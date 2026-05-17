A7A5 stablecoin’in geleceği, Rusya-Ukrayna savaşındaki olası ateşkesle tartışma konusu oldu

Rusya’nın Ukrayna’ya 2022’de başlattığı saldırıların ardından Batı tarafından uygulanan yaptırımları aşmak amacıyla piyasaya çıkan ruble endeksli A7A5 stablecoin’i, savaşın sona ermesi yönünde yaşanan gelişmelerle birlikte yeni bir döneme hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın “Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sonu çok yakın” sözlerinin ardından Kiev ve Moskova’nın bir anlaşmaya yaklaşması, A7A5 gibi yaptırımları aşma hedefiyle geliştirilen dijital para birimlerinin geleceğini gündeme taşıdı.

Yaptırımlar kalkarsa yeni dönem

A7A5 stablecoin’i, Batılı finansal sistemlerden dışlanan Rus ticareti için hızlı ve düşük maliyetli bir çözüm sunmak amacıyla kurgulandı. Şirket yetkilisi Oleg Ogienko, bu teknolojinin yalnızca dolar ve euro endeksli rakiplerinin alternatifi olmadığını, gelecekte uluslararası ticareti açılması halinde de farklı kullanım alanlarına sahip olabileceğini savunuyor. Ogienko, CoinDesk’e verdiği demeçte, yaptırımlar kaldırılsa da hızlı ve pratik ödeme çözümlerine ihtiyaç olduğunu belirtti.

“Stablecoin’imizin yaptırımlar kalktıktan sonra da rekabetçi kalma şansı yüksek. Rusya ile ticaret yapmak isteyenlere hızlı ve pratik ödeme imkanı sağlamak temel amaç.”

Nisan ayında yayımlanan Chainalysis raporunda, stablecoin’lerin küresel ödemeler içindeki payının henüz küçük olmasına rağmen hızla arttığı ve yakın gelecekte küresel finansın ana katmanlarından birine dönüşeceği öngörülüyor. Juniper Research’e göre, 2024 yılı içinde uluslararası şirketler arası stablecoin işlem hacmi 13,4 milyar dolara ulaşacak. Bu rakamın 2035’te 5 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor.

Dijital Ruble ve regülasyon tartışmaları

Rusya’da milletvekilleri, sınır ötesi ödemeler için dijital varlıkları hukuki bir çerçeveye oturtmayı amaçlayan yasal düzenlemeleri gündeme aldı. Rusya Merkez Bankası da, ulusal düzeyde bir stablecoin’in fizibilitesini inceliyor. A7A5 ekibi, ilgili düzenlemeler konusunda piyasa oyuncuları ve düzenleyicilerle görüşmeler yürütüyor ancak mevcut taslakların ticari açıdan “aşırı kısıtlayıcı” olması riskini gündeme getiriyor.

“Bu süreçte aktif rol alıyoruz. Fakat düzenleme taslaklarında, borsa faaliyetlerinin ana karı kaynağı olan bazı türev işlemler hesaba katılmamış. Bu da yeni platformların iş modeli açısından bir zorluk yaratabilir.”

Rusya’da perakende kullanıcılar için önerilen limitler de tartışma konusu. Mevcut öneriye göre nitelikli olmayan yatırımcılar yılda en fazla 300 bin ruble, yani yaklaşık 4 bin dolar ile sınırlandırılacak.

Stablecoin piyasasında rekabet

A7A5, piyasadaki hacmiyle sektör devlerinin oldukça gerisinde. Tether’ın USDT’si yaklaşık 190 milyar dolarlık piyasa değerine sahipken, Circle’ın USDC’si 77 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. CoinGecko verilerine göre A7A5’in piyasa değeri ise yaklaşık 500 milyon dolar civarında seyrediyor.

Stablecoin’lerin uluslararası ticarette değerlendirilebileceği önemli alanlardan biri enerji sektörü olarak öne çıkıyor. ABD ile İran arasındaki çatışma sonucu Hürmüz Boğazı’nın kapanması, Rusya’nın küresel petrol üretimindeki rolünü artırdı. Güney Kore ve Güneydoğu Asya’daki ülkeler enerji ihtiyacı için yeniden Rusya’ya yönelmeyi değerlendiriyor.

A7A5’in temel kullanım alanı sınır ötesi ticaret olsa da, Rusya’daki yüksek faiz oranlarının etkisiyle yaklaşık %13,5 gibi bir getiri sunması da yatırımcı ilgisini artırıyor. Şirket yetkilisi, getiri odaklı yatırımcıların ilgisini çektiklerini ancak ana hedeflerinin ticaret akışını kolaylaştırmak olduğunu vurguluyor.

Yaptırımların yanı sıra, Batı’da düzenlenen etkinliklerde de A7A5’e yönelik kısıtlamalar devam ediyor. Örneğin Fransa’daki bir etkinlikte sponsorluk önerileri kabul edilmiş olsa da, doğrudan marka tanıtımına izin verilmedi.