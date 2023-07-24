Yapay Zeka, son yıllarda önemli ölçüde gelişti ve yalnızca çevrimiçi etkileşimlere dayalı olarak insanlardan ayırt edilmesinin giderek zorlaştığı bir düzeye ulaştı. Modern Yapay Zeka teknolojisi, seçimlerin manipüle edilmesi ve gerçek insanları ve diğerlerini taklit etme kapasitesi gibi örneklerde insanlar için halihazırda çok sayıda soruna neden olmuş durumda. Bir içeriğin bir insan tarafından üretildiğinin doğrulanması becerisinin bireyler, işletmeler ve toplumlar için geniş kapsamlı sonuçları bulunmaktadır. Worldcoin projesi bu sorunu üç yönlü bir yaklaşımla ele alarak çözmeyi planlamaktadır: World ID, World App ve Worldcoin coin (WLD).

Worldcoin Nedir?

Worldcoin projesinin iddialı vizyonu, küresel ekonomiye evrensel erişim sağlamak için en büyük kimlik ve finansal kamu hizmetini oluşturmaktır. Dünya genelindeki milyarlarca insan arasında kimlik doğrulaması yapmak diğer bir deyişle Yapay Zeka ile insanlığın ayırt edilmesini sağlamak gibi benzersiz bir yaklaşım göstermektedir. Sonuçta, bir insan bireyselleştirilmiş kişiliği, o kişinin gizliliğini ihlal etmeden diğerlerinden ayırt edilmelidir.

Worldcoin’in geliştiricileri bu soruna başlangıçta bireyin gözlerinin fotoğrafını çeken biyometrik bir teknoloji olan Orb aracılığıyla başarıyla yaklaştı. Bu fotoğraf, hem insanlığı hem de benzersizliği doğrulamak için sayısal bir diziye dönüştürülmekte ve oluşturulan tek kişisel bilgi olmaktadır. Bu veri daha sonra dijital bir pasaport görevi gören World ID’de güvenli bir şekilde saklanır.

Bu tanımlama ve doğrulama sürecinin bir parçası olarak, her bir kişiye WLD coin verilmekte ve böylece küresel nüfusun sadece irislerini tarayarak ücretsiz para almaları sağlanmaktadır.

Viral Yapay Zeka sohbet robotu OpenAI’nin kurucusu ve CEO’su Sam Altman, Worldcoin projesinin kurucu ortağıdır. Altman projeyi hayata geçirmek için üç yönlü bir stratejiye odaklanmıştır: Bir insanın küresel kimliğini oluşturmak, World App’i geliştirmek, satın alma ve diğer faaliyetler için WLD coin’in kullanılmasını sağlamak.

Worldcoin, dijital bir pasaport gibi işleyen ve dünya çapında kullanılabilen dünyanın en büyük kimlik protokolünü geliştirmektedir. Bu dijital pasaporta bireyin telefonu aracılığıyla erişilebilmektedir. Worldcoin, kişisel verileri toplamadan ve saklamadan insanlığı ve bireyselliği doğrulamak için sıfır bilgi kanıtını kullanarak gizliliği korumaktadır.

Worldcoin piyasaya sürülmesiyle Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlarda bot hesapların önlenmesi gibi çok sayıda gerçek hayat uygulamasının sağlanmasının önünü açmak, seçimlerde oy kullanmak ve DAO yönetişimi için gibi birçok alanda kullanılabilecek.

WLD Coin Yorum

Orb, bir World ID oluşturmak için biyometriği kullanan açık bir görüntüleme cihazı olarak World App’in bu kritik yönünü desteklemektedir. Bir World ID elde etmek için World App’in indirilmesi ve uyumlu bir cüzdana bağlanması gerekmektedir. Dünyanın dört bir yanından Worldcoin Operatörleri Orb’nin çalışmasına ve işletilmesine yardımcı olmakta ve bu hizmeti sağlamaları karşılığında WLD coin kazanmaktadırlar.

WLD coin, Ethereum’un güvenliğinden yararlanan yönetişim özelliklerine sahip bir ERC-20 token’idir. Kullanıcıların platformun yönüne ve sürekli gelişimine katkıda bulunmalarına imkan tanımaktadır. WLD, token sahiplerine yönetişim görevi sağlamanın yanı sıra, kripto paraların ve fiat paraların güvenli bir şekilde aktarılmasını ve satın alınmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, optimize edilmiş işlevsellik için yerleşik hizmetler ve araçlarla uyumluluğu da destekler.

WLD coin’in arzı 10 milyar adet ile sınıflandırılmış olup, arz aşağıdaki tahsise göre dağıtılacaklar:

Worldcoin Topluluğu: Yüzde 75

Tools for Humanity (TFH) Yatırımcıları: Yüzde 13,5

İlk Geliştirme Ekibi: Yüzde 9,5

TFH’nin Taahhütsüz Rezervi: Yüzde 2

Lansman sırasında, projenin beta aşamasında Orb onaylı kişilere tahsis edilen 36 milyon adet ve ABD dışında faaliyet gösteren piyasa yapıcılara ödünç verilen 100 milyon adet ile birlikte 136 milyon adet WLD coin’lik maksimum bir ilk dolaşım arzı olacak.

WLD Coin Nasıl Alınır?

WLD coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmektedir. WLD coin satın almak için öncelikle (yoksa) Binance’e üye olmak ve ardından itibari para yatırmak gerekmektedir. Türk lirası, ABD doları ya da Euro gibi bir itibari paranın kripto para borsasına yatırılmasının ardından WLD coin’in işlem gördüğü işlem çiftleri aracılığıyla alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Binance‘de WLD coin işlemleri 24 Temmuz 2023 tarihinde, saat 12.00’da başlamış durumda.