BITCOIN (BTC)

Strategy yıl başından bu yana 171.238 Bitcoin satın aldı piyasadaki tüm üretimi geçti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Strategy yılın ilk 5 ayında piyasadan 171.238 Bitcoin topladı.
  • 📊 Şirketin alımı, aynı dönemde madencilerin ürettiği miktarın 2,6 katına ulaştı.
  • 🔎 $BTC ’de toplam 843.000 adedin üzerinde varlıkla dolaşımdaki BTC'nin %4'ü Strategy'nin elinde.
  • ⚡️ Kurumsal alımlar piyasada hâlâ belirleyici ve volatiliteler bu ilgiyi durdurmadı.
Dünyanın en büyük Bitcoin hazinesine sahip kurumsal yatırım şirketi Strategy, 2026 yılı başından bugüne toplam 171.238 Bitcoin aldığını açıkladı. Şirket, bu rakamla yıl boyunca madenciler tarafından üretilen tüm Bitcoin’lerin tamamını ve fazlasını portföyüne kattı. Söz konusu alımlar, son aylar ve haftalar boyunca istikrarlı şekilde devam etti.

İçindekiler
1 Yılın ilk beş ayında madencilik üretimini geride bıraktı
2 Piyasa oynaklığına rağmen istikrarlı alım

Yılın ilk beş ayında madencilik üretimini geride bıraktı

27 Mayıs Çarşamba günü yapılan açıklamada, Strategy’nin yalnızca 2026’da sektöre giren Bitcoin arzını değil, geçen yıllardan devreden varlıklar da dahil olmak üzere çok daha fazlasını biriktirdiği vurgulandı. 1 Ocak ile 26 Mayıs arasında yapılan bu alımlar, şirketin piyasadan gelen yeni arza göre yaklaşık 2,6 kat daha fazla Bitcoin topladığına işaret etti. Aynı dönemde madenciler yalnızca 65.700 Bitcoin üretirken, Strategy çok daha yüksek miktarda alım yaptı. Böylece şirket, piyasadaki taze arzın tümünü absorbe etmiş oldu.

Strategy’nin aldığı toplam 171.238 Bitcoin, yıl başından bu yana madenciler tarafından üretilen miktarın 2,6 katına ulaşarak, kripto piyasasında dikkat çekici bir dominasyon sergiliyor.

Bu rakamlar, şirketin bugünkü kurumsal Bitcoin birikimi konusunda sektördeki liderliğini yeniden gündeme taşıdı ve bu yöndeki tartışmalara güç kattı.

DönemStrategy Alımı (BTC)Madenci Üretimi (BTC)Fark
1 Ocak – 26 Mayıs 2026171.23865.7002,6 kat fazla

Piyasa oynaklığına rağmen istikrarlı alım

Strategy, yılın başında görülen ciddi piyasa dalgalanmalarına karşın Bitcoin yatırımlarından vazgeçmek bir yana, alımlarını kararlı biçimde sürdürdü. Şirket hali hazırda toplamda 843.000’in üzerinde Bitcoin tutarak, dolaşımdaki tüm BTC’lerin yaklaşık %4’üne sahip durumda. Uzmanlara göre, bu agresif alım stratejisinin önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor. Böylece firmanın sektördeki etkinliği daha da artabilir.

Bu gelişme, kripto para endüstrisinde, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisinin sürdüğü ve özellikle büyük portföylerden gelen bu tür hamlelerin piyasada belirleyici olabileceğine dair görüşleri destekliyor.

Mini sözlük: Strategy, ABD merkezli, çeşitli dijital varlıklara odaklanmış bir iş zekası ve kurumsal yatırım şirketidir. Son yıllarda özellikle Bitcoin biriktirme hamleleriyle kripto para sektöründe dikkat çekmektedir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

