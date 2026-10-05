Strategy, STRC 100 dolara yaklaşırken yeni Bitcoin alımlarına dönebilir

Strategy’nin yüksek profilli imtiyazlı hissesi STRC, şirketin Bitcoin birikimini büyütmesi açısından yeniden kritik bir eşiğe yaklaştı. Hissenin 100 dolar seviyesini geri almaya yaklaşması, Strategy için yeni adi hisse ihracı yapmadan ek sermaye yaratma ihtimalini güçlendirdi.

100 dolar seviyesi neden izleniyor?

STRC, 100 dolar fiyat seviyesinde yıllıklandırılmış değişken yüzde 12 temettü sunan bir imtiyazlı hisse olarak işlem görüyor. Strategy, bu hissenin söz konusu seviyeye yakın kalmasını hedefliyor. Şirket, mevcut politikasına göre nominal değerin altında yeni STRC ihraç etmeyi planlamadığını açıkça ortaya koydu. Bu nedenle STRC 100 doların altında seyrederken hisse geri alımları öne çıktı.

STRC yeniden 100 doların üzerine yerleşirse tablo değişebilir. Bu durumda Strategy, piyasadan doğrudan satış programı üzerinden yeniden STRC satışı yapabilecek bir konuma gelebilir. 4 Ekim itibarıyla bu programda yaklaşık 17,5 milyar dolarlık kullanılabilir kapasite bulunuyordu. Elde edilecek kaynak, genel kurumsal amaçlar için değerlendirilebiliyor ve bu kalemler arasında Bitcoin alımları da yer alıyor.

STRC’nin 100 dolar veya üzerine çıkması, Strategy açısından mevcut politikalar çerçevesinde bu aracı daha cazip bir sermaye kaynağı haline getiriyor.

Hazirandaki sert düşüşten sonra toparlandı

STRC mayıs ayında 100 dolar çevresinde işlem görmüştü. Ancak haziranda hissede belirgin satış baskısı oluştu. Orta haziranda 95 doların üzerinde bulunan STRC, 26 Haziran günü seans içi işlemlerde 71,25 dolara kadar geriledi.

Bu düşüşün ardından hisse önce 80 doların orta bölgesine toparlandı, temmuz boyunca da daha yatay bir görünüm sergiledi. Ağustos başında 90 doların üzerine çıkan STRC, ağustos ve eylülde daha yüksek dipler ve daha yüksek zirveler oluşturarak yükselişini sürdürdü. Hisse 18 Eylülde 98,51 doları, 29 Eylülde ise 99,56 doları gördü. 2 Ekim itibarıyla son işlem fiyatı 99,41 dolar oldu. Bu seviye, 26 Hazirandaki dip noktaya göre yaklaşık yüzde 40 artışa işaret ediyor.

Tarih Gelişme Fiyat 26 Haziran Seans içi dip 71,25 dolar 18 Eylül Dönem içi zirvelerden biri 98,51 dolar 29 Eylül Yeni yükseliş denemesi 99,56 dolar

Bitcoin alımları için doğrudan tetikleyici değil

Bununla birlikte, STRC’nin 100 dolara ulaşması otomatik olarak yeni Bitcoin alımı yapılacağı anlamına gelmiyor. Bu seviye yalnızca Strategy’nin kendi politikaları uyarınca STRC’yi daha elverişli bir finansman aracı haline getiriyor. Şirketin bu kaynağı ne zaman ve ne ölçüde kullanacağı ise ayrı bir karar olmaya devam ediyor.

Yine de STRC ile büyük ölçekli Bitcoin alımları arasında geçmişten gelen somut bir bağlantı bulunuyor. Strategy temmuz 2025’te gerçekleştirdiği ilk STRC ihracından yaklaşık 2,47 milyar dolar net gelir elde etmişti. Şirket, bundan yalnızca birkaç gün sonra yaklaşık 2,46 milyar dolar karşılığında 21.021 BTC satın aldığını duyurmuştu.

Temmuz 2025’teki ilk STRC ihracından sağlanan 2,47 milyar dolarlık net gelirden günler sonra Strategy, 21.021 BTC alımı açıkladı.

Strategy, Michael Saylor ile özdeşleşen ve bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan bir şirket olarak biliniyor. Bu nedenle STRC’de 100 dolar seviyesine yaklaşan hareket, yalnızca hisse performansı açısından değil, şirketin yeni kripto varlık alımları için sermaye esnekliği bakımından da yakından izleniyor.