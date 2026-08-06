Bitcoin’de 65 bin dolar üzeri likidite yoğunlaştı

Bitcoin, türev piyasalardaki pozisyonlanma ve fiyat hareketinin işaret ettiği kritik bir likidite bölgesine yaklaşıyor. Son 24 saatlik likidasyon verileri, mevcut fiyatın altında kalan uzun pozisyonların büyük bölümünün önceki satış dalgalarında temizlendiğini, buna karşılık yukarı yönlü likiditenin halen daha yoğun olduğunu gösteriyor.

Yukarıda biriken kısa pozisyonlar öne çıkıyor

Hyperliquid verilerine göre en yakın belirgin kısa pozisyon likidasyon kümesi 65 bin doların hemen üzerinde bulunuyor. Bu bölgede 1.500 BTC’nin üzerinde kümülatif kısa kaldıraç birikmiş durumda. Bu tablo, 65 bin dolar seviyesini kısa vadede güçlü bir likidite çekim merkezi haline getiriyor.

65 bin doların ardından likidasyon riski 70 bin ile 75 bin dolar aralığına doğru kademeli biçimde artıyor. Bu bantta kısa pozisyonların toplam büyüklüğü daha belirgin hale geliyor. Geçmişte piyasa, özellikle düşük oynaklık dönemlerinde, yüksek likidasyon birikiminin olduğu seviyelere yönelme eğilimi göstermişti.

Kısa pozisyon likidasyonlarının 65 bin doların hemen üzerinde yoğunlaşması, bu seviyenin yakın vadede piyasa için önemli bir eşik haline geldiğine işaret ediyor.

Bu yapı, yükselen bir piyasada zorunlu kısa pozisyon kapatmalarının alım baskısını artırabileceğini düşündürüyor. Bu nedenle 65 bin doların aşılması halinde hareketin hız kazanması mümkün görülüyor. Ancak türev piyasalardaki bu görünüm, fiyatın hemen yukarı kırılacağı anlamına gelmiyor.

Aşağı yönlü likidite zayıfladı

Likidasyon haritasının alt kısmında farklı bir görünüm dikkat çekiyor. Bitcoin’in uzun süren düzeltme sürecinin ardından mevcut fiyatın altında yer alan uzun pozisyon kümelerinin önemli ölçüde azaldığı görülüyor. 60 bin doların altında halen bazı uzun kaldıraç cepleri bulunsa da bunların büyüklüğü yukarıdaki kısa pozisyon yoğunluğunun gerisinde kalıyor.

Bu dengesizlik, türev piyasalar açısından yukarı yönlü hareketi teknik olarak daha kolay hale getiriyor. Yine de piyasanın yön tayini için yakın direnç seviyelerinin geri alınması gerekiyor. Bitcoin, kripto para piyasasının en büyük varlığı olarak genel risk iştahı üzerinde belirleyici etkisi bulunan bir gösterge niteliği taşıyor.

Teknik göstergeler nötr görünümü koruyor

Günlük grafikte Bitcoin 20 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamalar arasında işlem görüyor. Fiyat 64.500 dolar civarında dengelenirken, birkaç haftalık yatay seyrin ardından kısa vadeli hareketli ortalamaların yataya dönmesi düşüş ivmesinin belirgin şekilde zayıfladığına işaret ediyor. Buna karşın genel eğilim halen nötr bölgede kalıyor.

Bir sonraki teknik engel 67 bin dolar civarındaki 100 günlük hareketli ortalamada bulunuyor. Daha uzun vadeli ölçekte 200 günlük hareketli ortalama ise 72.500 dolar seviyesinde yer alıyor. RSI göstergesinin 53 civarına toparlanması da momentumu nötr alana taşıdı ve sıkışmanın sona ermesi halinde daha güçlü yönlü bir harekete alan açtı.

Piyasa yapıcıları ve kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar açısından yukarı yönlü likidite, mevcut tabloda daha cazip hedef olarak öne çıkıyor.

Kısa vadede baskın yapı, mevcut fiyatlar etrafındaki sıkışma görünümünü koruyor. Bu çerçevede 65 bin doların üzerindeki kırılma, likidite kaynaklı daha güçlü bir hareket için ilk tetikleyici olabilir.