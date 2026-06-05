Cardano fiyatı 2020’den bu yana ilk kez 0,20 doların altına geriledi

Cardano’nun yerel varlığı ADA, 0,20 dolar eşiğinin altına inerek son yaklaşık beş yılın en düşük seviyesine geriledi. ADA, haberin yayımlandığı sırada 0,1878 dolardan işlem görürken, son 24 saatte %11,87 değer kaybetti. Aynı dönemde işlem hacmi 1,40 milyar dolar, piyasa değeri ise 6,84 milyar dolar olarak kaydedildi.

Piyasadaki düşüş baskısı derinleşti

Bu günlük gerileme, daha uzun süredir devam eden aşağı yönlü seyrin son halkası olarak öne çıktı. Piyasa analisti Crypto Patel, ADA’nın Aralık 2024’ten bu yana yaklaşık %86 değer kaybettiğini, tüm zamanların en yüksek seviyesinin ise yaklaşık %94 altında bulunduğunu belirtti. Analist, 0,10 ile 0,19 dolar aralığını uzun vadeli birikim bölgesi olarak işaret ederken, aşağı yönlü riskin sürdüğünü de vurguladı.

Crypto Patel’e göre ADA, piyasada en yüksek baskının hissedildiği seviyelere yaklaşmış durumda; 0,10 ile 0,19 dolar bandı uzun vadeli yatırımcılar için izlenebilir bir alan olsa da ek düşüş ihtimali masada kalmayı sürdürüyor.

Türev piyasa verileri, satış yönlü beklentinin ağırlık kazandığını gösterdi. Coinalyze verilerine göre ADA türev piyasasındaki açık pozisyonların yaklaşık %75’i kısa yönlü işlemlerden oluşuyor. Bu tablo, aktif katılımcıların önemli bölümünün fiyatlarda ek gerileme beklediğine işaret etti.

Gösterge Değer Anlık fiyat 0,1878 dolar 24 saatlik değişim %-11,87 24 saatlik hacim 1,40 milyar dolar Piyasa değeri 6,84 milyar dolar Kısa pozisyon oranı Yaklaşık %75

Hoskinson’ın açıklamaları kaygıyı artırdı

Baskı, Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’ın bir süre geri çekileceğini açıklamasının ardından daha da arttı. Hoskinson ayrıca proje kapanışları ve sermaye kısıtları nedeniyle ekosistemde bir başarısızlık dalgası görülebileceği uyarısında bulundu. Cardano, akıllı sözleşme odaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor ve ADA da bu ağın yerel kripto varlığı olarak kullanılıyor.

Charles Hoskinson’ın ara vereceğini duyurması ve ekosistemde bir başarısızlık dalgası yaşanabileceğini söylemesi, topluluktaki belirsizliği daha görünür hale getirdi.

Bu açıklamalar, platformun büyümesine dair daha net işaretler bekleyen yatırımcılar üzerinde etkili oldu. Santiment verilerine göre haber akışının ardından Cardano’nun sosyal hakimiyet oranı 2026 içindeki en yüksek seviyesi olan %0,52’ye çıktı. Günlük aktif adres sayısı da 28.459’a yükselerek son dört ayın zirvesine ulaştı.

Teknik göstergeler zayıflığın sürdüğünü gösterdi

Teknik tarafta da görünüm zayıf kaldı. 14 dönemlik RSI 17,33 seviyesine indi ve aşırı satım bölgesinin belirgin biçimde altına yerleşti. MACD çizgisi eksi 0,01285 seviyesinde bulunurken sinyal çizgisi olan eksi 0,00776’nın altında kaldı. Negatif histogramın genişlemesi de satış baskısının güçlendiğine işaret etti.

ADA, 16 Mayıs’ta önemli bir üstel hareketli ortalama destek yapısının altına sarktı ve sonrasında satıcıların ağırlığı koruduğu aktarıldı. Düşüş boyunca hacimde artış görülse de bu hareketin yeni alımlardan çok satış yönlü pozisyonlanmadan kaynaklandığı değerlendirildi.

Son iki haftada haftalık aktif cüzdan sayısı 12.000 ile 20.000 arasında dalgalandı. Topluluk içindeki tartışmaların ise kısa vadeli fiyat beklentilerinden geliştirici ilgisi, merkeziyetsiz uygulama büyümesi ve mevcut değerlemenin ağ kullanımını ne ölçüde yansıttığı gibi daha temel başlıklara kaydığı görüldü.