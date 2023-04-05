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CFTC davasına rağmen dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası Binance tarihi duyurdu. Bu Ethereum dahil birçok ağ için önemli güncellemelere ev sahipliği yapacak. Son duyuru BNB Chain ağı içindi. Binance borsasının ağı BNB Chain önemli bir hard forka hazırlanıyor.

BNB Chain Hardforku

BNB Chain, şu anda 12 Nisan için planlanan 27.281.024 blok yüksekliğinde Planck adı verilen bir hard fork yükseltmesine hazırlanıyor. Çekirdek ekip, bu yükseltmenin ağa gelişmiş güvenlik ve daha istikrarlı bir ortak yapı getireceğini söyledi. Hard fork, BEP-171’de önerilen güvenlik geliştirmelerini uygulamak üzere tasarlanmıştır. Bu öneri, BNB Chain ağının bir parçasını oluşturan iki blockchaini, yani Beacon Chain ve Smart Chain arasındaki cross-chain köprüsünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

BNB Chain bu güncellemeyle birlikte güvenlik, verimlilik ve birlikte çalışabilirlik anlamında daha iyi bir noktaya ulaşacak. Binance borsası tarafından desteklenen ağ özellikle düşük işlem ücretine dikkat eden yatırımcılar tarafından kullanılıyor. Birçok DeFi platformu daha fazla kullanıcıya ulaşmak için BNB Chain desteği ekledi ve ağ büyümeye devam ediyor.

BNB Chain ve Güvenlik

2022 yılının sonlarında BNB Chain, IAVL kanıt doğrulama mekanizmasındaki bir kusurdan kaynaklandığı tespit edilen büyük bir saldırıya maruz kalmıştı. Bu güvenlik mekanizması zincirler arası köprüyü koruyarak kullanıcıların BNB Smart Chain, BNB Beacon Chain ve diğer ağlar arasında varlık transferi yapabilmelerini sağlıyor. Yaklaşan Planck yükseltmesi, savunmasız IAVL kanıt doğrulamasından ICS23 spesifikasyonu adı verilen daha güvenli köprü güvenlik mekanizmasına geçişi içerecek. Bunun dışında büyük ağlar arasında fon transferleri için bir zamanlayıcı kilit mekanizmasının yanı sıra sahte kanıt tespiti durumunda veya bildirilen hack’ler gibi acil durumlarda ağlar arası köprülerin otomatik olarak duraklatılmasını sağlayacak. Bu sayede herhangi bir saldırı durumunda çok daha az zararla süreç atlatılabilecek.

Yaklaşan Planck yükseltmesine sorunsuz bir geçiş sağlamak için BNB Chain çekirdek ekibi tüm paydaşları buna göre hazırlanmaya çağırdı. Özellikle, tam düğüm operatörlerine hard fork’u etkinleştirmek için en son yazılım olan v1.1.21 sürümünü indirmeleri söylendi. BNB Coin yazı hazırlandığı sırada 315 dolardan alıcı buluyor. Kripto paraların kümülatif değeri 1,3 trilyon doları hedeflediği için BNB ve diğer birçok altcoinde ilerleyen günlerde (iyimserlik tersine dönmezse) daha fazla yükseliş görebiliriz.