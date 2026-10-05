Kripto Para

Armada hisseleri, Evernorth birleşmesi öncesi sert yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Armada hisseleri, Evernorth birleşmesi öncesinde bir haftada yaklaşık yüzde 273 yükseldi.
  • 📌 Evernorth, 7 Ekim'de kapanması beklenen işlem sonunda 473 milyon XRP tutmayı planlıyor ve bu varlık $XRP fiyatıyla yaklaşık 714 milyon dolar ediyor.
  • 📉 Güven hesabındaki 241,2 milyon doların yaklaşık yüzde 80'inin yatırımcılara iade edilmesi, serbest dolaşımdaki pay sayısını azaltabilir.
  • 🧾 Şirketin 2025 sonuna kadar 2,54 dolar ortalamayla aldığı 84,4 milyon XRP'nin bugünkü değeri yaklaşık 127 milyon dolara geriledi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Armada Acquisition Corp. II hisseleri, XRP odaklı hazine şirketi Evernorth ile planlanan birleşme öncesinde geçen hafta sert yükseldi. StockAnalysis verilerine göre XRPN koduyla işlem gören şirketin hisseleri haftalık bazda yaklaşık yüzde 273 artarken, cuma gününü 39,42 dolardan kapattı. Hisse gün içinde 53 dolara kadar çıktı. Bir hafta önceki seviye ise 10,58 dolar olarak kaydedildi.

İçindekiler
1 Birleşme takvimi ve işlem yapısı
2 Güven hesabındaki çözülme dikkat çekti
3 XRP varlığı ve finansman tablosu
4 Benzer işlemlerde zayıf performans görüldü

Birleşme takvimi ve işlem yapısı

Evernorth, CoinDesk’e e posta yoluyla yaptığı açıklamada birleşmenin kalan şartların tamamlanmasına bağlı olarak 7 Ekim Çarşamba günü sonuçlanmasının beklendiğini bildirdi. İşlemin tamamlanması halinde yüz milyonlarca XRP ve yeni ortaklar borsada işlem gören yapı içine taşınmış olacak.

Armada bir SPAC olarak faaliyet gösteriyor. SPAC yapıları, önce yatırımcılardan fon topluyor, bu kaynağı güven hesabında tutuyor ve daha sonra özel bir şirketle birleşerek onu halka açık hale getiriyor. Bu süreçte halka açık pay sahipleri, birleşme kapanmadan önce hisselerini korumak yerine paralarını geri isteme hakkına sahip oluyor.

Mini sözlük: SPAC, faaliyet gösteren bir işi olmayan ve birleşme yoluyla özel bir şirketi borsaya taşımak için kurulan halka açık şirkettir. Yatırımcılar genelde işlem kapanmadan önce güven hesabındaki paylarını geri alma hakkını elinde tutar.

Evernorth, birleşmenin kalan şartların yerine getirilmesine bağlı olarak 7 Ekim Çarşamba günü tamamlanmasını bekliyor.

Güven hesabındaki çözülme dikkat çekti

Armada’nın haziran sonu itibarıyla güven hesabında 241,2 milyon dolar bulunuyordu. Şirketin üç aylık bildirimine göre halka açık her hisse için geri alım değeri yaklaşık 10,49 dolar düzeyindeydi. Evernorth’un 1 Ekim tarihli duyurusu ise işlem için güven hesabından yaklaşık 48 milyon dolar kalmasının öngörüldüğünü gösterdi.

Bu iki veri birlikte değerlendirildiğinde, güven hesabındaki paranın yaklaşık yüzde 80’inin pay sahiplerine iade edilebileceği anlaşılıyor. Nihai geri alım adedi açıklanmadı. Ancak bu tür yüksek geri alımlar, piyasada serbest dolaşımdaki hisse sayısını azaltabildiği için nispeten küçük emirlerin bile fiyatı sert biçimde hareket ettirmesine yol açabiliyor.

Yaklaşık 48 milyon dolarlık güven hesabı bakiyesi, işlem sonrasında serbest dolaşımdaki pay miktarının belirgin biçimde azalabileceğine işaret ediyor.

XRP varlığı ve finansman tablosu

Evernorth, kapanışta yaklaşık 473 milyon XRP tutmayı bekliyor. XRP’nin pazartesi günkü yaklaşık 1,51 dolarlık fiyatı esas alındığında bu varlığın değeri yaklaşık 714 milyon dolara ulaşıyor. Açıklanan finansman yapısında masraflar öncesi toplam 300 milyon dolara yakın brüt nakit kaynak da yer alıyor. Bunun 225 milyon doları özel yerleştirmelerden, 30 milyon doları dönüştürülebilir tahvillerden, 48 milyon doları ise Armada’nın güven hesabından geliyor. Destekçilerin doğrudan XRP katkısı yaptığı da belirtildi.

KalemMiktarDeğer
Beklenen XRP varlığı473 milyon XRP714 milyon dolar
Özel yerleştirme225 milyon dolar
Dönüştürülebilir tahvil30 milyon dolar
Güven hesabı katkısı48 milyon dolar

Buna karşılık, nakitle alınan XRP’nin bir bölümünde zarar oluşmuş görünüyor. Şirket, 2025 sonuna kadar 84,4 milyon XRP alımı için 214,1 milyon dolar harcadı. Bu alımların ortalama maliyeti yaklaşık 2,54 dolar oldu. Aynı bölümün bugünkü değeri ise yaklaşık 127 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Benzer işlemlerde zayıf performans görüldü

Bu birleşme, kripto hazine şirketlerinin borsa listelenmelerine yönelik ilginin sürdüğü bir dönemde geliyor. Ancak benzer işlemlerin tamamı güçlü bir performans sergilemedi. Tether destekli Twenty One, aralık ayında New York Borsası’ndaki ilk işlem günlerinde yüzde 25 düştü. ProCap BTC ise kendi birleşmesinin ardından yüzde 60’tan fazla değer kaybetti.

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Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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