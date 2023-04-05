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  •   Bitcoin’de Hedefi 12’den Vuran Baş Stratejist Son Sözünü Söyledi: Bitcoin Bu Noktaya Düşecek!

Bitcoin’de Hedefi 12’den Vuran Baş Stratejist Son Sözünü Söyledi: Bitcoin Bu Noktaya Düşecek!

Dünyaca ünlü baş stratejist verdiği demeçlerde piyasa hareketlerine vurgu yaptı ve Bitcoin'in olası hareketleri konusunda yatırımcıyı uyardı.
21:20
5 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

InTheMoneyStocks.com Baş Piyasa Stratejisti Gareth Soloway’e göre, kripto para piyasası yeşil renkte işlem görmesine rağmen; hisse senedi satışlarından kaynaklanan olumsuz etki nedeniyle ilerlemeleri kısa ömürlü olabilir.

Soloway, 5 Nisan’da yayınlanan bir röportajda Stansberry Research’ten Daniela Cambone’ye verdiği demeçte, borsanın bir satış dalgası içinde olduğuna ve bu durumun kripto sektörü de dahil olmak üzere geniş kapsamlı sonuçları olabileceğine inanıyor.

Panik Satışları Gelir Mi?

Gareth Soloway’e göre, her ne kadar son dönemdeki banka operasyonları Bitcoin (BTC) başta olmak üzere kripto paraların ve altın gibi değerli metallerin bankacılık sistemi dışında alternatifler olarak öne çıkmasını sağladıysa da, Bitcoin’in tam da bu nedenle ortaya çıktığını belirttiği gibi, bu durum yine de korku ve duyguların önüne geçemedi.

Ticaret uzmanına göre panik halindeki insanlar “soru sormaz, satar” ve Mart 2020’de Covid pandemisinin başlangıcında tanık olunduğu gibi bir dönem yakın gelecekte yaşanabilir:

Bence içine girmekte olduğumuz şey bu. Hisse senedi piyasalarında bir durgunluk olduğunun farkına varacağınız bir döneme giriyoruz. Hisse senedi piyasasında satışlar yaşanacak. Benim tahminim bunun kriptoya da yansıyacağı ve kriptoda aşağı yönlü daha fazla satış yaratacağı yönünde.

Boğa Mı Ayı Piyasası Mı?

Bunun da ötesinde Soloway, Bitcoin’in 30.000 dolar seviyesini aşmakta zorlanmaya devam etmesi nedeniyle boğa piyasasının yeniden başlayıp başlamadığı konusunda hala emin olmadığını söyledi ve bunu “kumdaki çizgi” olarak nitelendirdi ve merkezi olmayan finansın (DeFi) öncüsü olan varlığın herhangi bir büyük ralliden önce 12.000-13.000 dolara düşme olasılığına hala bağlı olduğunu belirtti.

Bununla birlikte, Bitcoin 30.000 doların üzerine çıkarsa ve diyelim ki bir hafta kadar orada kalırsak ve kendimizi bu seviyenin üzerine çıkarırsak, sanırım o noktada tamam, dinle, 2021 boğa piyasasındaki psikolojik düşük seviyelerin üzerine geri döndük. Şimdi düşük seviyenin içeride olduğunu düşünüyorum diyeceğim, ancak şu an itibariyle bana göre bu sıradan bir ayı piyasası rallisi.

Bu arada, 5 Nisan tarihli verilere göre, kripto sektörünün öncüsü Bitcoin gün içinde %0,82 artışla 28.000 dolar fiyatla işlem görürken, hafta genelinde %4,62 ve son 30 günde %27,35 değer kazandı. Aynı zamanda CoinMarketCap bilgileri, toplam kripto piyasası kapitalizasyonunun son 24 saatte %1,08 arttığını ve şu anda 1,2 trilyon dolar seviyesinde olduğunu gösteriyor.

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