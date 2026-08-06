Shiba Inu’da günlük yakım oranı %87,63 geriledi

Shiba Inu ekosisteminde token yakım hızında son 24 saatte belirgin bir yavaşlama görüldü. Shibburn verilerine göre bu sürede 1,38 milyon SHIB dolaşımdan çıkarıldı. Bu miktarın yaklaşık 7 dolara karşılık geldiği belirtilirken, günlük yakım oranı da %87,63 düştü.

Günlük ve haftalık verilerde sert düşüş

Bir önceki gün 17.464.058 SHIB yakılmış ve günlük yakım oranı %706 yükselmişti. Son veriler, bu güçlü artışın kalıcı olmadığını ortaya koydu. Yakım işlemleri sürse de son 24 saatteki toplam miktar, önceki dönemin oldukça altında kaldı.

Shibburn verileri, son 24 saatte yalnızca 1,38 milyon SHIB’in yakıldığını ve günlük yakım oranının %87,63 gerilediğini gösteriyor.

Haftalık görünüm de zayıf kaldı. Son yedi günde toplam 315,80 milyon SHIB yakıldı ve haftalık yakım oranı %69,94 geriledi. Buna karşılık aylık veriler daha farklı bir tablo ortaya koydu. Son 30 günde 3,47 milyar SHIB yakılırken, aylık yakım oranı %1.351 arttı.

Toplam arz tarafında ise şimdiye kadar 21.473 işlemle 410.843.687.208.931 SHIB yakıldı. Bu rakam, Shiba Inu’nun başlangıçtaki 1 katrilyonluk arzından çıkarılan toplam miktarı gösteriyor.

Dönem Yakılan SHIB Değişim Son 24 saat 1,38 milyon %87,63 düşüş Önceki gün 17.464.058 %706 artış Son 7 gün 315,80 milyon %69,94 düşüş Son 30 gün 3,47 milyar %1.351 artış

En fazla yakım yapan adresler öne çıktı

Son 30 günlük dönemde en yüksek yakımı WoofSwap gerçekleştirdi. Platform 3.081.392.109 SHIB’i erişilemeyen cüzdanlara gönderdi. WoofSwap, Shiba Inu ekosisteminde faaliyet gösteren merkeziyetsiz bir takas uygulaması olarak biliniyor. Aynı dönemde Robinhood da 154.315.629 SHIB yaktı.

Piyasa verileri ve geliştirici cephesi

Yakım oranındaki gerileme, fiyat tarafındaki zayıflıkla aynı döneme denk geldi. SHIB son 24 saatte %3,35 değer kaybetti. Daha geniş kripto para piyasasında ise büyük varlıkların net bir yön ortaya koymaması dikkat çekti.

Türev piyasa verileri de sınırlı iştaha işaret etti. CoinGlass verilerine göre SHIB açık pozisyon büyüklüğü %5,03 düşüşle 43,51 milyon dolara indi. Bu tablo, Bitcoin ve Ethereum vadeli işlem piyasalarındaki durgunluk eşliğinde sermaye çıkışına işaret edebilir.

Mazrael, Shiba Inu geliştiricilerinin ERC 4337 gazsız işlemler, Payments API, zincir üstü veri uç noktaları ve ShibaSwap SDK alanlarında 18 geliştirici dokümantasyon sayfasını genişlettiğini aktarıyor.

Mazrael’in paylaştığı bilgilere göre geliştirici ekip, Shibarium üzerinde tüketici odaklı uygulamalar oluşturmak isteyen yazılımcılar için temel araçları genişletiyor. Güncellenen belgeler arasında ERC 4337 tabanlı gazsız işlemler için Paymaster yapısı, kripto ödeme API’si, barındırılan zincir üstü veri uç noktaları ve ShibaSwap SDK bulunuyor.

Mini sözlük: ERC 4337, cüzdanların akilli hesap mantığıyla daha esnek çalışmasını hedefleyen bir Ethereum standardıdır. Paymaster ise kullanıcı adına işlem ücretini üstlenebilen bir yapı olarak gazsız işlem deneyimini mümkün kılar.