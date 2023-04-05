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Bitcoin (BTC), son haftalarda kaydettiği değer artışları ile birlikte yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, bu süreçte değer artışlarına hız kazandırdı. Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA da son haftalarda kaydettiği değer artışları ile güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve piyasada son dönemlerde öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı. Cardano Vakfı da Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Mart ayına ilişkin on-chain verilerine dikkat çekti.

Cardano (ADA), 0,4 Dolar Seviyelerine Ulaştı

Bitcoin, son haftalarda kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.500 dolar seviyelerini aştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de Bitcoin’in 28.500 dolar seviyelerini aşmasının ardından değer artışlarına hız kazandırdı ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 1920 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyelerini aştı. Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA da bu süreçte yüksek oranlarda değer artışları kaydederek piyasada öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı.

Mart Ayı On-Chain İstatistikleri

Son haftalarda kripto para piyasasındaki yükseliş eğiliminin de etkisiyle güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan ve bu süreçte değer artışlarına hız kazandıran Cardano (ADA), Mart ayı başından bu yana 0,3 dolar seviyelerinden 0,4 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Özellikle Cardano (ADA), son haftalarda kaydettiği yükseliş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte bu süreçte piyasadaki yükselişe öncülük eden kripto para birimleri arasında yer aldı. Söz konusu yükseliş devam ederken Cardano Vakfı da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile Mart ayına ilişkin on-chain istatistiklerini paylaşarak kritik verilere dikkat çekti. Paylaşılan resmi verilere göre Mart ayında Cardano ağında gerçekleşen toplam işlem sayısında %2,9’luk ve toplam cüzdan sayısında ise %1,44’lük bir artış kaydedildi. Kaydedilen bu artış ile birlikte toplam cüzdan sayısı da 4,02 milyona ulaştı. Öte yandan Cardano ağında kilitli toplam değer de (TVL: Total Value Locked) DefiLlama verilerine göre son 1 aylık zaman dilimi içerisinde %30’a yakın bir yükseliş kaydetti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.