Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader'ı Kaleo, en büyük köpek temalı altcoin'in üç haneli yüzde ile yükselebileceği yönünde iddialı bir yorumda bulundu.

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Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Kaleo, en büyük köpek temalı altcoin Dogecoin‘in (DOGE) üç haneli yüzde ile yükselebileceği yönünde iddialı bir yorumda bulundu.

Dogecoin’de Yüzde 150’yi Aşan Yükseliş Öngörüyor

Anonim kripto para analisti Kaleo, 0,25 doların Dogecoin fiyatı için bir “mıknatıs” görevi gördüğüne dikkat çekti. Bu yazının hazırlandığı sırada 0,098 dolardan işlem gören DOGE’un Kaleo’nun işaret ettiği fiyat hedefine ulaşması yaklaşık yüzde 155’lik yükselmesi anlamına geliyor. Analist, Dogecoin için yaptığı fiyat analizinde “DOGE/ABD doları için 0,25 dolar tam bir mıknatıs gibi fiyatı kendine çekecek.” dedi.

Kaleo’nun paylaştığı Dogecoin/ABD doları fiyat grafiğine bakıldığında, analistin en büyük köpek temalı altcoin’in 0,25 dolar hedefine ulaştıktan sonra sert bir dirençle karşı karşıya kalmasını ve 0,1350 doların hemen üzerine geri çekileceğini öngördüğü görülüyor.

Yakından takip edilen kripto para analistine göre Elon Musk, dünyanın en zengin ikinci kişisinin köpek temalı altcoin ile ilgili bir önemli sayı ve tarih haline getirdiği 20 Nisan’ın (20/4) Dogecoin rallisini yönlendirecek bir katalizör tarihi olabileceğini belirterek şunları söyledi:

DOGE 20/4 köpek temalı altcoin tatilinde daha da yükselmezse şaşırırım. Elon, Dogecoin hakkında konuşmaya başladığında bu genellikle farklı gerçekleşmiyor. Elinde başka bir köpek temalı altcoin daha var. Asıl mesele bunu ne zaman açıklayacağı. Bana göre DOGE için 0,10 dolar ve altı bedava.

Bu haftanın başında yüzde 30’un üzerinde ralli yapan Dogecoin, Musk’ın Twitter’ın mavi kuş logosunu DOGE simgesi ile değiştirmesiyle aynı döneme denk geldi.

258 Milyar Dolarlık Dogecoin Davası

Ünlü milyarder, şu anda Dogecoin fiyatını manipüle ederek yüzde 36 binin üzerinde artırmak, 0,10 doların altına düşmeden önce tüm zamanların en yüksek seviyesi 0,75 dolar civarına yükselttiği iddasıyla bir grup yatırımcının açtığı 258 milyar dolarlık davada yasal mücadele veriyor.