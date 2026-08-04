Ripple, XRP Ledger üzerinde 133,3 milyon dolarlık RLUSD bastı

Ripple, 3 Ağustos’ta XRP Ledger üzerinde 133,3 milyon dolar değerinde RLUSD bastı. Ripple’ın stabilcoin takip verileri, son dönemde artan kullanım ve likidite talebiyle birlikte XRPL ekosistemine yeni arz eklendiğini gösterdi.

RLUSD arzı son 30 günde hızlandı

Son yedi günde XRP Ledger üzerinde basılan RLUSD miktarı 185 milyon dolara ulaştı. Son 30 gündeki toplam basım ise 309 milyon dolar oldu. Böylece XRPL üzerindeki RLUSD arzı 850 milyon dolar eşiğini aşarak 851 milyon dolara çıktı.

Bu genişleme, RLUSD’nin ödeme sistemleri, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve kurumsal kullanım alanlarında daha görünür hale geldiği bir döneme denk geldi. Yeni basımın, ağ içindeki işlem kapasitesi ve stablecoin likiditesi açısından önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Ripple’ın geçen ay devreye aldığı Ripple Mint, kurumlara RLUSD’yi doğrudan kaynağından basma ve geri çekme, zincirler arasında taşıma ve işlem yaşam döngüsü boyunca fon akışını izleme imkanı sunuyor.

Kurumsal kullanım araçları genişliyor

Ripple, geçen ay tanıttığı Ripple Mint ile kurumsal müşterilere RLUSD basma ve itfa işlemlerini doğrudan yürütme olanağı verdi. Sistem, stabilcoinin farklı blokzincirler arasında taşınmasını ve işlemlerin uçtan uca izlenmesini de destekliyor. Kurumlar ayrıca RLUSD süreçlerini kendi iç sistemlerine ve operasyon akışlarına entegre edebiliyor.

Piyasada teknik seviyeler, likidite akışı ve zincir üstü kullanım alanları daha yakından izlenirken, erişim altyapısının sadeleşmesi de öne çıkıyor. Bu noktada 1stepSwap, geleneksel finans ile kripto dünyası arasındaki sınırları kaldıran oldukça pratik bir platform. Gerçek dünya varlıklarını doğrudan blokzincire taşıyan yapı, ABD şirket hisseleri ile altın ve gümüş gibi emtialara cüzdan üzerinden erişim sağlarken, piyasadaki en iyi fiyatı bulmaya odaklanıyor.

RLUSD için borç verme alanı büyüyor

Piyasadaki beklentiler, yakında devreye alınması planlanan XRP Ledger Lending protokolünde yoğunlaşıyor. Söz konusu yapının, kurumlar ve projeler için XRP ya da RLUSD borç alma ve verme işlemlerini mümkün hale getirmesi öngörülüyor. Bu adımın, zincir üstü likidite açısından önemli bir genişleme yaratabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan XRP yatırımcıları artık Ethereum üzerinde RLUSD borç alabiliyor. Sentora, Ripple’ın RLUSD stabilcoini için 280 milyon dolarlık bir kredi havuzunu yönetiyor ve bu yapı üzerinden yeni kullanım senaryoları açılıyor.

Flare, sarılmış XRP varlığı FXRP’nin teminat olarak kullanılabildiğini ve bu sayede Morpho Blue üzerindeki izole piyasada Ripple’ın RLUSD stabilcoinine karşı borç alınabildiğini açıkladı.

Flare’in açıklamasına göre FXRP, Sentora tarafından teminat olarak kabul edildi. Bu modelde kullanıcılar FXRP göstererek RLUSD borç alabiliyor. Böylece yatırımcılar, XRP pozisyonunu doğrudan satmadan bu varlığa dayalı likiditeye erişebiliyor.

Geliştirici altyapısında yeni adım

Ayrı bir gelişmede Ankr’ın herkese açık RPC altyapısı XRP Ledger üzerinde devreye alındı. Bu entegrasyon sayesinde geliştiriciler, kendi düğümlerini çalıştırmadan ağa doğrudan erişebilecek. Adımın, XRPL üzerinde uygulama geliştirme süreçlerini hızlandırması bekleniyor.