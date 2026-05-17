Ripple CTO’su Schwartz ABD Senatosu için XRP ile Deaton’a bağış yaptı

Kripto paraların ABD siyaseti üzerindeki etkisi giderek artarken, Ripple’ın baş teknoloji sorumlusu David Schwartz, Senato adaylığı için John Deaton’a XRP ile finansal destekte bulundu. Deaton, Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı yürüttüğü davada şirkete verdiği güçlü destekle tanınan bir hukukçu olarak öne çıkıyor. Özellikle kripto topluluğunda büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Deaton, bu desteğiyle dikkat çekiyor.

Kripto ile Siyasete Katkı

Son dönemde siyaset arenasında kripto bağışların payı büyüyor. John Deaton, Senato seçim kampanyasını geleneksel fon toplama yöntemlerinden uzak bir şekilde, doğrudan küçük yatırımcılardan aldığı destekler üzerinden sürdürüyor. Görüşlerini sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere duyuran Deaton, finansman ihtiyacını doğrudan halk katkısıyla karşılamayı hedefliyor. David Schwartz’ın yaptığı bağış da bu amaca uygun olarak XRP ile gerçekleştirildi.

John Deaton, Amerikan kamuoyunda özellikle Ripple’a yönelik yaklaşımlarıyla biliniyor. Son olarak 2024 yılında Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren’a karşı yarışa katılarak dikkatleri üzerine çekmişti. Kripto paralar konusundaki sert tutumuyla tanınan Warren karşısında istediği başarıyı elde edemeyen Deaton, yine de kripto topluluğunun desteğini almaya devam ediyor.

“Kariyer siyasetçileri gibi hareket etmiyorum; PAC’lardan ya da lobicilerden para almıyorum. Özel çıkarların ön planda olduğu yöntemlerden uzak duruyorum,” ifadesini sosyal medya üzerinden paylaşan Deaton, kampanyasını küçük bağışlarla yürüteceğini vurguladı.

Büyük Endüstri Oyuncuları Büyük Harcamalar Yapıyor

Deaton ve benzeri adaylar bireysel ve tabandan destekle yola çıkarken, sektör genelinde farklı bir tablo göze çarpıyor. Politico’nun hazırladığı güncel rapora göre, büyük ölçekli politik eylem komiteleri (super PAC) kripto dostu adayları öne çıkarmak için milyonlarca dolarlık kampanya fonları oluşturuyor. Özellikle Ripple Labs ve sektörde öne çıkan aktörlerin kaynak sağladığı Fairshake isimli süper PAC, bu seçim döneminde şimdiden 28 milyon doları farklı ön seçimlerde kullandı.

Fairshake’in geçmiş dönemde de benzer şekilde Ohio Senatörü Sherrod Brown gibi kripto karşıtı isimlerle mücadele için 40 milyon dolara yakın bir harcama yaptığı biliniyor. Söz konusu harcamalar, ABD’de kripto dostu siyasi pozisyonların daha görünür hale gelmesini amaçlıyor.

Amerikan Seçmeninde Temkinlilik

Kurumsal aktörlerin bu boyuttaki büyük para akışına karşın, Amerikan seçmeninin kripto varlıklar konusuna yaklaşımı hâlâ temkinli. Sektör içindeki aktörler, bağış ve reklam kampanyalarıyla kamuoyunun desteğini artırmaya çalışsa da, beklenen dönüşümün zaman alabileceği değerlendiriliyor.

Kripto paraların seçim finansmanına entegre olması, hem siyasette yeni tartışmaları hem de mevcut düzenin değişmesini gündeme getiriyor. Ancak sektörün önde gelen isimleri bireysel katkı modellerini öne çıkarırken, bazı büyük kurumlar ise çok daha büyük ölçekli stratejilerle hareket ediyor.

Kripto paraların ABD siyasetindeki rolü yakın gelecekte daha fazla tartışılacak gibi görünüyor. Hem Deaton gibi bağımsız ve tabandan güç alan adaylar, hem de kurumsal oyuncular bu süreçte dikkat çekiyor.