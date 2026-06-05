XRP dört aydır koruduğu destek bölgesini kırdı, fiyat $1,17 seviyesine geriledi

XRP, yaklaşık dört aydır süren yatay seyrin ardından önemli bir destek bölgesinin altına indi. Kripto para birimi haberin yazıldığı sırada 1,16 ile 1,18 dolar aralığında işlem gördü. Son 24 saatteki düşüş ise yüzde 6’yı aştı.

Destek bölgesi aşağı yönlü kırıldı

Mart ve nisan boyunca fiyatı aşağı yönlü baskıya karşı taşıyan 1,26 ile 1,28 dolar bandı artık korunamadı. Daha önce yaklaşık 1,55 dolar civarında dirençle karşılaşan XRP, bu geniş bant içinde uzun süre sıkışmıştı. Son hareketle birlikte söz konusu yapının aşağı yönlü bozulduğu görülüyor.

X platformunda paylaşım yapan piyasa analisti Guy on the Earth, düşüşten hemen önce XRP’nin bant tabanına yakın seyrettiğini ve destek kaybı halinde ilk aşağı yönlü hedefin 1,10 dolar olabileceğini belirtti. Bu seviyenin, şubat ayında oluşan fitil dip bölgesine karşılık geldiği aktarıldı.

XRP’nin daha önce mart ve nisan aylarında koruduğu 1,26 ile 1,28 dolar destek aralığı aşağı yönlü geçildi ve 1,10 dolar seviyesi kısa vadede izlenen ilk hedeflerden biri haline geldi.

Hareketli ortalamalar zayıf görünümü güçlendirdi

Teknik göstergeler genel görünümün zayıf kaldığına işaret ediyor. XRP şu anda öne çıkan hemen tüm hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. 10 günlük üstel hareketli ortalama yaklaşık 1,27 dolarda, 50 günlük ortalama 1,36 dolarda, 200 günlük ortalama ise 1,60 doların üzerinde bulunuyor.

Analistlere göre olumsuz görünümün hafiflemesi için fiyatın yeniden 1,30 dolar eşiğinin üzerine çıkması ve bunun güçlü işlem hacmiyle desteklenmesi gerekecek. TradingView verilerine dayanan genel teknik tablo da nötr ile düşüş eğilimli bir görünüm ortaya koyarken, özellikle hareketli ortalama sinyallerinin satış yönünde yoğunlaştığı görülüyor.

Aşağı yönlü hedeflerde 0,92 dolar ve altı izleniyor

Bağımsız analist Crypto Patel, 1,10 ile 1,30 dolar aralığını aktif bir toplama bölgesi olarak değerlendirdi. Bu bandın da kaybedilmesi halinde 0,85 ile 0,65 dolar aralığının yeni bir ilgi alanı haline gelebileceğini söyledi.

Crypto Patel, 1,10 ile 1,30 dolar bandını aktif toplama bölgesi olarak tanımlarken, bu alanın da kırılması halinde 0,85 ile 0,65 dolar aralığının öne çıkabileceğini kaydetti.

Ayrı bir değerlendirmede Guy on the Earth, uzayan bir çözülme senaryosunda olası dip bölgesini 0,75 ile 0,95 dolar arasında konumlandırdı. Daha sert bir satış dalgasında ise 0,63 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Fibonacci geri çekilme analizinde 0,92 dolar seviyesi, 0,87 ile 0,92 dolar arasındaki yakından izlenen destek alanıyla örtüşüyor. Pivot hesaplamaları da 1,097 doları yakın destek, 0,811 doları ise daha derin destek olarak öne çıkarıyor.

Mini sözlük: Fibonacci geri çekilme, fiyat hareketlerinde olası destek ve direnç bölgelerini belirlemek için kullanılan teknik analiz aracıdır. RSI ise fiyatın kısa vadede aşırı alım ya da aşırı satım bölgesine girip girmediğini ölçen bir momentum göstergesidir.

Gösterge veya seviye Değer Güncel fiyat aralığı 1,16 ile 1,18 dolar Kırılan destek 1,26 ile 1,28 dolar İlk aşağı yönlü hedef 1,10 dolar İzlenen destek bölgesi 0,87 ile 0,92 dolar Aşırı senaryo 0,63 dolar

RSI aşırı satım bölgesine indi

Piyasadaki baskı, momentum göstergelerine de yansıdı. 14 periyotluk RSI yaklaşık 24,26 seviyesine gerileyerek 30 eşiğinin altına indi. Bu tablo, varlığın teknik olarak aşırı satım bölgesine girdiğine işaret ediyor. Buna karşın genel teknik görünümde belirgin bir toparlanma sinyali henüz oluşmuş değil.

Emtia Kanal Endeksi yaklaşık eksi 232 seviyesinde bulunurken, günlük işlem hacmi 3 milyar doların üzerinde kaldı. Bu durum, sert düşüşe rağmen XRP’ye yönelik piyasa ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. XRP, Ripple ekosistemiyle bağlantılı ve sınır ötesi ödeme kullanım alanıyla bilinen bir dijital varlık olarak izleniyor.