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1,6 Doları Aşabilir! Bu Altcoin Artık Geri Dönüyor!

Bu kripto parada volatilite artabilir. Kritik seviyeleri yakından izleyerek fırsattan yararlanabilirsiniz.
20:45
23 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları mayıs ayından itibaren aşırı satışlarla mücadele etti. Birçok altcoin 12 ayı aşkın süredir koruduğu destekleri kaybetti. Ancak altcoinler geri dönüyor. Birçok kripto para dip seviyesine göre %100’ün üzerinde artışlar yaşadı. Peki hangi altcoin kısa vadede 1,7 doları aşabilir? Hangi seviyeler satış fırsatı olarak görülecek? Detaylar haberimizde.

Tezos (XTZ)

XTZ bugün 1,5 dolar seviyesinde önemli bir alım fırsatı verdi. Ayıların bu bölgede zayıflaması ise son yükselişe zemin hazırladı. Yerel zirve 1,6 dolar ile sınırlı oldu, eğer kısa süre içinde bu bölgenin üzerinde kapanışlar olmazsa satış baskısının Tezos için yeniden artmaya başladığını görebiliriz. Haftalık grafikte, XTZ fiyatı 13 Nisan 2020’de ilk kez 2,0 doların üzerinde kapandı ve o zamandan beri fiyat %350’den fazla getiri ile 9,2 doların üzerine çıktı. Ancak XTZ, 16 Mayıs 2022’de iki yıllık desteği kırdı ve haftalık grafikte bu seviyenin altında bir kapanış verdi ve ardından oradan 1,22 dolara kadar düştü.

Son 7 gün içinde yeniden 2 dolar seviyesini test eden altcoin bu seviyenin üzerinde kalamadı ve bir zamanlar destek görevi gören ağır dirençle karşılaştı. Peki kısa vadede beklentiler neler?

Tezos (XTZ) Yorum

Fiyat, 20 günlük üstel hareketli ortalamada dirençle karşı karşıya, haftalık grafikteki fiyat 1,5 doların altında kapanırsa altcoinin dip bölgesi olan 1,22 doları yeniden hedeflemesi olasıdır. Günlük grafikte ise XTZ için “Bayrak ve Direk” Formasyonu kırılımı dikkat çekiyor. Bu aynı zamanda 50 günlük üstel hareketli ortalamanın ihlaliyle de örtüşüyor. Kalıbın destek kalıbı kırıldı üstelik yükselen fiyat düşen hacimle karşılanıyor. Bu durum alıcıların aleyhinedir.

Şimdilik en yakın destek bölgesi olan 1,54 dolar ihtimal dahilinde görünüyor. Bu bölgenin altında gelecek saatlik kapanış fiyatta daha fazla erimeye neden olacaktır. Kısa vadede 1,7 dolarlık direncin testi ise iyi bir satış fırsatı olabilir. Eğer 1,6 dolar seviyesinin üzerinde günlük kapanış görülürse 1,7 ve 1,8 dolar hedefleri test edilebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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