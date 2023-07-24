Bitcoin ağında bir kilometre taşı geride kalarak 800.000’inci blok çıkarıldı ve ağın bir sonraki madencilik ödül yarılanmasından önce çıkarılacak olan sadece 40.000 blok kaldı. BTC fiyatı 29.702 dolar seviyelerinde seyrederken Bitcoin 24 Temmuz’da 800.000’inci blok’u geride bıraktı. 800.000’inci blok 1,64 megabaytta 3721 işlem içeriyordu ve sosyal medyada Bitcoin ağının dönüm noktası yatırımcılar ve kripto para uzmanları tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Blok Yüksekliği: Bitcoin Blok Zincirinin Önemi ve Güvenlik İlkesi

Bitcoin’in blok yüksekliği ağın kurucu bloğu olan genesis bloğundan önce gelen blok sayısına göre blok zincirindeki konumu ifade eder. Bloklar ağ madencileri tarafından bloklar halinde paketlenen işlemleri ve verileri içerir.

Bu metrik her yeni blok zincirindeki bir öncekine bağlı olarak ağdaki işlemlerin ve blokların kronolojik bir sırası olarak hareket eder. Böylece kullanıcıların işlemlerinin kaydedildiği sırayı belirlemelerine olanak tanır.

Bitcoin’in blok yüksekliği, blok zincirinin değişmezliğinin bir ölçüsü olarak da hizmet eder. Zincire ne kadar çok blok eklenirse kötü niyetli bir kullanıcının önceki blokları kurcalamaya çalışması için o kadar fazla bilgi işlem gücü gerektirir. Buna örnek olarak %50 saldırısını gösterebilir, bu saldırı yeni bloklar oluşturmak ve blokları tekeline almayı amaçlar. Ancak bunu gerçekleştirmek için gerekli olan metrikler her yeni blokta yeterli bilgi işlem gücü elde etmeyi zorlaştırır ve bu durum Bitcoin’in güvenliğini her blokta sağlamlaştırır.

Ağın Denge ve Ödül Ayarlaması

Blok yüksekliği, Bitcoin’in madencilik zorluğunu sürdürmek için kullanılan bir ölçü görevi görür. Proof-of-work (İş Kanıtı) tabanlı blockchain ağlarının madencilik zorluğu ağın toplam hesaplama gücüne ve belirli sayıda önceki bloğu kazmak için geçen süreye göre periyodik olarak ayarlanır.

Bitcoin ağı kabaca her 10 dakikada bir yeni bir blok oluşturur. Ağa daha fazla hash gücü eklenirse bu metriği etkiler ve dengeyi korumak için her iki haftada bir madencilik zorluğunu otomatik olarak ayarlar.

Ağa yeni bir blok ekleyen madencilere verilen Bitcoin miktarını da blok yüksekliği belirler. Bitcoin her dört yılda bir halving olayı veya zincirde 210.000 blok olacak şekilde tasarlanmıştır.