Cardano (ADA)

Cardano’da likidasyon dengesizliği yüzde 1449 oranında arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano'da uzun pozisyon tasfiyeleri kısa pozisyonlara göre yüzde 1449 daha yüksek gerçekleşti.
  • 📉 Son 24 saatte 0,19 dolara gerileyen $ADA, haftalık bazda yüzde 8 düşüş kaydetti.
  • 🛡️ 29 Ekim'deki 6,3 milyar dolarlık Binance saldırısı sonrası piyasa genelindeki satış baskısı sürdü.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

Cardano fiyatındaki son gerileme, yükseliş yönünde pozisyon alan yatırımcıları hazırlıksız yakaladı. Son 24 saatte yüzde 1,29 düşen ADA, 0,19 dolara indi. Ekim ayındaki zayıf seyrin ardından gelen yeni satış baskısı, özellikle uzun pozisyonlarda sert tasfiyelere yol açtı.

İçindekiler
1 Piyasada satış baskısı sürüyor
2 Likidasyon verileri öne çıktı
3 Ağ tarafında geliştirme takvimi sürüyor

Piyasada satış baskısı sürüyor

Kripto varlıklarda risk iştahı, 29 Ekim’deki Binance saldırısının ardından toparlanamadı. Saldırıdan 6,3 milyar dolarlık kripto varlık etkilendi. Binance pazar günü kademeli çekim sürecini başlattı ve 4,65 milyar dolarlık çekime karşılık 1,01 milyar dolarlık para yatırma işlemi gerçekleştirdi. Böylece net çıkış 3,64 milyar dolar oldu.

Binance, çalınan 6,3 milyar doların yaklaşık yüzde 95’ini karşıladığını açıkladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu da saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubunun bulunduğunu duyurdu. Cardano ve Midnight ekosistemlerinde doğrudan bir kayıp bildirilmedi. ADA ya da NIGHT varlıklarının çalındığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Buna rağmen piyasa genelindeki olumsuz hava, bu iki varlığın fiyatlarını da baskıladı.

Bu süreçte fiyat hareketlerini ve ani yön değişimlerini izlemek isteyenler için CryptoAppsy, özellikle coin bazlı haber akışı ve anlık grafiklerle pratik bir takip alanı sunuyor. ADA üzerindeki satış baskısının haber akışıyla birlikte izlenmesi, kısa vadeli dalgalanmaların nedenlerini daha hızlı görmeye yardımcı olabilir.

Likidasyon verileri öne çıktı

CoinGlass verilerine göre Cardano’da uzun pozisyon tasfiyeleri 217.710 dolara ulaştı. Kısa pozisyon tasfiyeleri ise 15.020 dolar seviyesinde kaldı. Uzun pozisyonlardaki tasfiyenin kısa pozisyonlara göre 14,5 kat daha yüksek gerçekleşmesi, yüzde 1449’luk bir dengesizlik ortaya çıkardı.

CoinGlass verileri, Cardano’da uzun pozisyon tasfiyelerinin kısa pozisyonlara göre 14,5 kat daha yüksek gerçekleştiğini gösteriyor.

Haftalık tabloda da zayıflık sürüyor. ADA son yedi günde yüzde 8 değer kaybetti. 30 Ekim’de 0,182 dolara kadar gerileyen varlık, ardından 0,197 dolar seviyesinin üzerine çıkamadı.

Ağ tarafında geliştirme takvimi sürüyor

Piyasa baskısına karşın Cardano ekosistemindeki teknik geliştirmeler devam ediyor. Intersect’in son güncellemesine göre Node 11.2 ön sürümü yayımlandı. Bu sürüm, Dijkstra dönemini ekosistem genelinde test ve entegrasyona bir adım daha yaklaştırıyor.

Node 11.2 ön sürümü, Leios hariç Dijkstra dönemi sert çatallanmasının tüm özellik setini içeriyor. Bu sürümün, DijkstraNet’i Dijkstra dönemine taşımak ve alt ekiplerin araçlarını entegre edip test edebilmesi için kullanılacağı belirtildi.

Öte yandan Musashi Dojo, Leios’u içeren 11.3 prototipi için erken test alanı olmayı sürdürüyor. Plutus V4 maliyet modelleri, kapsam dokümantasyonu, anayasal değişiklikler ve teslimat risk yönetimi üzerinde de çalışmalar devam ediyor. En erken iki hafta içinde, genel beklenti ise üç ila dört hafta içinde, Leios’u içeren Node 11.3 etiketli ön sürümün gelmesi yönünde. SanchoNet’in de diğer Cardano test ağlarıyla birlikte Dijkstra dönemine geçmesi bekleniyor.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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