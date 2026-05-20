Kayıt Banner
Kripto Para Hukuku

İngiltere’de kripto regülasyonlarında yavaş ilerleme endişe yaratıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡️ İngiltere’de kripto regülasyonlarının ertelenmesi endişe yaratıyor.
  • Yavaş ilerleyen yasa süreci, şirketlerin yurtdışına yönelmesine yol açıyor.
  • Özel sektör hızlı netlik beklerken, regülatörler temkinli adım atıyor.
  • 🚩 En önemli nokta: Ekim 2027’ye kadar $stabilcoin ödemelerinde ABD hakimiyeti artabilir.
COINTURK
COINTURK

İngiltere’nin dijital varlık sektöründe küresel bir merkez olma hedefi, siyasi engeller ve düzenleyici karmaşa nedeniyle yavaşlıyor. Blockchain ve küresel bankacılık alanında çalışan Jonny Fry, CoinDesk’e yaptığı açıklamada, ülkedeki bürokratik gecikmelerin kripto alanında kapsamlı bir yasal çerçevenin uygulanmasını ciddi şekilde ertelediğini dile getirdi. Fry’a göre, bu gecikmeler İngiltere’nin Washington ve Brüksel gibi merkezlere karşı rekabet avantajını kaybetmesine yol açabilir.

İçindekiler
1 Düzenleyici kurumlar arasında uyumsuzluk
2 Yavaş ilerleyen regülasyonlara tepkiler büyüyor
3 Merkez Bankası’nın temkinli tutumu özel sektörü zorluyor
4 Kademeli uygulama ve geleceğe dair beklentiler

Düzenleyici kurumlar arasında uyumsuzluk

İngiltere’de kripto regülasyonlarıyla ilgili temel sorunlardan biri, görev paylaşımı ve yetki dağınıklığı. Maliye Bakanlığı, İngiltere Merkez Bankası ve Finansal Davranış Otoritesi (FCA) arasında net sınırlar belirlenememesi, ödeme ve yatırım alanlarını parçaladı. Özel sektör, piyasa verimliliğini artırmak için hızlı adımlar beklerken, kamu tarafında belirgin bir yavaşlık gözleniyor.

Jonny Fry’ın dikkat çektiği bir diğer konu, ülkenin yalnızca kripto şirketlerinin fiziki olarak ayrılmasından değil, aynı zamanda dijital varlık altyapısının başka ülkelerde geliştiriliyor olmasından kaygı duyması gerektiği. Mevcut durumda Maliye Bakanlığı yasal çerçeveyi çizmekle uğraşırken, FCA kamu kaynaklı stabilcoin projeleri ve Merkez Bankası dijital sterliniyle ilgileniyor. Fry, bu dağınık yaklaşımların işletmeler açısından ciddi bir belirsizlik yarattığını belirtiyor.

“Şu an bir yandan Maliye Bakanlığı hukuki düzenlemeleri oluştururken, diğer taraftan FCA, kamu tarafından çıkarılan stabilcoinleri ve Merkez Bankası da dijital sterlini gündeme alıyor. Bu parçalı yaklaşım derin bir operasyonel belirsizlik yaratıyor.”

Düzenleyiciler arasındaki karmaşa yalnızca şirketlerin planlarını değil, para biriminin işleyişinde de karmaşaya neden oluyor. Özellikle tokenlaştırılmış mevduat ve dijital varlıkların “paranın tekliği” ilkesine nasıl uyarlanacağı konusunda soru işaretleri artıyor.

Mini sözlük: FCA (Financial Conduct Authority), Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren finansal kuruluşları ve piyasaları gözeten, düzenleyici otoritedir. Hem tüketicinin korunmasını sağlamak hem de finansal sistemin bütünlüğünü gözetmekten sorumludur.

Yavaş ilerleyen regülasyonlara tepkiler büyüyor

Bu karmaşık ortamda bazı büyük dijital varlık şirketleri, daha açık ve hızlı regülasyon sunan ülkelere taşınmayı tercih etti. Fry, örnek olarak türev platformu Deribit’i göstererek, staking işlemlerinin toplu yatırım fonu olarak görülmeyeceğine dair yasal netlik sağlansaydı, platformun İngiltere’yi tercih edebileceğini ifade etti. Bu durumun, Coinbase’in platformu satın almasının ardından İngiliz hükümeti için yüz milyonlarca sterlinlik bir vergi kaybı anlamına geldiği tahmin ediliyor.

“Eğer staking’in toplu bir yatırım planı olmadığını net bir şekilde belirlemiş olsaydık belki de Deribit İngiltere’ye taşınmış olurdu.”

Sterlin destekli stabilcoin geliştiricisi Agant’ın CEO’su Andrew MacKenzie de CoinDesk’e yaptığı açıklamada, regülasyon sürecinin doğru yönde ilerlediğini ancak tempoyu yetersiz bulduğunu vurguladı.

Merkez Bankası’nın temkinli tutumu özel sektörü zorluyor

Geçtiğimiz hafta Financial Times’da yer alan haberde, İngiltere Merkez Bankası’nın ihtiyatlı adımlarının sektörde hayal kırıklığına yol açtığı aktarılmıştı. Şirketler hızlı bir entegrasyon isterken, Merkez Bankasının stabilcoin konusunda getirdiği sıkı önlemler ise regülasyonlarda büyük bir tıkanıklığa neden oldu. FCA ise siyasi baskılar ve Merkez Bankası’nın para politikası çekinceleri arasında iletişimini daha çok kontrollü test ortamları üzerinden yürütmeyi sürdürüyor.

Kademeli uygulama ve geleceğe dair beklentiler

FCA bünyesinde Dijital Varlıklar ve Ödemeler Direktörü olarak görev yapan Matthew Long, regülasyonların takip ettiği yolu “aşama aşama inşa edilen, kapsamlı bir yapı” şeklinde tanımladı ve başvuruların alınabildiğini, firmaların bu aşamada desteklendiğini belirtti.

Uzmanlara göre, İngiltere’de piyasa şartlarına uygun şekilde hızlı hareket edilmezse, likiditenin daha esnek olduğu ABD doları tabanlı stabilcoinlerin ağırlığı artacak. Rekabetçi bir dijital sterlin devreye alınmadan, özel şirketlerin ödemelerinde ABD merkezli stabilcoinleri kullanmayı sürdüreceği öngörülüyor.

Yeni düzenleyici kuralların Ekim 2027’de yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu tarihe kadar sektördeki belirsizliklerin şirketlerin yatırım ve inovasyon kararlarını etkilemeye devam etmesi bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Jane Street, Terra çöküşü öncesi 192 milyon dolarlık UST satışıyla gündemde

Trump yönetimi dijital varlıkları finans sistemine entegre edecek düzenlemeleri başlattı

Elizabeth Warren OCC’nin dokuz kripto odaklı banka izni için yanıt istedi

Minnesota’da kredi birliklerine ve bankalara kripto saklama izni çıktı, ATM’lere ise yasak geldi

Bank of England ve FCA, tokenizasyon ve 7/24 ödeme hamlesi için kamuoyu görüşüne açıldı

Clarity Act Senato’dan iki Demokratın desteğiyle diğer aşamaya geçti

A7A5 stablecoin’in geleceği, Rusya-Ukrayna savaşındaki olası ateşkesle tartışma konusu oldu

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Jane Street, Terra çöküşü öncesi 192 milyon dolarlık UST satışıyla gündemde
Bir Sonraki Yazı Bitcoin şubat ayında dip yaptı mı sinyaller toparlanmaya işaret etti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin haftayı %5,7 düşüşle kapattı, Nisan TÜFE verisi sonrası Fed faiz indirim beklentileri silindi
BITCOIN (BTC)
Bitcoin şubat ayında dip yaptı mı sinyaller toparlanmaya işaret etti
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Jane Street, Terra çöküşü öncesi 192 milyon dolarlık UST satışıyla gündemde
Kripto Para Hukuku STABILCOIN
A16z cüzdanları 9,18 milyon HYPE topladı 2026’da altıncı sıraya yükseldi
HYPERLIQUID (HYPE)
Stellar ağında Circle CCTP devrede USDC artık 23 blok zincir arasında doğrudan taşınabiliyor
Stellar (XLM)
Lost your password?