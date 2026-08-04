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RIPPLE (XRP)

XRPL, Axelar entegrasyonuyla yerel zincirler arası transferi açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger, Axelar entegrasyonuyla yerel zincirler arası transferleri kullanıma açtı.
  • 🔗 Kullanıcılar desteklenen varlıkları ağlar arasında taşıyabiliyor ve işlemler $XRP Ledger üzerinde saniyeler içinde tamamlanıyor.
  • 🏦 Ripple, ZILO ve Licuido yatırımlarıyla XRPL üzerindeki sermaye piyasaları çalışmalarını bu hafta genişletti.
  • 🛠️ dUNL doğrulayıcılarının tamamı XRPL 3.2.1 sürümüne geçti ve xrpld 3.3.0 hazırlıkları sürüyor.
Onur Atam
Onur Atam

XRP Ledger, blokzincirler arası birlikte çalışabilirliği güçlendiren yeni bir adım attı. Axelar Network entegrasyonuyla yerel zincirler arası transferler devreye alındı. Bu adımla birlikte hem XRP Ledger hem de XRPL EVM Sidechain, Axelar App üzerinden erişilebilir hale geldi.

İçindekiler
1 Zincirler arası erişim genişledi
2 Ripple ödeme alanının ötesine yöneliyor
3 Altyapı tarafında yeni hazırlıklar sürüyor

Zincirler arası erişim genişledi

Yeni entegrasyon, kullanıcıların desteklenen varlıkları farklı blokzincir ağları arasında daha düşük sürtünmeyle taşımasına imkan veriyor. İlk aşamada XRP’nin yanı sıra SHx, USDf, SOIL, WETH, WBTC, mBTC, mTBILL ve mXRP için destek sunuluyor.

XRP Ledger Foundation, kullanıcıların artık varlıklarını zincirler arasında taşıyabildiğini ve işlemleri XRP Ledger üzerinde saniyeler içinde tamamlayabildiğini belirtti. Vakıf, XRP Ledger ekosisteminin gelişimini destekleyen teknik ve topluluk odaklı çalışmalarıyla biliniyor.

XRP Ledger Foundation, kullanıcıların varlıklarını zincirler arasında taşıyabildiğini ve işlemleri saniyeler içinde XRP Ledger üzerinde sonuçlandırabildiğini belirtiyor.

Blokzincir ekosisteminde birlikte çalışabilirlik uzun süredir temel sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. Axelar gibi protokoller, tokenların farklı ağlar arasında daha güvenli biçimde aktarılmasını mümkün kılıyor. Bu yapı, likiditeyi genişletiyor, merkeziyetsiz finans uygulamalarına erişimi artırıyor ve geliştiricilere birden fazla ağdaki varlıklarla çalışma imkanı sağlıyor.

Mini sözlük: Birlikte çalışabilirlik, farklı blokzincir ağlarının veri ve varlık aktarımı yapabilmesi anlamına gelir. EVM Sidechain ise Ethereum uyumlu uygulamaların ayrı bir yan ağ üzerinde çalışmasını sağlayan teknik yapıdır.

Ripple ödeme alanının ötesine yöneliyor

Ripple ve XRP Ledger ekosistemi, odağını ödeme kullanımının ötesine taşımayı sürdürüyor. Şirket bu hafta ZILO ve Licuido yatırımlarını duyurarak XRP Ledger üzerindeki sermaye piyasaları altyapısını geliştirme yönünde yeni adımlar attı.

Bu gelişme, Aviva Investors’ın ABD Doları Likidite Fonu’nu XRPL üzerinde tokenize etmesinin ardından geldi. Ripple Başkanı Monica Long, sektörün bir dönüm noktasına ulaştığını, finans kuruluşlarının test aşamasından gerçek kullanım ortamına geçmeye başladığını söyledi. Long, Ripple’ın tokenize varlıkların XRP Ledger üzerinde kullanılabilmesi için tam kapsamlı bir altyapı sunmayı hedeflediğini vurguladı.

Monica Long, finans kuruluşlarının deneme sürecinden çıkarak canlı kullanım aşamasına geçtiğini ve Ripple’ın tokenize varlıklar için tam altyapı kurmayı amaçladığını vurguluyor.

Altyapı tarafında yeni hazırlıklar sürüyor

Ekosistemde teknik altyapıyı güçlendiren çalışmalar da devam ediyor. XRP Ledger Foundation, bu hafta Ankr ile küresel ölçekte dağıtık XRPL düğüm altyapısını genişletmek için ortaklık kurduğunu açıkladı. Vakıf ayrıca VS1 Finance ile XRPL üzerinde kredi işlemlerine yönelik açık kaynaklı bir referans uygulama üzerinde çalışıyor.

Geliştirici cephesinde ise xrpld 3.3.0 sürümüne hazırlık yapılıyor. XRP Ledger Operations tarafından paylaşılan verilere göre dUNL doğrulayıcılarının tamamı XRPL 3.2.1 sürümüne yükseltildi. Bu tablo, bir sonraki yazılım güncellemesi öncesinde ağın teknik geçiş sürecinde yüksek uyum sağlandığını gösteriyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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