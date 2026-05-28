Bitcoin’de 72.000 dolar desteği kritik, altında 60.000 ve 45.000 dolar gündeme gelebilir

  • 🚨 Kritik 72.000 dolar desteğinde Bitcoin sıkıştı.
  • ⚡ 60.000 ve 45.000 dolar, olası düşüşte öne çıkıyor.
  • 🚀 Güçlü savunma gelirse uzun vadeli hedefler gündeme taşınabilir.
  • 🔥 En önemli nokta yatırımcıların $BTC ’de bu seviyelerdeki tepkisi belirleyici olacak.
Bitcoin hafta başından bu yana, 72.000 dolara yakın seviyelerde işlem görüyor ve yatırımcılar kısa vadede yön tayini konusunda bölünmüş durumda. Teknik analizler, bu eşikte tutunmanın fiyat hareketinde belirleyici olabileceğini gösteriyor. Bir grup analist, buradaki desteğin korunması halinde Bitcoin’in yatay hareketini sürdürebileceğine işaret ederken, aşağı yönlü bir kırılma halinde ise 60.000 dolar, 45.000 dolar ve 35.000 dolar bandında yeni alım fırsatlarına dikkat çekiliyor.

Öne çıkan üç ana destek bölgesi

Deneyimli kripto para analisti Crypto Patel’in paylaştığı grafiğe göre, Bitcoin haftalık görünümde üç önemli toparlanma bölgesiyle öne çıkıyor. Analist, 60.000 dolar civarındaki ilk destek bölgesinin yakın zamanda test edildiğini ve bu seviyenin güçlü bir alıcı ilgisiyle karşılandığını belirtti. Bir sonraki alım bölgesi 45.000 dolar seviyesinde konumlanıyor. Patel, mevcut şartlar altında özellikle bu alana dikkat ediyor.

Analiste göre, Bitcoin’in önceki zirvesi olan 128.927 dolar civarında ivme kaybı yaşandıktan sonra, fiyat aşağı çekilerek sırasıyla 60.000, 45.000 ve 35.000 dolar bölgelerine geri dönme riski taşıyor. Bu noktalar fiyatın toparlanması beklenen ana destek hatlarını oluşturuyor.

Mini sözlük: Fibonacci desteği, finans piyasalarında fiyat hareketlerinin potansiyel dönüş noktalarını belirlemede kullanılan popüler bir teknik analiz aracıdır; sıkça geri çekilme seviyelerini göstermek için uygulanır.

Grafikte, ilk bölge 0,382 Fibonacci seviyesine denk gelen 57.362 dolar ila genel 60.000 dolar arasında yer alırken, ikinci bölge 0,5 Fibonacci desteği olan 44.667 dolara işaret ediyor. En derin destek ise 0,618 Fibonacci seviyesindeki 34.781 dolar ile tanımlanıyor ve Patel bu seviyeyi “hayalindeki giriş noktası” olarak tanımlıyor.

Analistin açıklamasına göre, “Uzun vadede Bitcoin için 200.000, 300.000 ve 500.000 dolar hedefleri masada, ancak öncelikle büyük destek noktalarına odaklanmak gerekiyor.”

Destek BölgesiFiyat SeviyesiFibonacci Desteği
1. Bölge57.362–60.000 dolar0,382
2. Bölge44.667 dolar0,5
3. Bölge34.781 dolar0,618

Ayı bayrağı ve 72.000 dolar testi

Fiyat grafiklerine göre, Bitcoin’in son günlerdeki hareketi bir “ayı bayrağı” formasyonunu işaret ediyor. Özellikle Captain Faibik adlı teknik analistin analizine göre, fiyat şu anda bu bayrak yapısının alt bandını test ediyor. 72.000 dolar seviyesi hem kısa vadeli destek hem de kritik bir eşik olarak görülüyor.

Analist, alıcıların bu seviyede güçlü kalamaması halinde, aşağı yönlü yeni bir satış dalgasının başlayabileceği uyarısında bulundu. Bu durumda Bitcoin’in yüzde 20 ila 25 arasında değer kaybedebileceği öngörülüyor. Fiyat grafiğine bakıldığında, BTC daha önce kanalın üst bandından geri çekilmiş durumda ve şimdi de alt trend çizgisine yaklaşmış görünüyor.

Captain Faibik’in değerlendirmesine göre; “Eğer Bitcoin 72.000 doları aşağı kırarsa, satış baskısı artacak ve fiyatın destek bölgelerine doğru gerileme ihtimali yükselecek.”

Mevcut yapı, fiyatın ayı bayrağındaki orta hat seviyesini koruyamaması nedeniyle ek bir baskı yaratmakta. Alıcılar fiyatı yükseltemezse, bu yapı aşağı yönlü hareketi destekleyecek. Kısa vadeli fiyat hareketinin ise tamamen 72.000 dolar sınırındaki tutunma düzeyine bağlı olacağı vurgulanıyor.

Uzun vadeli hedefler ve piyasadaki görünüm

Her iki analist de kısa vadede volatiliteye dikkat çekerken, uzun vadeli hedeflerin önünde, mevcut desteklerin korunmasının şart olduğu görüşünde birleşiyor. Özellikle piyasada korku hissiyatının artması yeni alım fırsatları yaratabilir. Ancak, güçlü direnç bölgeleri aşılamadıkça fiyatın aşağı yönlü hareketine karşı temkinli yaklaşım öneriliyor.

Bitcoin’in önümüzdeki dönemde hangi fiyat aralığında kalacağı, alıcıların 72.000 dolar desteğinde gösterdiği tepkiye bağlı olacak. Şimdilik, önemli destek- direnç seviyeleri yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
