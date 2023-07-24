BtcTurk Bugün Birçok Pariteyi Kaldıracak! Bitcoin, Ethereum ve Diğerlerini İlgilendiriyor!

Özet

  • BtcTurk borsası bugün 20'yi aşkın pariteyi kaldıracak.
  • BTC işlem çiftleri 15:00'dan itibaren devre dışı bırakılıyor.
  • Borsalar hacimsizlik nedeniyle parite sayılarını azaltmayı tercih ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:25
24 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para borsaları son 1 yılda önemli ölçüde parite temizliği yaptı ve bu sadece global borsalara özgü değil. Türkiye merkezli kripto para borsası BtcTurk de ciddi miktarda pariteyi bugün işleme kapatacak. Peki borsayı kullananlar için neler değişecek? Bu kararın arkasındaki sebep ne?

Kriptoda Parite Temizliği

2017’li yıllarda kripto para yatırımcıları ağırlıklı olarak BTC paritesinde işlem yapıyordu. Herkesin temel amacı elindeki BTC miktarını artırmak olduğu için o günleri normali buydu. Fakat yeni yatırımcı profili kripto paraların geleceğinden, felsefesinden ziyade para kazanmaya odaklanıyor. Kısa vadeli yatırımcıların sayısındaki artış itibari para birimi paritelerinin daha da yoğunlaşmasına neden oldu. Bu da geçmişte popüler olan BTC, ETH paritelerine birçok borsada artık ihtiyaç duyulmaması anlamına geliyor.

Ayı piyasaları zayıf hacimli paritelerin kaldırılmasını borsalar için bir zorunluluk haline getiriyor. MM hizmetlerinin maliyeti, paritelerdeki fiyat kaymasının artması gibi sebepler nedeniyle Binance ve diğer tüm borsalar sessiz kalan pariteleri kaldırıyor. BtcTurk’ün yaptığı şey de tam olarak budur.

BtcTurk Bitcoin Pariteleri Kalkıyor

Bugün saat 15:00’da BtcTurk borsası muhtemelen yukarıda sayılan sebeplerden dolayı tüm BTC paritelerini kaldırıyor. BTC kullanarak altcoin almak isteyen yatırımcılar bunu TRY ve USDT paritelerinde yapmak zorunda kalacak. Borsadan yapılan duyuruda şunlar yazıyordu.

“Değerli kullanıcılarımız, Aşağıdaki BTC işlem çiftleri ile alım satım işlemleri 24 Temmuz saat 15:00’te durdurulacaktır. Alım satım durdurulmadan önce 24 Temmuz saat 15:00’e kadar açık emirlerinizi iptal etmenizi tavsiye ederiz. İptal edilmeyen açık emirlerin otomatik olarak iptal edileceğini hatırlatırız.

ETH/BTC, LTC/BTC, XRP/BTC, XLM/BTC, NEO/BTC, EOS/BTC, DASH/BTC, LINK/BTC, ATOM/BTC, XTZ/BTC, TRX/BTC, ADA/BTC, DOT/BTC, UNI/BTC, ANKR/BTC, MKR/BTC, OMG/BTC, ENJ/BTC, COMP/BTC, GRT/BTC, MANA/BTC, MATIC/BTC, SNX/BTC, BAT/BTC, DOGE/BTC

Belirtilen kripto paralar için alım satım işlemlerinizi TRY ve USDT işlem çiftleri ile kesintisiz olarak gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz.”

Ülkemizde faaliyet gösteren borsaların pariteleriyle alakalı tüm detaylara 21milyon.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Burada tüm yerel borsaların pariteleri listeleniyor ve hangi altcoin için hangi paritenin hacim açısından daha güçlü olduğunu net biçimde görebiliyorsunuz.

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