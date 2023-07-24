Kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin‘de (BTC), 2023 yılının başından beri devam eden yükseliş ivmesi kan kaybediyor. Uzmanların kritik seviye olarak işaret ettikleri 29.000 dolar seviyesi dakikalar önce aşağı yönlü kırıldı! BTC’de şimdi ne olacak?

BTC’de 29.000 Dolar!

Milyarder yatırımcı Elon Musk’ın geçtiğimiz aylarda satın aldığı Twitter’ın, bugün yapılan açıklamaların ardından yıllardır süregelen simgesi Musk’ın birçok yerde kullandığı “X” ile değiştirildi. Değiştirilen Twitter simgesi kripto para piyasalarında gözlerin yeniden Dogecoin‘e (DOGE) çevrilmesine neden olmuştu. Piyasalarda büyük etki uyandıran olayın ardından Bitcoin’in fiyatı anlık olarak 29.000 dolar seviyesinin altın kırıldı.

Bununla birlikte Dogecoin’in fiyatı haberin duyurulmasından önce 0.70 dolar seviyelerinde işlem görüyorken sonrasında 0.73 dolar seviyelerine yükseldi. Analistlere göre piyasa talebinin Dogecoin ve Shiba Inu benzeri meme token’lara yönelmesi kripto para devlerinde az da olsa likidite azalmasına ve fiyatlarda küçük çaplı düşüşlere neden olabilir.

Öte yandan kripto para analistlerine göre bugün açıklanması beklenen ABD Hizmet PMI’sı piyasalarda volatiliteli hareketlerin görülmesinde oldukça önemli rol oynayabilir. PMI verilerinde beklenti 54 ve önceki veri 54.4. Verilerin açıklanması sonrasında Bitcoin’de neler olacağını hep birlikte göreceğiz.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin (BTC) 21milyon.com web sitesinden alınan verilere göre düşüşün ardından toparlanma ile 29.267 dolar seviyesinden işlem görüyor.