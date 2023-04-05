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Bitcoin’in 28.000 dolar seviyelerini aşması ile birlikte kripto para piyasası yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,2 trilyon doları aşarak son ayların en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasadaki bu son yükselişi değerlendiren kripto para analisti, mevcut teknik görünümlerin 2019 yılının sonlarına oldukça benzer bir yapıya sahip olduğunu öne sürdü.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Bitcoin’in sabah saatlerinde kaydetmeye başladığı değer artışları ile birlikte kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de yeniden yükselişe geçti ve değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son yükselişlerin ardından 1900 dolar seviyelerini aşarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,2 trilyon doları aşarak son ayların en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de gün içinde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre son 24 saatte ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Analist, Güncel Teknik Görünümleri Değerlendirdi

Sosyal medya hesaplarında ‘BluntzCapital’ kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, piyasadaki bu yüksek volatilite devam ederken Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve piyasadaki yükseliş ivmesinin devam etmesi durumunda yüksek oranlı değer artışları kaydedebileceğini düşündüğü altcoin’e işaret etti. Analist, güncel teknik görünümün 2019 yılının son aylarındaki teknik görünüme oldukça benzer bir yapıya sahip olduğunu öne sürdü ve yakın vadede büyük ölçekli geri çekilmelerin pek olası olmadığına yönelik düşüncelerini paylaştı. Bitcoin’deki değer artışlarının ve kripto para piyasasındaki yükselişin devam edeceğine yönelik olası senaryolara değinen analist, Ethereum (ETH) adına da 2000 dolar seviyelerinin aşılması ile birlikte değer artışlarının hız kazanabileceğini belirtti. Ayrıca yükseliş senaryosuna değinen analist, aynı zamanda yakın vadede potansiyel olarak güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayabileceğini düşündüğü The Graph’e (GRT) de dikkat çekti ve ralli vurgusu yaptı.