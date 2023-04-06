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Terra Luna Classic ekosistemindeki token LUNC, son dört hafta boyunca 0,00012 dolarlık sağlam destekle istikrarlı bir performans sergiledi. İşte LUNC beklentileri!

LUNC Hareketliliği!

Kripto para birimi son 24 saatteki %1,5’lik düşüşe rağmen 0,0001221 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar birikmeye devam ettikçe, LUNC’de potansiyel bir artışı tetikleyebilir ve bu da token’ın 0,0002 dolara yükselmesini sağlayabilir. Ekim 2022’den bu yana LUNC’ın fiyatı, boğaların sayısız girişimine rağmen kritik bir düşüş trend çizgisini kıramadı.

Devam eden birikim yükselişin tersine dönmesine yardımcı olabilirken, 0,00012 dolardaki birincil destek seviyesindeki ilerlemeyi desteklemek için yeterli likidite eksikliği olabilir. Aynı günlük grafikte SuperTrend, Şubat başından beri düşüş pozisyonunu koruyor ve bu da en az dirençli yolun aşağı yönlü olduğunu ima edebilir. Boğaların 0,00012 dolardaki desteği bırakması ve 0,0001 dolar gibi daha düşük bir seviyeyi hedeflemesi durumunda, Terra Luna Classic fiyatı yeni likiditeyi kırabilir ve önemli bir toparlanma yaşayabilir.

Bununla birlikte 0,00012 dolardaki birincil destek ile 0,000125 dolardaki ani direnç arasındaki dalgalı piyasa, LUNC’ı deneyimli yatırımcılar dışında büyük ölçüde ticarete kapalı hale getirebilir. Dört saatlik grafikte bir yükseliş mumu oluşumuna rağmen boğalar 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamayı (EMA) aşamadıkça yukarıdaki engeli aşmak zor olabilir. LUNC, hem 50 günlük hem de 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde istikrar kazanmayı başarırsa, en büyük testiyle düşen trend çizgisinde ve daha geniş aralık limiti olan 0,00013 dolar ile karşılaşabilir.

LUNC 1 Dolar Olacak Mı?

Ek olarak Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesi negatif bölgede kalmaya devam ediyor. Uzmanlara göre, yakında bir satın alma sinyali olsa da, kısa vadeli yatırımcılar dikkatli olmalı ve LUNC satın almadan önce onay beklemeliler. Ayrıca Terra Luna Classic’in yüksek arzının, token’ın performansında önemli bir faktör olduğu belirtiliyor.

Belirtilen zorluğun üstesinden gelmek için Terra Luna Classic topluluğu, LUNC işlem ücretlerini yakmak için ticaret hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance ile işbirliği yaptı. Bu ortaklık sayesinde topluluk, dolaşımdaki arzdan 52,5 milyar token çıkarmayı başardı ve yaklaşık 30,5 milyar LUNC’nin en önemli payına veya yakılan toplam token’ların %58’ine Binance katkıda bulundu.

En son LUNC token yakma işleminde Binance, yakma adresine 1,612 milyar LUNC token aktardı. Terra Luna Classic’in pazardaki arzını azaltma çabalarına rağmen, dolaşımdaki arzı hala trilyonlarca. CoinGecko’dan alınan veriler, dolaşımdaki arzın yaklaşık 5,9 trilyon olduğunu gösterirken, ağın toplam arzının kabaca 6,9 trilyon olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak, yakın gelecekte LUNC’ın yeniden 1 dolara ulaşması biraz zaman alabilir.