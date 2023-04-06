En büyük altcoinlerden biri devasa bir rallinin eşiğinde olabilir. Ancak önce bu engeli aşmalı.

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Bitcoin (BTC) fiyatındaki dalgalanma altcoinleri de olumsuz etkiledi ancak aradan sıyrılan istisnalar da var. En büyük 50 altcoin arasında olan bu kripto para önümüzdeki saatlerde 2,6 dolara kadar hızlı bir yükseliş yaşayabilir. Peki yükselmez de düşerse ne olacak? İşte fiyata dair tüm tahminler ve daha fazlası.

Tezos (XTZ)

XTZ, Ethereum‘a benzer bir akıllı sözleşme platformu olan Tezos ağının yerel tokenidir. XTZ fiyatı Eylül 2021’den bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Düşüş, Aralık 2022’de 0,70 USD’lik düşük bir seviyeyle doruğa ulaştı. Altcoinin fiyat o zamandan beri yükseldi ve Şubat 2022’de çizgiden çıktı. Fakat 1,3 dolarlık direnç alanı tarafından reddedildi ve sonrasında satış baskısının bir işareti olarak kabul edilen uzun bir üst fitil oluşturdu.

Aynı zamanda, RSI 50 çizgisi tarafından reddedilerek direnç alanının önemini teyit etti. Eğer XTZ Coin başarılı bir kırılma yaparsa fiyatı 2,6 dolar direncini hedefleyebilir. Tersi senaryoda XTZ fiyatı tekrar 0,70 dolar ve hatta altına doğru hareket edecektir.

XTZ Coin Yorum

Altı saatlik zaman dilimindeki teknik analiz haftalık analiz kadar net değil. Yükseliş tarafında, fiyat olası bir yükselen destek hattında sıçradı ve 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesini geri aldı. Bu destek seviyesi düzeltici hareketlerde genelde yerel dip görevini üstlenir. Eğer öyleyse, Tezos fiyatı yeni bir yukarı yönlü harekete başlamış olmalı. Bu varsayım kısa vadeli alçalan direnç çizgisinden kopuşla destekleniyor. Ancak, son 24 saatteki kırılmaya rağmen, altı saatlik RSI kararsız. Ayrıca, fiyat henüz önemli bir ralliye başlamadı.

Önümüzdeki saatlerde XTZ Coin bir karar verecek ve yatırımcılar bu karar sürecinde ciddi trade fırsatı yakalayabilir. XTZ fiyatı yükselen destek çizgisinin altında kapanmazsa kısa vadeli eğilim yükseliş olarak kabul edilebilir. Sonuç olarak ilk adım 1,38 ve sonrasında ralli ivme kazanırsa 2,6 dolara doğru devam eden bir hareket görebiliriz. Kısa vadeli yükselen destek çizgisinin altında bir kapanış bu olasılığı geçersiz kılacak ve 0,70 dolara doğru bir düşüş ihtimali gündeme gelecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.