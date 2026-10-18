Cardano (ADA)

Cardano için yeni programlama dili geliştirdiğini Charles Hoskinson açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Charles Hoskinson, Cardano için yeni bir programlama dili geliştirdiğini açıkladı.
  • 📌 Hoskinson, bu dilin $ADA ekosisteminde intent yapıları ile doğrulama verilerini Groth16 kanıtlarıyla işleyebileceğini söyledi.
  • 🧭 Hoskinson, Mayıs 2024 ve Nisan 2025'te Haskell seçimine dair geçmişteki tereddütlerini de paylaşmıştı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Cardano‘nun kurucusu Charles Hoskinson, blokzincir için yeni bir programlama dili üzerinde çalıştığını açıkladı. Hoskinson, bu dilin gelişmiş kriptografi özellikleri içereceğini ve Cardano ekosisteminde farklı kullanım alanlarına kapı aralayabileceğini söyledi.

İçindekiler
1 Yeni dilin öne çıkan teknik hedefleri
2 Midnight vurgusu ve belirsiz bağlantı
3 Geçmişteki dil tercihleri yeniden gündemde

Yeni dilin öne çıkan teknik hedefleri

Hoskinson, üzerinde çalıştığı dilin intent yapıları ile proof carrying data, yani doğrulama bilgisi taşıyan verileri Groth16 kanıtları aracılığıyla işleyebileceğini belirtti. Ancak dilin adı, teknik özellikleri ve ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Mini sözlük: Groth16, sıfır bilgi kanıtı alanında yaygın kullanılan bir doğrulama yöntemi olarak biliniyor. Proof carrying data ise bir verinin, kendisiyle birlikte doğrulanabilir kanıt da taşımasını sağlayan yapı için kullanılıyor.

Charles Hoskinson, Cardano için bizzat bir programlama dili geliştirdiğini, bu yapının intent modelleri ile proof carrying data yaklaşımını Groth16 kanıtlarıyla bir araya getiren ilk örnek olacağını kaydetti.

Açıklama, bir topluluk üyesinin Cardano’nun yüksek merkeziyetsizlik düzeyine sahip bir temel katman olarak hangi özgün avantajları sunduğunu sormasının ardından geldi. Hoskinson bu yanıtında, üzerinde çalıştığı yapının Cardano’nun teknik iddiasını güçlendirebileceği mesajını verdi.

Midnight vurgusu ve belirsiz bağlantı

Hoskinson ayrıca, kripto para alanındaki sorunların büyük bölümünü çözebileceğini düşündüğü bir konsept üzerinde çalıştığını ve bunu yalnızca Midnight’ın sunabileceğini ifade etti. Midnight, Cardano ekosisteminde gizlilik odaklı yapısıyla öne çıkan bir proje olarak biliniyor. Buna karşın, Hoskinson’ın sözünü ettiği bu konsept ile yeni programlama dili arasında doğrudan bir bağ olup olmadığı netlik kazanmadı.

Hoskinson, yalnızca Midnight’ın kripto para alanına taşıyabileceği bir konsept üzerinde çalıştığını, bunun kariyerindeki en önemli eser olabileceğini düşünüyor.

Geçmişteki dil tercihleri yeniden gündemde

Hoskinson, programlama dilleri konusundaki görüşlerini daha önce de sık sık paylaşmıştı. Cardano’nun geliştirme mimarisi ilk aşamada büyük ölçüde Haskell temeline dayanıyordu ve Hoskinson uzun süre bu dile açık destek verdi.

Haziran 2022’de Elon Musk ile Jack Dorsey arasında programlama dillerinin avantajlarına ilişkin tartışmaya da katılan Hoskinson, Musk’ın C diline duyduğu ilgiyi paylaşmasının ardından Haskell’in denenmesini önermişti. Buna rağmen Hoskinson, ilerleyen dönemde Cardano’nun Haskell ile geliştirilmesi kararından her zaman tam emin olmadığını da kabul etti.

Mayıs 2024’te bir dönem Clojure seçeneğini ciddi biçimde değerlendirdiğini açıklayan Hoskinson, son aşamada Cloud Haskell’in varlığı ile Liquid Haskell ve Agda gibi araçlardan yararlanabilme imkanının belirleyici olduğunu söyledi. Nisan 2025’te verdiği bir röportajda ise Cardano’yu sıfırdan yeniden yazma imkanı olsa muhtemelen başka bir programlama dili tercih edeceğini dile getirdi.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Cardano’nun tamamlanması için Leios güncellemesi bekleniyor

Cardano ağında beş yılın işlem rekoru kırıldı

Cardano’da balina hareketi hazirandan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Cardano’da 2 saatlik grafikte ölüm kesişimi oluştu

Hoskinson, Buterin’in yapay zeka uyarılarına sert tepki gösterdi

Cardano tek blokta 436 TPS ile yeni işlem hızına ulaştı

Cardano Vakfı, Veridian hisselerini blokzincirde tokenleştirdi

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Yapay zeka, NIST eğri tohumlarına ilişkin 25 yıllık gizemi çözdü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Yapay zeka, NIST eğri tohumlarına ilişkin 25 yıllık gizemi çözdü
RIPPLE (XRP)
Dogecoin hacmi bir günde yüzde 49 düştü
DOGECOIN (DOGE)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?