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Solana (SOL)

Forward Industries, haziran başından bu yana %19,3 gerileyen SOL’da 455.784 tokeni borsalara taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Forward Industries, haziran başından beri sert düşen $SOL için 455.784 tokeni borsalara taşıdı.
  • 📉 SOL fiyatı 70 doların altına inerken şirketin ortalama 232,08 dolarlık alımı büyük kağıt zararı yarattı.
  • 📊 Buna rağmen Solana ağında mayıs uygulama geliri 68 milyon doları aşarak aylık bazda %16 arttı.
  • 🔎 Tartışmanın odağında, 2026’daki düşüş sürecinde Solana odaklı kurumsal hazine modelinin ne kadar dayanıklı olduğu yer aldı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Forward Industries, yaklaşık bir aylık hareketsizliğin ardından elindeki Solana varlıklarının bir bölümünü yeniden borsalara aktardı. Zincir üstü verilere göre şirket son 24 saatte 455.784 SOL’u Coinbase Prime’a yatırdı. Ayrıca Sanctum üzerinden stake çözme işlemiyle 500.000 SOL daha serbest bırakıldı.

İçindekiler
1 SOL’daki düşüş satış baskısını artırdı
2 Solana odaklı hazine modeli yeniden sorgulanıyor
3 Ağ verileri güçlü kalırken fiyat zayıf seyretti
4 Rekabet artıyor, likidite yüksek kalıyor

SOL’daki düşüş satış baskısını artırdı

SOL fiyatının 70 doların altına inerek 66 dolara kadar gerilemesi, şirketin hazine yönetimine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Haziran ayının başından bu yana kayıp %19,3’e ulaştı. Bu tablo, kripto para piyasasındaki genel zayıflığın Solana odaklı bilançolar üzerindeki etkisini daha görünür hale getirdi.

Forward Industries’in kendi saklama cüzdanında halen 3,787 milyon SOL bulunduğu aktarıldı. Şirketin stake edilen varlıklarından çözdüğü ikinci 500.000 SOL diliminin ise şu ana kadar herhangi bir borsaya gönderilmediği görüldü.

Forward Industries, bir aylık durgunluğun ardından SOL varlıklarını hareket ettirmeye başladı; zincir üstü veriler, transferlerin bir kısmının Coinbase Prime’a yöneldiğini gösterdi.

Solana odaklı hazine modeli yeniden sorgulanıyor

Piyasadaki son hareketler, SOL tutan kurumsal hazine yapılarının sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Verilere göre 20 farklı kuruluş bilançosunda SOL bulunduruyor ve bu varlıkların yarıdan biraz fazlası stake ediliyor. Toplamda yaklaşık 18 milyon SOL, yani dolaşımdaki arzın %2,94’ü bu tür hazinelerde kilitli durumda.

Forward Industries’in SOL alımlarını ortalama 232,08 dolar seviyesinden yaptığı belirtildi. Bu seviye, varlığın tarihi zirvelerine yakın bir döneme işaret ediyor. Mevcut fiyatlarla bakıldığında şirketin kağıt üzerindeki zararı yaklaşık 1,3 milyar dolara ulaşıyor. Toplam alım maliyetinin ise 1,6 milyar dolara yaklaştığı kaydedildi.

Şirketin hissesi de bu baskıdan etkilendi. Nasdaq’ta işlem gören FWDI, yıl başından bu yana yaklaşık %40 değer kaybetti. Hisse, 2025 yazındaki DAT şirketleri zirvesine göre ise %90 aşağıda bulunuyor.

GöstergeVeri
Borsalara gönderilen SOL455.784
Stake çözme işlemi500.000 SOL
Cüzdanda kalan SOL3,787 milyon
Ortalama alım fiyatı232,08 dolar

Ağ verileri güçlü kalırken fiyat zayıf seyretti

Fiyat baskısına karşın Solana ekosistemindeki faaliyet yüksek seviyesini korudu. Ağın haftalık kullanıcı sayısı 8 milyona ulaştı. Haftalık ücret geliri 2,79 milyon dolar olarak ölçülürken Solana, üretkenliği en yüksek ilk beş blokzincir arasında yer almaya devam etti.

Mayıs ayında Solana tabanlı uygulamaların ürettiği gelir 68 milyon doları aştı. Bu rakam, aylık bazda %16 artışa işaret etti. Ekosistemdeki büyümenin önemli bölümünün tokenleştirilmiş hisse senetleri kaynaklı olduğu, XStocks tarafındaki hacimlerin bu alanda öne çıktığı belirtildi.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş hisse, bir şirket hissesinin blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasıdır. XStocks ise Solana ekosisteminde bu tür varlıkların işlem görmesine odaklanan bir yapı olarak öne çıkıyor.

Solana verilerine göre ağ üzerindeki uygulamalar mayıs ayında 68 milyon dolar gelir üretti ve bu rakam bir önceki aya göre %16 arttı.

Rekabet artıyor, likidite yüksek kalıyor

Solana’nın stabilcoin arzı da aynı dönemde %2 büyüdü. Meme token işlemlerindeki yavaşlamaya rağmen koleksiyon ürünleri ve tokenleştirilmiş varlıklar gibi farklı kullanım alanlarının ücret üretmeyi sürdürdüğü görüldü. SpaceX’in tokenleştirilmiş hisselerinde halka arz sonrası işlemlerin de Solana üzerinde gerçekleşebileceği yönünde beklentiler dile getirildi.

Buna karşılık Solana’nın DeFi ve zincir üstü işlem alanında Hyperliquid ile daha yoğun rekabet yaşadığı belirtiliyor. Özellikle ABD hisseleri ve halka arz öncesi paylara dayalı zincir üstü sözleşmelerde bu rekabet dikkat çekiyor. Yine de Solana, köprülenen HYPE tokenlerinin işlem gördüğü ağlardan biri olmayı sürdürüyor. Ağdaki toplam kilitli değer 4,92 milyar dolar, stabilcoin likiditesi ise 14,74 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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