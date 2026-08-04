XRP kritik 1 dolar desteğinin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor

XRP, son haftalarda zayıflayan toparlanma denemelerinin ardından 1,07 dolar civarında işlem görüyor. Varlık, teknik açıdan yakından izlenen 1 dolar eşiğinin hemen üzerinde kalırken, kısa vadede piyasanın yönünü belirleyebilecek dar bir alana sıkışmış durumda bulunuyor.

Hareketli ortalamaların altında kaldı

XRP fiyatı 26 günlük, 50 günlük ve 100 günlük üstel hareketli ortalamaların altında seyrediyor. Daha uzun vadeli görünümde izlenen 200 günlük üstel hareketli ortalama ise 1,39 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu tablo, yükseliş eğiliminin henüz yeniden güç kazanmadığına işaret ediyor.

Haziran başından bu yana görülen her yükseliş denemesi, aşağı yönlü eğim taşıyan hareketli ortalamaların altında durdu. Bunun sonucunda daha düşük zirveler oluştu ve satış yönlü baskı korunmuş oldu. Kısa vadeli görünümde kontrolün hala satıcılarda olduğu değerlendiriliyor.

XRP için kritik bölge önümüzdeki yedi günde 1,00 ile 1,03 dolar aralığında şekilleniyor; bu alanın korunması halinde 1,10 ile 1,12 dolar bandına doğru yeni bir toparlanma gündeme gelebilir.

Hacim ve RSI yön konusunda net sinyal vermiyor

Son iki haftada işlem hacminin kademeli biçimde gerilemesi, alıcılarla satıcıların yeni bir tetikleyici unsur beklediğini gösteriyor. Fiyatın destek seviyesinin hemen üzerinde daha dar bir bantta yatay hareket etmesi de daha belirgin bir yönlü kırılma öncesinde görülebilen yapılardan biri olarak öne çıkıyor.

Göreceli Güç Endeksi yaklaşık 45 seviyesinde bulunuyor. Bu veri, XRP’nin ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde yer aldığını ortaya koyuyor. Böylece hem olası bir tepki yükselişi için alan kalıyor hem de satışların sürmesi halinde teknik göstergelerin hemen aşırılaşmayabileceği anlaşılıyor.

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1 dolar seviyesi belirleyici olacak

Önümüzdeki yedi günde 1,00 ile 1,03 dolar aralığı en kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Hazirandaki sert geri çekilmeden sonra alıcılar bu alana birkaç kez döndü. XRP bu bölgeyi yeniden savunabilirse 50 günlük üstel hareketli ortalamanın bulunduğu 1,10 ile 1,12 dolar bandına doğru bir toparlanma ihtimali artabilir.

Bununla birlikte aynı desteğin tekrar tekrar test edilmesi, çoğu zaman bu bölgenin gücünü azaltıyor. Alıcıların aynı fiyatı korumak için her yeniden devreye girişinde mevcut talep zayıflayabiliyor. 1 doların altında yüksek hacimli ve belirgin bir günlük kapanış görülmesi halinde, zarar kes emirlerinin çalışmasıyla satış baskısı hız kazanabilir.

1 dolar eşiği şimdilik korunuyor, ancak hata payı giderek daralıyor ve gelecek hafta XRP’nin dengelenip dengelenemeyeceği daha net görülebilir.

Bu nedenle XRP için yeni dönüm noktasının yaklaştığı düşünülüyor. Alıcılar satış baskısına karşı dayanıklılık gösterebilirse kısa vadeli görünüm toparlanabilir. Aksi halde piyasa, yılın en yakından izlenen destek seviyelerinden birinin altına sarkarak daha geniş çaplı bir zayıflık evresine girebilir.