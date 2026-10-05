Shiba Inu, Solana entegrasyonunun ardından yükselişe geçti

Ethereum ekosistemindeki büyük varlıkların Solana ağına taşınması, Sunrise köprüsü üzerinden somut finansal sonuçlar üretmeye başladı. Shiba Inu’nun Solana’daki resmi ve kanonik sürümünün devreye alınması, fiyat hareketlerine kısa sürede yansıdı. Bu adım, yalnızca tokenin erişimini genişletmekle kalmadı, aynı zamanda yeni sermaye girişini de hızlandırdı.

Fiyata hızlı yansıdı

TradingView’in saatlik grafiğine göre duyurunun hemen ardından RSI göstergesinde yükseliş uyumsuzluğu oluştu. SHIB, 0.000055 dolar civarındaki yerel dipten toparlanarak 0.0000588 ile 0.0000598 dolar aralığını test etti. Varlık, günlük bazda %3,89, haftalık bazda ise %2,69 yükseldi.

Büyük piyasa değerine sahip bir varlıkta bu kadar hızlı tepki görülmesi, daha düşük maliyetli bir işlem kanalının açılmasının doğrudan ekonomik etkisi olarak öne çıktı. Solana ağında ortalama işlem ücreti 0.000005 SOL seviyesinde bulunuyor. Bu yapı, özellikle sık işlem yapan bireysel yatırımcılar için alım satımı daha elverişli hale getiriyor. Buna karşılık, orijinal ERC 20 token arzında herhangi bir değişiklik olmadı.

Shiba Inu topluluğu bu adımı “ikinci bir cephe” olarak tanımlarken, resmi slogan olarak da “Farklı zincir, aynı köpek” ifadesini öne çıkardı.

PEPE örneği dikkat çekti

Sunrise altyapısının etkisi daha önce PEPE tarafında da görülmüştü. Solana üzerindeki kanonik PEPE köprüsünün 18 Eylül’de devreye alınması, zincirler arası entegrasyonun piyasa ivmesi üretebildiğini göstermişti. Entegrasyondan sonraki ilk 48 saatte PEPE %5 ile %8 arasında değer kazanmış, 0.0000036 ile 0.0000038 dolar aralığının üzerine çıkmıştı.

Ardından gelen kısa pozisyon sıkışması, 2 milyon dolardan fazla short pozisyonun tasfiye edilmesine yol açtı. Yükselişin zirvesinde, 21 ve 22 Eylül tarihlerinde PEPE 0.0000051 ile 0.0000054 dolar aralığına ulaştı. Böylece ay başından itibaren kazanç %40’a kadar çıktı ve piyasa değeri yeniden 2 milyar doların üzerine taşındı.

Ekim ayındaki düzeltmeyle PEPE fiyatı 0.0000043 ile 0.0000045 dolar bandına gerilese de, varlık entegrasyon öncesindeki seviyelerin belirgin biçimde üzerinde kalmayı sürdürdü.

Solana içindeki rekabet artabilir

Sunrise’ın başarılı örnekleri, sistemli sermaye girişleri açısından emsal oluşturmaya başladı. Wormhole NTT standardı altında çıkarılan kanonik tokenler, Solana ekosistemindeki başlıca platformlarla hızlı biçimde bütünleşiyor. Bu kapsamda Jupiter, Raydium, Phantom ve Kamino öne çıkan yapılar arasında yer alıyor. Wormhole, farklı blokzincirler arasında varlık ve veri aktarımını sağlayan bir birlikte çalışabilirlik protokolü olarak biliniyor.

Mini sözlük: Wormhole NTT, tokenlerin farklı ağlara taşınırken toplam arz yapısının korunmasını amaçlayan bir standarttır. Kanonik token ise bir varlığın belirli ağdaki resmi ve doğrulanmış sürümünü ifade eder.

Milyonlarca kişilik topluluklara sahip büyük tokenlerin Solana’ya gelişi, ağ içindeki işlem hacminin yeniden dağılmasına yol açabilir. Bu durum, ev sahibi zincirdeki yerel projeler üzerinde baskı kurabiliyor. BONK buna örneklerden biri olarak gösteriliyor; tokenin işlem hacmi, bazı Asya borsalarından çıkarılmasının ardından geriledi.

Yanıltıcı havuz uyarısı yapıldı

Shiba Inu’nun Solana hamlesi etrafında oluşan yoğun ilgi, merkeziyetsiz borsalarda sahte likidite havuzlarının çoğalmasına da neden oldu. Geliştirici ekip, kullanıcıları yalnızca doğrulanmış kanonik akıllı sözleşme adresini dikkate almaları konusunda uyardı.

Geliştiriciler, doğrulanmış tek kanonik sözleşme adresinin shib5gSoVKPjwkXrxRk7SbQFzb2R9rQB3TgQWYX4RwW olduğunu vurguluyor.