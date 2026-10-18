Cardano için yeni programlama dili geliştirdiğini Charles Hoskinson açıkladı

Cardano‘nun kurucusu Charles Hoskinson, blokzincir için yeni bir programlama dili üzerinde çalıştığını açıkladı. Hoskinson, bu dilin gelişmiş kriptografi özellikleri içereceğini ve Cardano ekosisteminde farklı kullanım alanlarına kapı aralayabileceğini söyledi.

Yeni dilin öne çıkan teknik hedefleri

Hoskinson, üzerinde çalıştığı dilin intent yapıları ile proof carrying data, yani doğrulama bilgisi taşıyan verileri Groth16 kanıtları aracılığıyla işleyebileceğini belirtti. Ancak dilin adı, teknik özellikleri ve ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Mini sözlük: Groth16, sıfır bilgi kanıtı alanında yaygın kullanılan bir doğrulama yöntemi olarak biliniyor. Proof carrying data ise bir verinin, kendisiyle birlikte doğrulanabilir kanıt da taşımasını sağlayan yapı için kullanılıyor.

Charles Hoskinson, Cardano için bizzat bir programlama dili geliştirdiğini, bu yapının intent modelleri ile proof carrying data yaklaşımını Groth16 kanıtlarıyla bir araya getiren ilk örnek olacağını kaydetti.

Açıklama, bir topluluk üyesinin Cardano’nun yüksek merkeziyetsizlik düzeyine sahip bir temel katman olarak hangi özgün avantajları sunduğunu sormasının ardından geldi. Hoskinson bu yanıtında, üzerinde çalıştığı yapının Cardano’nun teknik iddiasını güçlendirebileceği mesajını verdi.

Midnight vurgusu ve belirsiz bağlantı

Hoskinson ayrıca, kripto para alanındaki sorunların büyük bölümünü çözebileceğini düşündüğü bir konsept üzerinde çalıştığını ve bunu yalnızca Midnight’ın sunabileceğini ifade etti. Midnight, Cardano ekosisteminde gizlilik odaklı yapısıyla öne çıkan bir proje olarak biliniyor. Buna karşın, Hoskinson’ın sözünü ettiği bu konsept ile yeni programlama dili arasında doğrudan bir bağ olup olmadığı netlik kazanmadı.

Hoskinson, yalnızca Midnight’ın kripto para alanına taşıyabileceği bir konsept üzerinde çalıştığını, bunun kariyerindeki en önemli eser olabileceğini düşünüyor.

Geçmişteki dil tercihleri yeniden gündemde

Hoskinson, programlama dilleri konusundaki görüşlerini daha önce de sık sık paylaşmıştı. Cardano’nun geliştirme mimarisi ilk aşamada büyük ölçüde Haskell temeline dayanıyordu ve Hoskinson uzun süre bu dile açık destek verdi.

Haziran 2022’de Elon Musk ile Jack Dorsey arasında programlama dillerinin avantajlarına ilişkin tartışmaya da katılan Hoskinson, Musk’ın C diline duyduğu ilgiyi paylaşmasının ardından Haskell’in denenmesini önermişti. Buna rağmen Hoskinson, ilerleyen dönemde Cardano’nun Haskell ile geliştirilmesi kararından her zaman tam emin olmadığını da kabul etti.

Mayıs 2024’te bir dönem Clojure seçeneğini ciddi biçimde değerlendirdiğini açıklayan Hoskinson, son aşamada Cloud Haskell’in varlığı ile Liquid Haskell ve Agda gibi araçlardan yararlanabilme imkanının belirleyici olduğunu söyledi. Nisan 2025’te verdiği bir röportajda ise Cardano’yu sıfırdan yeniden yazma imkanı olsa muhtemelen başka bir programlama dili tercih edeceğini dile getirdi.