların kuvvetlenmesi ve fiyatın destek bandına çekilmesi gündeme gelebilir.

Bununla birlikte, fiyat 81,20 dolar üzerinde tutunmayı başarırsa, aşağı yönlü kırılım olasılığı şimdilik gündemden düşebilir ve SOL bir süre daha yatay hareket etmeye devam edebilir.

Mini sözlük: Düşen Kanal, fiyatın alt ve üst iki paralel çizgi arasında giderek daha düşük tepe ve dipler yapmasıyla oluşan teknik formasyondur. Genellikle zayıflık işareti olarak görülür ve kanalın dışına çıkılmasıyla yeni bir eğilim başlayabilir.

Destek/Direnç Seviyesi Zaman Dilimi Açıklama 81,20 dolar Aylık / 4 Saatlik Ana destek bölgesi, kırılırsa düşüş hızlanabilir 71,92 – 77,96 dolar 4 Saatlik Bir sonraki güçlü destek bandı Üst Kanal Çizgisi Aylık Ana direnç bölgesi