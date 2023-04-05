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Bomba Haber! Yılların Kripto Yatırımcısı BTC ve ETH Müjdesini Verdi! Artık Tamam!

Yılların kripto yatırımcısı ben bunu bekliyorum diyerek uyardı. Son uyarısında haklı çıkmıştı.
15:45
5 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

O artık tamam dediyse yatırımcılar heyecanlanmalı çünkü bunu 2022’de de yapmıştı. Kriptonun artık dibi gördüğünü söyleyen isim geçen yıl haklı çıktı. Bitcoin fiyatı dip seviyeden yaklaşık %100 oranında arttı ve 30 bin dolar sınırına kadar dayandı. Peki sırada ne var? Ünlü kripto yatırımcısı son yükselişin geleceğiyle ilgili neler düşünüyor?

Bitcoin ve ETH Boğa Sezonu

Placeholder ortağı Chris Burniske, BTC ve ETH’nin haftalık grafiğinin kendisini bir kripto boğasına çevirdiğini söylüyor. Ona göre bu görünüm devasa bir yükselişin habercisi olabilir. Real Vision’ın CEO’su olan kripto uzmanı Raoul Pal da Burniske’nin Ethereum’a ilişkin yükseliş hissiyatını paylaşıyor. Nitekim iki uzmanın yorumlarının ardından ETH fiyatı hızla bugün 1.925 dolar seviyesine kadar sıçradı. Artık geri dönüş ETH için de başlamış olabilir.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 28.500 dolar ve birçok olumsuzluğa rağmen fiyat yükselişe meyilli görünüyor. Burniske geçen ay yaptığı açıklamada, makroekonomik ortamdan bağımsız olarak blockchain ve kripto konusunda yükseliş beklentisinde olduğunu söylemişti.

“Şimdiye kadar olduğum kadar uzun süredir kriptodayım blockchainler, yapay zeka da dahil olmak üzere toplumumuzun karşılaştığı sorunlara çözüm sağlayan kritik altyapılardır. Bir tür olarak, yürüyüşümüz taşlarla dolu olsa da sonunda yolumuzu buluruz. Eğer yukarı bakarsanız, mavi gökyüzü var.”

Nisan ayı için Chris Burniske, Bitcoin fiyatının 30.000, Ethereum’un (ETH) ise 2.000 doları aşağını tahmin etti. Bu tahminleri o gün paylaştığımızda uzak bir ihtimal gibi geliyordu ancak ETH 80 dolar daha yükselirse hedefine ulaşmış olacak.

Kripto Yatırımcısına Uyarılar

Burniske, Pal, Kaleo, Poppe ve daha onlarca analist devam eden bir yükseliş dönemi vadediyor. Ancak bugünün şartları kripto paralar için oldukça riskli. Bugün eğer Bitcoin 16.000 dolara düşerse bu düşüşe gerekçe olarak 50’ye yakın sebep sayılabilir. Mevcut şartlar Bitcoin fiyatının yükselişine ters çok fazla rüzgar da doğurdu. Bu yükselişin devamı bir zorunluluk değil, hatta daha büyük kitleler yükselişe inanmaya devam ederse burada tam tersi yönde devasa satışların da geldiğini görebiliriz. Güncel şartlarda olumsuzluklara kısaca değinelim.

  • Genesis halen iflastan kurtulmadı
  • Yakında Coinbase borsasına dava açılacak
  • Binance birçok soruşturma geçiriyor
  • CFTC, Binance borsasını 5’in üzerinde şeyle suçluyor
  • OPEC kararı Petrol fiyatını artırdı. Bu enflasyonu olumsuz etkiler.
  • Yüksek CDD verileri gelmeye devam ediyor.
  • Fed pivot değişikliğine yaklaşıyor olsa bile bu durum piyasalarda ani bir düşüşe neden olabiliyor.

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