Bu altcoin, Saniye Başına Toplam İşlem (TPS) bakımından en yüksek işlem hacmi ile Ethereum ağı üzerindeki en iyi Layer 2 protokollerinden birisi olmaya devam ediyor

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Arbitrum (ARB), Saniye Başına Toplam İşlem (TPS) bakımından en yüksek işlem hacmi ile Ethereum ağı üzerindeki en iyi Layer 2 protokollerinden birisi olmaya devam ediyor. L2Beat’ten alınan verilere göre Arbitrum One, TPS sıralamasında Ethereum protokolünün üstünde yer almasının yanı sıra, listenin en üstüne oturdu.

Ethereum’u Geçti, Diğer Rakiplerine Fark Attı!

Veriler Arbitrum protokolünün geçtiğimiz günde 14,89 TPS kaydettiğini 12,18 TPS’yi gören Ethereum‘u geride bıraktığını gösteriyor. Veriler ayrıca Arbitrum’un günlükte ulaştığı maksimum TPS’nin 31,64 milyon olduğunu ve aynı ölçekte 22,37 milyonu gören Ethereum’u geride bıraktığını ortaya koyuyor. Öte yandan son 30 günlük zaman diliminde Arbitrum’un 30,26 milyon TPS ile 31,92 milyonu gören Ethereum’un altında kaldı.

Şu anda birçok ölçeklendirme çözümü Ethereum Blockchain’i geçmek için hızla yükseliyor. Arbitrum’un yanı sıra zkSync Era ve Polygon‘un zkEVM protokolü de bu bakımdan listede yer bulmuş durumda. Ancak veriler, bu alternatif Layer protokollerin Arbitrum’a kıyasla TPS açısından çok daha kötü performans gösterdiğine işaret ediyor.

Geçtiğimiz gün zkSync 4,82 milyon TPS’de sabit kalırken, zkEVM yalnızca 0,07 milyon TPS’de sabit kalabildi. Yine de bu rakamlar her iki protokolün de ivme kazanmaya devam ettiğini gösteriyor.

Arbitrum Fiyatı Radar Girdi

Gerçekten yüksek performanslı bir Layer 2 ağı olan Arbitrum’un yerel varlığı ARB de protokolün giderek daha fazla benimsenmesi karşısında olumlu bir performans gösteriyor. Token, yazım sırasında yüzde 5,80 yükselişle 1,27 dolardan işlem görüyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, Arbitrum piyasaya sürüldüğünden bu yana oldukça ilgi çekici fiyat hareketlerini yaptı ve yaklaşık 13 gün önce aynı günde hem tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) hem de tüm zamanların en düşük seviyesini (ATL) gördü. ARB, şu anda 11,80 dolarla ATH’nin yüzde 89 altında hareket ediyor olsa da orta ve uzun vadede performansını gölgede bırakabilecek istikrarlı büyüme eğilimini devam ettiriyor.