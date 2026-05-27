Kripto Para Hukuku

Texas’taki ön seçimlerde kripto sektöründen destek bulan adaylar kazandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kriptoya destek veren adaylar Texas ön seçimlerinde güçlü zaferler aldı.
  • 💰 Siyasi komiteler 9 milyon doları aşan harcama yaparak iki partiye birden destek sundu.
  • 🟠 $Fairshake gibi kripto odaklı gruplar etkilerini artırıyor.
  • ⚡️ En kritik nokta: Sektör 2026 seçimleri için şimdiden geniş çaplı hazırlık başlattı.
Texas’ta kripto para sektörüne odaklanan siyasi komiteler, bu yılki seçim döngüsünde iki partiye de destek vererek toplamda 9 milyon dolardan fazla harcama yaptı. Salı gecesi gerçekleşen ön seçimlerde sektörün arkasında durduğu adaylar önemli kazanımlar elde etti. Bu gelişme, kripto sektörünün Amerikan politikası üzerinde giderek artan bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

Kripto destekli adaylar öne çıktı
Komitelerden iki partiye dağılmış destek
2026 seçimleri için yeni dönem sinyali

Kripto destekli adaylar öne çıktı

En dikkat çekici yarışlardan biri, Houstonlı Demokrat Christian Menefee ile Demokrat Temsilci Al Green arasında yaşandı. Texas’ın 18. Kongre Bölgesi için yapılan Demokratik ön seçimde Menefee galip gelirken, Al Green’in uzun süredir elinde tuttuğu koltuktaki yeri Cumhuriyetçi öncülüğünde yapılan seçim bölgeleri değişikliğiyle ortadan kaldırılmıştı. Bu nedenle Green, kendisi gibi güçlü bir rakibe karşı yarışmak zorunda kaldı.

Green’in, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyesi olması ve sektör karşıtı yasaları desteklemesi dikkat çekti. Kripto para sektörünün savunucusu olan Stand With Crypto adlı kuruluş, Green’e “F” notu verdi. Green, kripto varlıkların ABD’nin küresel finansal etkisini zayıflatabileceğini savunuyordu.

Fairshake sözcüsü Geoff Vetter, CoinDesk’e yaptığı açıklamada şunları aktardı: “Temsilci Green’in kaybı, kripto karşıtlığının seçimlerde gerçek bedelleri olduğunu gösteriyor. Fairshake bu yarışta farkı yaratan unsur oldu ve Christian Menefee gibi liderleri ulusal çapta desteklemeye devam edeceğiz.”

Kripto destekli adaylar arka arkaya zaferlerle çıkarken, sektörün farklı komite ve siyasi grupları hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat adaylara yatırım yaptı.

Komitelerden iki partiye dağılmış destek

Cumhuriyetçi Senato ön seçimlerinde ise Texas Başsavcısı Ken Paxton, uzun süredir bu görevde bulunan Senatör John Cornyn’i geride bıraktı. Diğer taraftan, Fairshake’in Cumhuriyetçi kanattaki iştiraki Defend American Jobs ve Demokrat kanattaki yardımcısı Protect Progress, iki ayrı partiden adaylara maddi destek sundu. Ayrıca, bağımsız bir kripto odaklı siyasi komite olan Fellowship PAC’in de Paxton’a 500 bin dolarlık katkı sağladığı bildirildi.

Texas genelindeki farklı yarışlarda Defend American Jobs, Jon Bonck, Tom Sell, Carlos De La Cruz ve Alex Mealer isimli Cumhuriyetçi adaylara toplam 1,8 milyon dolar harcadı. Bu adayların her biri düşük katılımlı ön seçimlerde öne çıkarak Kasım ayında yapılacak genel seçimde adaylıklarını neredeyse garantiledi.

Mini sözlük: Fairshake, kripto para sektörünün ABD’de siyasi karar alıcıları etkilemek amacıyla fon sağladığı ve adaylara doğrudan destek verdiği, iki partili çalışan bir siyasi eylem komitesidir.

Aday/KurumAlınan DestekYarış
Christian MenefeeFairshakeTexas 18. Kongre Bölgesi
Ken PaxtonFellowship PAC, FairshakeCumhuriyetçi Senato Ön Seçimi
Jon Bonck$348.433 (Defend American Jobs)Düşük katılımlı Cumhuriyetçi ön seçimi
Tom Sell$426.279 (Defend American Jobs)Düşük katılımlı Cumhuriyetçi ön seçimi
Carlos De La Cruz$581.172 (Defend American Jobs)Düşük katılımlı Cumhuriyetçi ön seçimi
Alex Mealer$436.278 (Defend American Jobs)Düşük katılımlı Cumhuriyetçi ön seçimi

2026 seçimleri için yeni dönem sinyali

Texas’ta tek günde yapılan ön seçimlerden çıkan sonuçlar, kripto sektörüne yakın grupların önemli ölçüde maddi güce ve stratejik etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. Sektör temsilcileri, 2026 yılındaki Kongre ara seçimlerinde daha geniş bir siyasi etkilenin elde edilmesi için ciddi bir hazırlık içine girdiklerini açıkça gösterdi. Bu seçimlerde demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da üstünlüğü ele geçirme ihtimali küçük bir farkla da olsa var.

Sonuçlar, kripto sektörü merkezli siyasi komitelerin Amerika’daki parti ayrımı gözetmeksizin etkinliğini artırdığını ve önümüzdeki dönemde bu etkinliğin daha da büyüyeceğine işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
