BlackRock’un Bitcoin ETF’sinde 1,3 milyar dolarlık rekor satış fiyatı 10 dakikada %1,5 düşürdü

Salı günü BlackRock’ın Bitcoin ETF’sinde yapılan 1,3 milyar dolarlık devasa satış, Bitcoin fiyatında anında düşüşe yol açtı. Analistlere göre, adı açıklanmayan bir yatırımcı BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ETF’sinde (IBIT) 29,2 milyon hisseyi saat 14:30 UTC’de gizli bir platform aracılığıyla elden çıkardı.

Dev Satış ve Piyasaya Etkisi

Söz konusu satış, kurumsal yatırımcıların büyük işlemleri kamuya açık olmadan yapabildiği “dark pool” adı verilen özel bir piyasada gerçekleşti. TradingView verilerine göre Bitcoin fiyatı, bu işlemin hemen ardından sadece 10 dakika içinde %1,5 gerileyerek 77.875 dolardan 76.720 dolara düştü.

Bitcoin, günün geri kalanında da satış baskısıyla karşılaştı ve yaklaşık 12 saat sonra 75.600 dolara kadar geriledi. Böylece günü toplamda %2,8’lik bir kayıpla tamamladı.

BlackRock’ın Bitcoin ETF’sinde 29,2 milyon hissenin satılması, piyasada bugüne kadar tek seferde yapılan en büyük “dark pool” işlemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Galaxy Digital’ın araştırma birimi yöneticisi Alex Thorn, bu büyüklükte bir işlemi dark pool’da ilk kez gördüğünü belirtti.

ETF’lerde Net Çıkışlar

ABD merkezli spot Bitcoin ETF’lerinde çıkışlar üst üste sekizinci işlem günü devam etti. Sadece salı günü toplamda 333,6 milyon dolar çıkış yaşandı ve bunun 192,4 milyon doları IBIT’ten gerçekleşti. 14 Mayıs’tan bu yana ETF’lerden toplamda 2 milyar doların üzerinde para çekildi.

Aynı dönemde kurumsal yatırımcıların Bitcoin ETF’lerine yönelik ilgisinin azaldığı dikkat çekti. Bu eğilim, piyasada yeni gelen sermayenin, çıkan sermayenin gerisinde olduğu anlamına geliyor.

ETF Adı Salı Günü Net Çıkış ($) Son 8 Gün Toplam Çıkış ($) IBIT (BlackRock) 192.400.000 Veri yok Tüm ABD Bitcoin ETF’leri 333.600.000 2.000.000.000+

Mini sözlük: Dark pool, büyük yatırımcıların piyasaya doğrudan etki etmeden yüklü alım satım işlemleri yapabildiği ve halka açık olmayan özel bir borsa platformudur. Burada yapılan işlemler genellikle daha sonra toplu olarak piyasa katılımcılarına bildirilir.

Kurumların Pozisyonlarında Azalma

Kurumsal piyasadaki çıkışlar, önemli finans şirketlerinde de görüldü. ABD’li piyasa yapıcı Jane Street, yılın ilk çeyreğinde Bitcoin ETF portföyünü yaklaşık %70 oranında azalttı. Goldman Sachs ise kendi Bitcoin ETF pozisyonunu %10 aşağı çekti.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, salı günü IBIT’te tek kalemde satılan 29,2 milyon hissenin, o günün ikinci en büyük satış emrinin tam 22 katı büyüklüğünde olduğunu paylaştı.

Bitcoin ETF’leri ve Geleneksel Piyasayla Korelasyon

Bitcoin, yıllar boyu geleneksel finanstan bağımsız bir varlık olarak öne çıkarken, son dönemde ABD’de işlem gören ETF ürünleri sayesinde kurumsal yatırımcıların ilgisini daha fazla çekiyor. Bu değişim, kripto para fiyatlarının ABD borsalarıyla yakından hareket etmesine yol açıyor ve piyasada kısa sürede ani dalgalanmalara neden olabiliyor.