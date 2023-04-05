Ünlü trader popüler 4 kripto para için güncel görünümü ele aldı. Kısa ve uzun vadeli beklentileri neler?

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Kripto yatırımcıları tarafından yakından takip edilen popüler bir trader XRP Coin ve birkaç altcoin hakkında görüşlerini açıkladı. Geçmişte yaptığı doğru tahminler nedeniyle yoğun biçimde takip edilen isim eğer yeniden haklı çıkarsa yatırımcılar devasa kazançlar elde edebilir. Peki hangi altcoinler için kaç doları hedefliyor?

XRP Coin Uzman Görüşü

Altcoin Sherpa takma adıyla bilinen popüler kripto trader ve analist Fibonacci geri çekilme aracını kullanarak ödeme platformu Ripple’ın hizmet tokenı XRP için bir destek seviyesi seçtiğini söylüyor. Trader, XRP‘nin 0,46 dolar geri çekilmesini ve ardından yukarı yönlü bir hareket başlatmasını bekliyor. Davada dair son dedikodular XRP Coin fiyatının önemli ölçüde yükselmesini sağlamıştı.

“XRP alımı için 0,466 doları bekliyorum”.

XRP yazı yazıldığı sırada 0,50 dolardan işlem görüyor. Analistin görüşü bu destek testinin ardından fiyatın tekrar yükselişe geçmesi. Davanın önümüzdeki birkaç ay içinde sona ereceğine dair artan yaygın iyimserlik yatırımcıları heyecanlandırıyor.

LQTY, ETH ve DOGE Yorum

Ünlü trader merkezi olmayan borçlanma protokolü Liquity (LQTY) için artık dibin görüldüğünü ve fiyatın yakında çıkış yapabileceğini söylüyor. Özellikle USDC alternatifi kripto paralara doğan ihtiyaç ve BUSD sorunları LQTY için talebi ciddi oranda artırmıştı.

“LQTY: Hala bunun en iyi görünen swing trade grafiklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Tüm EMA’lar (Üstel Hareketli Ortalamalar) ve burada işlem gören çok sayıda hacim ile birikme / büyük sıkıştırma gibi görünüyor. Satın alın ve biraz tutun ve yükselişini izleyin. Tek dezavantajı biraz zaman alabilecek olması.”

Altcoin Sherpa benzer şekilde Ethereum üzerinde de duruyor ve ETH/BTC grafiğinde bir dip oluşmuş olabileceğini söylüyor. ETH ve diğer altcoinlerin dibe vurduktan sonra tarihi kalıplara göre genellikle yakın vadede yükseldiğini söylüyor.

“ETH: Buradaki ETH/BTC grafiğine baktığımızda, eğer bu grafik kısa vadede dibe vurduysa, o zaman bir altcoin koşusu görmeliyiz. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyorum çünkü Ethereum’un eninde sonunda 0,55 seviyesine ya da altına ineceğine inanıyorum.”

Son olarak DOGE için %30’luk kazancın ardından düşüşün başlayacağını tahmin ediyor. Bu da fiyatın başladığı seviyeye kadar geri çekilebileceği anlamına geliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.