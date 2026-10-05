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Strategy, STRC 100 dolara yaklaşırken yeni Bitcoin alımlarına dönebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy’nin STRC hissesi 100 dolara yaklaşırken şirket için yeni sermaye kapısı açılabilir.
  • 📈 STRC, 26 Hazirandaki 71,25 dolar dip seviyesinden 2 Ekimde 99,41 dolara kadar yükseldi.
  • ₿ Strategy, STRC 100 doların üzerinde kalırsa bu kaynağı genel amaçlarla ve $BTC alımları için kullanabilir.
  • 🧾 Şirket, temmuz 2025’teki STRC ihracından günler sonra 21.021 BTC satın almıştı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Strategy’nin yüksek profilli imtiyazlı hissesi STRC, şirketin Bitcoin birikimini büyütmesi açısından yeniden kritik bir eşiğe yaklaştı. Hissenin 100 dolar seviyesini geri almaya yaklaşması, Strategy için yeni adi hisse ihracı yapmadan ek sermaye yaratma ihtimalini güçlendirdi.

İçindekiler
1 100 dolar seviyesi neden izleniyor?
2 Hazirandaki sert düşüşten sonra toparlandı
3 Bitcoin alımları için doğrudan tetikleyici değil

100 dolar seviyesi neden izleniyor?

STRC, 100 dolar fiyat seviyesinde yıllıklandırılmış değişken yüzde 12 temettü sunan bir imtiyazlı hisse olarak işlem görüyor. Strategy, bu hissenin söz konusu seviyeye yakın kalmasını hedefliyor. Şirket, mevcut politikasına göre nominal değerin altında yeni STRC ihraç etmeyi planlamadığını açıkça ortaya koydu. Bu nedenle STRC 100 doların altında seyrederken hisse geri alımları öne çıktı.

STRC yeniden 100 doların üzerine yerleşirse tablo değişebilir. Bu durumda Strategy, piyasadan doğrudan satış programı üzerinden yeniden STRC satışı yapabilecek bir konuma gelebilir. 4 Ekim itibarıyla bu programda yaklaşık 17,5 milyar dolarlık kullanılabilir kapasite bulunuyordu. Elde edilecek kaynak, genel kurumsal amaçlar için değerlendirilebiliyor ve bu kalemler arasında Bitcoin alımları da yer alıyor.

STRC’nin 100 dolar veya üzerine çıkması, Strategy açısından mevcut politikalar çerçevesinde bu aracı daha cazip bir sermaye kaynağı haline getiriyor.

Hazirandaki sert düşüşten sonra toparlandı

STRC mayıs ayında 100 dolar çevresinde işlem görmüştü. Ancak haziranda hissede belirgin satış baskısı oluştu. Orta haziranda 95 doların üzerinde bulunan STRC, 26 Haziran günü seans içi işlemlerde 71,25 dolara kadar geriledi.

Bu düşüşün ardından hisse önce 80 doların orta bölgesine toparlandı, temmuz boyunca da daha yatay bir görünüm sergiledi. Ağustos başında 90 doların üzerine çıkan STRC, ağustos ve eylülde daha yüksek dipler ve daha yüksek zirveler oluşturarak yükselişini sürdürdü. Hisse 18 Eylülde 98,51 doları, 29 Eylülde ise 99,56 doları gördü. 2 Ekim itibarıyla son işlem fiyatı 99,41 dolar oldu. Bu seviye, 26 Hazirandaki dip noktaya göre yaklaşık yüzde 40 artışa işaret ediyor.

TarihGelişmeFiyat
26 HaziranSeans içi dip71,25 dolar
18 EylülDönem içi zirvelerden biri98,51 dolar
29 EylülYeni yükseliş denemesi99,56 dolar

Bitcoin alımları için doğrudan tetikleyici değil

Bununla birlikte, STRC’nin 100 dolara ulaşması otomatik olarak yeni Bitcoin alımı yapılacağı anlamına gelmiyor. Bu seviye yalnızca Strategy’nin kendi politikaları uyarınca STRC’yi daha elverişli bir finansman aracı haline getiriyor. Şirketin bu kaynağı ne zaman ve ne ölçüde kullanacağı ise ayrı bir karar olmaya devam ediyor.

Yine de STRC ile büyük ölçekli Bitcoin alımları arasında geçmişten gelen somut bir bağlantı bulunuyor. Strategy temmuz 2025’te gerçekleştirdiği ilk STRC ihracından yaklaşık 2,47 milyar dolar net gelir elde etmişti. Şirket, bundan yalnızca birkaç gün sonra yaklaşık 2,46 milyar dolar karşılığında 21.021 BTC satın aldığını duyurmuştu.

Temmuz 2025’teki ilk STRC ihracından sağlanan 2,47 milyar dolarlık net gelirden günler sonra Strategy, 21.021 BTC alımı açıkladı.

Strategy, Michael Saylor ile özdeşleşen ve bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan bir şirket olarak biliniyor. Bu nedenle STRC’de 100 dolar seviyesine yaklaşan hareket, yalnızca hisse performansı açısından değil, şirketin yeni kripto varlık alımları için sermaye esnekliği bakımından da yakından izleniyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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