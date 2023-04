Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para birimleri dünya çapında daha yaygın bir şekilde benimsenirken ve blok zinciri 21. yüzyılın en önemli teknolojik başarılarından biri olarak lanse edilirken, birçok kişi Amerikan teknoloji devi Microsoft’un (NASDAQ: MSFT) kurucu ortağı Bill Gates’in çoktan kripto trenine atlayıp atlamadığını merak ediyor.

İlginçtir ki, teknolojik ilerlemenin en ünlü elçilerinden biri olmasına rağmen, Gates hala kripto endüstrisi hakkında açıkça onaylamasa da çok şüpheci olmaya devam ediyor, öncelikle volatilite ve yasadışı faaliyetlerde kripto kullanımı konusunda endişeli.

Bitcoin Büyük Bir Hiç Mi?

Microsoft’un efsanevi kurucu ortağı, zaman içinde Bitcoin (BTC) ve kripto para birimleri hakkında kamuoyuna açık bir şekilde tartışmış, ancak herhangi bir kripto paraya sahip olup olmadığını hiçbir zaman açıklamamıştı. Haziran 2022’de bir TechCrunch konferansında kripto ile ilgili yaptığı yorumlar hala kararsız olduğunu ortaya koyduğu için şansının zayıf olduğu görülüyor.

O dönemde CNN’de yayınlanan bir habere göre Gates, kriptoların ve NFT’ler “%100 büyük aptallık teorisine dayandığını” söyleyerek, insanlar daha yüksek teklif vermeye istekli olduğu sürece değersiz veya aşırı değerli varlıklardan kar elde etmeye atıfta bulunmuş ve kriptoda tarafını belli edemeyeceğini eklemişti.

Açıkladığı gibi:

Ben varlık sınıflarına alışkınım, örneğin üretim yapan bir çiftlik ya da ürün üreten bir şirket gibi.

Daha önce, 2021’de Gates CNBC’ye verdiği bir röportajda Bitcoin konusunda ‘tarafsız’ olduğunu söylemiş, herhangi bir kripto paraya sahip olmadığını belirtmiş ve volatilitesini eleştirmişti. Ancak kriptonun parayı daha dijital hale getirme ve işlemleri azaltma hedefini kabul etmişti ki bu Gates Vakfı’nın gelişmekte olan ülkelerde yaptığı bir şeydi.

Fiziksel Paralardan Daha Mı İyi?

İlginç bir şekilde, Ekim 2014’te Gates, Boston’daki ‘Sibos 2014’ finansal hizmetler endüstrisi konferansı sırasında BloombergTV ile gerçekleştirdiği röportajında Bitcoin’i para biriminden daha iyi olarak övmüştü.

Bitcoin heyecan verici çünkü ne kadar ucuz olabileceğini gösteriyor. Bitcoin para biriminden daha iyi çünkü fiziksel olarak aynı yerde olmanız gerekmiyor ve tabii ki büyük işlemler için para birimi oldukça zahmetli olabiliyor.

Konferansta katılımcılara hitap eden Microsoft kurucu ortağı, kripto konusundaki görüşünü yinelemişti ve gelecekte finansal işlemlerin dijital, evrensel ve neredeyse ücretsiz olacağını vurgulamıştı. Bununla birlikte, Bitcoin gibi sanal varlıkların anonimliğini de eleştirmişti.

Dahası, Şubat 2014’teki bir Reddit Ask Me Anything (AMA) oturumunda, Kenya’da vakfı tarafından desteklenen cep telefonu tabanlı bir para transferi ve mikrofinansman hizmeti olan Vodafone M-pesa’ya atıfta bulunarak, kuruluşunun dijital parayla ilgilendiğini, ancak Bitcoin’den farklı olarak, anonim dijital para olmayacağını belirtmişti.

Her şey göz önünde bulundurulduğunda Bill Gates, kripto paranın gerçek bir hayranı gibi görünmüyor, ancak görüşleri, örneğin kripto paraları fare zehiri olarak eleştiren Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) CEO’su Warren Buffett ve onları kısmen dolandırıcılık ve kısmen yanılsamanın “kötü bir kombinasyonu” olarak nitelendiren başkan yardımcısı Charlie Munger kadar sert görünmediği için umut devam ediyor.