Kayıt Banner
Solana (SOL)

Solana kritik destek testinde $81.20’nin altı 71.92 dolara kapı açabilir

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Solana, 81,20 dolar sınırında kritik bir destek testinde.
  • 🔎 Fiyat bu seviyenin altına inerse ilk hedef 71,92 ile 77,96 dolar bandı olacak.
  • 📊 Ana takip noktası destek çizgisinin korunup korunamayacağı.
  • ⏳ Kanal altı aşağı kırılırsa $SOL için kısa vadede satış baskısı artabilir.
COINTURK
COINTURK

Solana son dönemde aylık ve dört saatlik periyotlarda önemli bir destek seviyesini test ediyor. Analistlere göre, SOL’un 81,20 doların altına inmesi, fiyatı 71,92 ile 77,96 dolar arasındaki yeni destek bandına çekebilir. Ancak bu bölge korunursa, mevcut kanal yapısının devamı mümkün görünüyor.

İçindekiler
1 Aylık Grafikte Kritik Kanal Sınırı
2 Dört Saatlik Grafikte 81.20 Dolar Seviyesi Gündemde

Aylık Grafikte Kritik Kanal Sınırı

Kripto analisti Bitcoinsensus’un paylaştığı grafikte, Solana’nın aylık düşen kanal içinde hareketini sürdürdüğü görülüyor. Son dönemlerde SOL, yukarı yönlü toparlanma denemesinden sonuç alamadı ve kanalın alt sınırına kadar geriledi.

Bu bölge, mevcut aylık fiyat aralığının da alt ucuna denk geliyor. Eğer SOL burada tutunabilirse, fiyatın kanalın orta veya üst kısmına doğru yeni bir hareket yapma şansı devam edecek. Bugünkü fiyat hareketleriyle birlikte, alıcıların bu sınırı savunup savunamayacağı belirleyici olacak.

Grafikte ayrıca fiyatın 2022 ile 2024 arasında oluşturduğu yuvarlak dip formasyonu da dikkat çekiyor. Bu yapının ardından yaşanan yükselişle SOL, eski tepe noktalarına yaklaşsa da son düşüşle yeniden riskli bir bölgeye geçiş yaptı.

Üst kanal çizgisi artık ana direnç bölgesi olarak izleniyor. Fiyat tekrar burayı hedeflerse, toparlanma işaretleri güçlenebilir. Ancak mevcut risk kanal alt sınırının kaybedilme olasılığında yatıyor.

Analistler, “Eğer SOL fiyatı mevcut kanalın alt sınırının altında kalırsa, teknik yapı zayıflayabilir ve alıcıların kontrolü kaybetmesiyle fiyat daha düşük destek bölgelerine çekilebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Şu aşamada, teknik göstergeler Solana’nın önemli bir sınavda olduğuna işaret ediyor. Gelecek reaksiyon ise, satıcıların mı yoksa alıcıların mı baskın çıkacağını belirleyecek.

Dört Saatlik Grafikte 81.20 Dolar Seviyesi Gündemde

Kısa vadede Solana’nın dört saatlik grafiği de zayıf bir görünüme sahip. MCO Global analisti, fiyatın 81,20 dolardaki önemli destek çizgisini kaybetmesi halinde, bir sonraki hedefin 71,92 ile 77,96 dolar arasındaki bölge olacağını aktardı.

Paylaşılan grafikte, fiyatın son yükseliş denemesinden sonra tekrar kısa vadeli alt aralığa döndüğü gözleniyor. 81,20 dolar burada hem psikolojik eşik hem de teknik teyit noktası olarak öne çıkıyor.

Teknik analizde bu alanın altına inilmesi, ayıların baskıyı artırma ihtimalini yükseltiyor. Eğer SOL çizginin altında kalırsa, satışların kuvvetlenmesi ve fiyatın destek bandına çekilmesi gündeme gelebilir.

Bununla birlikte, fiyat 81,20 dolar üzerinde tutunmayı başarırsa, aşağı yönlü kırılım olasılığı şimdilik gündemden düşebilir ve SOL bir süre daha yatay hareket etmeye devam edebilir.

Mini sözlük: Düşen Kanal, fiyatın alt ve üst iki paralel çizgi arasında giderek daha düşük tepe ve dipler yapmasıyla oluşan teknik formasyondur. Genellikle zayıflık işareti olarak görülür ve kanalın dışına çıkılmasıyla yeni bir eğilim başlayabilir.

Destek/Direnç SeviyesiZaman DilimiAçıklama
81,20 dolarAylık / 4 SaatlikAna destek bölgesi, kırılırsa düşüş hızlanabilir
71,92 – 77,96 dolar4 SaatlikBir sonraki güçlü destek bandı
Üst Kanal ÇizgisiAylıkAna direnç bölgesi
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana 111 gündür 76–98 dolar aralığında sıkıştı

Solana son 24 saatte %0,5 geriledi 100 dolar seviyesi kritik direnç olarak öne çıkıyor

Circle, Solana üzerinde 250 milyon yeni USDC basarak arzı artırdı

Solana dört aydır 100 doların altında, çözülme için kritik direnç masada

Solana açık pozisyonlarda 200 milyon doları aştı, fiyat hareketi 98 dolar direncinde sıkıştı

Solana’da analistler 1.000 dolar ve üzerini hedef olarak gösterdi

Solana’da kritik destek mücadelesi, Morgan Stanley güncel ETF başvurusunu sundu

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı XLM fiyatı DTCC iş birliği haberiyle %8,3 yükseldi 2027 tokenizasyon planı piyasada hareketlilik getirdi
Bir Sonraki Yazı Ethereum 2 bin dolar desteğini kaybetti, yükseliş umudu 1.742 dolarlık trende bağlı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Dogecoin uzun vadeli destek bölgesine geri döndü
DOGECOIN (DOGE)
Kraken’den yeni Bitcoin Vault ürünüyle yıllık yüzde 2,5 BTC getirisi fırsatı
BITCOIN (BTC)
Bitcoin’de 72.000 dolar desteği kritik, altında 60.000 ve 45.000 dolar gündeme gelebilir
BITCOIN (BTC)
Ethereum 2 bin dolar desteğini kaybetti, yükseliş umudu 1.742 dolarlık trende bağlı
Ethereum (ETH)
XLM fiyatı DTCC iş birliği haberiyle %8,3 yükseldi 2027 tokenizasyon planı piyasada hareketlilik getirdi
Stellar (XLM)
Lost your password?